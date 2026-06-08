"كارجر لا يجرؤ على مواجهته وسلوت سبب الأزمة".. لوفرين يهاجم أساطير ليفربول ويكشف كواليس رحيل محمد صلاح

لم يتردد المدافع الكرواتي في الرد على التعليقات التي أدلى بها أسطورة ليفربول كارجر، والذي سبق له أن اتهم صلاح بالأنانية. وألمح لوفرين إلى أن انتقادات كارجر كانت تهدف إلى رفع نسب المشاهدة التلفزيونية أكثر من كونها تحليلًا تكتيكيًا حقيقيًا، متحديًا قلب الدفاع السابق أن يكون أكثر صراحة ومباشرة مع اللاعبين الذين ينتقدهم.

وأضاف لوفرين: "إنه يتعرض لانتقادات قاسية للغاية. بعض المحللين يفعلون ذلك فقط لجذب الانتباه، ربما لأنهم لم ينجحوا في مجالات أخرى من حياتهم، لذا فهم بحاجة الآن إلى الاستعراض.. وخاصة كارجر، فهو يقول ما يحلو له. لطالما قلت إنه يجب أن يقول له هذا الكلام في وجهه، أن يقول كل هذه الأشياء لمو وجهًا لوجه. لكنه لن يفعل ذلك أبدًا. لأنني أعرف أنه لن يجرؤ، لأنه لم يقل لي ذلك أبدًا. لقد تحدث عني بالسوء أيضًا، لكنه لم يقل لي ذلك مطلقًا. كما تعلمون، هو مجرد مؤدٍ على شاشة التلفزيون ويتقاضى أجرًا مقابل ذلك، لذا فهو مضطر لتقديم هذا الاستعراض".