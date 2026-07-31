الأرض ليست أكثر اخضرارًا في نيوكاسل .. "إرث إيدي هاو" يدفع يايسله نحو "السفينة الغارقة" والندم على الأهلي!

ماتياس يايسله مدرب طموح وشاب، صاحب فلسفة كروية مميزة جعلته يتلقى إشادات واسعة، ووضعته في دائرة اهتمام كبار أوروبا وعلى رأسهم تشيلسي.
نيوكاسل سيكون التجربة الأكبر في مسيرة يايسله، حيث سبق له العمل مع سالزبورج للشباب والكبار وليفيرينج وصولًا بتجربته الحالية مع الأهلي، ومن حقه أن يحلم بالتواجد في هذا المنصب وعمره 38 سنة، خاصة بعد تعثر محادثات التجديد مع الأهلي.
ولكن الإرث سيكون ثقيلًا بالنسبة للألماني، نعم الدوري الإنجليزي وجهة جذابة ومنافسة شرسة تحلم الأغلبية في التواجد بها، ولكن كم من مدرب ركض خلف هذا الحلم ليجد نفسه خارج أسوار المسابقة تمامًا؟
الظروف ليست مهيئة بالنسبة ليايسله في نيوكاسل، الطريق يبدو مُمهدًا بالفشل، لأن النادي لا يستطيع الحفاظ على نجومه، ولا يمكنه استقطاب كبار اللاعبين أو حتى المواهب القريبة التي على وشك الانفجار.
قدرات يايسله الحالية، لا تعطي أي مؤشرات بأنه الشخص القادر على صناعة طفرة لا تصدق بهذا المستوى، كما أنه لا يمتلك السمعة الكافية داخل أوروبا لإقناع النجوم بالبقاء مع الفريق، وعلى رأسهم برونو جيمارايش الذي لم يرحل بعد.
من ينسى ما حدث الصيف الماضي؟ عندما قام هؤلاء برفض الانتقال لنيوكاسل : الحارس جيمس ترافورد، دين هاوسن، مارك جيهي، جواو بيدرو، بنجامين شيشكو، بريان مبويمو، محمد قدوس، هوجو إيكيتيكي وليام ديلاب، والأمر تكرر في الميركاتو الحالي في صفقة يوهان مانزامبي التي خطفها أستون فيلا في اللحظات الأخيرة.
كل هؤلاء هربوا من نيوكاسل، ليلجأ النادي إلى صفقات أضعف مثل أنتوني إيلانجا ويوان ويسا وجاكوب رامزي ونيك فولتيمادي وماليك تياو.
ربما كان من الأولى أن يتجه يايسله إلى مشروع آخر أكثر ازدهارًا، بدلًا من الذهاب إلى سفينة غارقة متهالكة هرب منها إيدي هاو بعدما تسببت في استنزافه.
الماضي مُحبط والمستقبل لا يبشر بأي خير، هل يندم يايسله على ترك الأهلي واتخاذ مجازفة في توقيت غير مناسب؟ ربما .. ولكن دعونا نرى إلى أين ستقوده أضواء البريميرليج، نحو بداية جديدة وحقبة تاريخية، أم يلحق بمن سبقوه في البكاء على الأطلال!