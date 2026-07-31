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علي سمير

الأرض ليست أكثر اخضرارًا في نيوكاسل .. "إرث إيدي هاو" يدفع يايسله نحو "السفينة الغارقة" والندم على الأهلي!

فقرات ومقالات
نيوكاسل يونايتد
ماتياس يايسله
الأهلي
دوري روشن السعودي
الدوري الإنجليزي الممتاز
برونو جيمارايش
انتوني جوردون
ساندرو تونالي

أضواء البريميرليج جذبت المدرب الألماني

مفاجأة من العيار الثقيل خرج بها الألماني ماتياس يايسله، بعدما قرر الرحيل عن صفوف الأهلي وترك دوري روشن السعودي تمامًا، من أجل خوض تجربة جديدة ومختلفة مع نيوكاسل يونايتد.

الأمور أصبحت في طريقها نحو الطابع الرسمي، إيدي هاو قرر الرحيل عن الماكبايس بعد رحلة طويلة مع النادي الإنجليزي، ووفقًا لموقع "ذا أثلتيك" فإن يايسله هو المرشح الرئيسي لخلافته، وأنباء رحيله عن الراقي، تؤكد أن تعيينه مدربًا لنيوكاسل أصبح مسألة وقت.

من يرفض التدريب في الدوري الإنجليزي؟ بالتأكيد شخص مجنون ولا يمتلك أي طموح وروح المجازفة، ولكن الظروف الحالية لنيوكاسل يونايتد، تضع الكثير من علامات الاستفهام على تجربة يايسله الجديدة.

الألماني كان يعيش حقبة ذهبية مع الأهلي، وجود في المنافسة على لقب دوري روشن، الفوز بدوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، مع تقديم كرة ممتعة وفلسفة واضحة لفتت الأنظار داخل السعودية وخارجها.

ولكن .. هل اتخذ يايسله القرار الصحيح بالرحيل عن الأهلي الآن والتوجه إلى نيوكاسل؟

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    في البداية .. لماذا رحل إيدي هاو؟

    منذ قدوم صندوق الاستثمار السعودي لشراء نيوكاسل يونايتد في 2021، تم الاستقرار على إيدي هاو ليكون واجهة هذا المشروع الطامح لمناطحة الكبار، والمنافسة على البطولات الكبرى مع مانشستر سيتي وليفربول وآرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

    ولكن الخطة لم تنجح كما توقعت جماهير الماكبايس، الإنفاق لم يكن جنونيًا بسبب ضغوط اللعب المالي النظيف، والفريق اكتفى بصفة الحصان الأسود والمناوشة من بعيد، مما جعله يتواجد في دوري أبطال أوروبا بـ"تمثيل مُشرف" لا أكثر، مع الحصول على كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين في موسم 2024/2025.

    الحديث عن رحيل إيدي هاو لم يكن وليد اللحظة، الأمر بدأ تزامنًا مع تراجع النتائج الموسم الماضي، وإنهاء الفريق الدوري الإنجليزي في المركز الثاني عشر، وهو ما لا يتناسب أبدًا مع إمكانيات الفريق وما يمتلكه من لاعبين.

    نيوكاسل جدد الثقة في إيدي هاو، ولكن وفقًأ لشبكة "سكاي سبورتس" فإن المدرب الإنجليزي قضى إجازته الأخيرة في التفكير مليًا بمستقبله، ليعود إلى نيوكاسل لخوض الفترة التحضيرية للموسم الجديد وهو يستعد للرحيل.

    وقالت الشبكة إن "انخفاض الطاقة" والرغبة في الحصول على راحة، هي السبب الرئيسي لرحيل إيدي هاو بعد 5 سنوات، ولكن هناك عناصر أخرى دفعته نحو هذا القرار!

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    الرحيل الجماعي

    من المعروف لأي متابع للدوري الإنجليزي، أن نيوكاسل يعتبر من أسوأ الأندية على الإطلاق في التعامل مع سوق الانتقالات، خاصة من ناحية الحفاظ على النجوم واستقدام الأسماء المميزة لمساعدة المدرب إيدي هاو.

    الماكبايس تخلوا هذا الصيف عن ساندرو تونالي "إلى توتنهام"، أنتوني جوردون "إلى برشلونة" وقريبًا سينضم لهما برونو جيمارايش وسط تأكيدات من الصحفي سامي مقبل لدى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" حول اتفاقه على الانتقال لآرسنال.

    وعلى الجانب الآخر تعاقد النادي مع كل من : بازومانا توريه، ألادجي بامبا، شون ستيور، إيون جاوين، وهي أسماء لا تعني أن الفريق سيدخل الموسم الجديد بأي طموح مختلف، بسبب الفارق الشاسع بين الوافدين والراحلين!

    الوضع ببساطة كالتالي: تخيل أن إيدي هاو ذهب إلى إجازته الصيفية وهو متردد ومنهك ويشعر بالتعب وليس متأكدًا من الاستمرار في نيوكاسل، ليعود بعدها ليجد النادي قرر التخلي عن أهم 3 لاعبين بالفريق، بعد موسم واحد فقط من رحيل ألكساندر إيزاك إلى ليفربول، مع استقدام عناصر أقل منهم.

    إذن .. كل المؤشرات تؤكد أن نيوكاسل تحول إلى سفينة غارقة .. ومن هنا سيبدأ ماتياس يايسله رحلته!

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    الأرض ليست أكثر اخضرارًا بعيدًا عن الأهلي

    ماتياس يايسله مدرب طموح وشاب، صاحب فلسفة كروية مميزة جعلته يتلقى إشادات واسعة، ووضعته في دائرة اهتمام كبار أوروبا وعلى رأسهم تشيلسي.

    نيوكاسل سيكون التجربة الأكبر في مسيرة يايسله، حيث سبق له العمل مع سالزبورج للشباب والكبار وليفيرينج وصولًا بتجربته الحالية مع الأهلي، ومن حقه أن يحلم بالتواجد في هذا المنصب وعمره 38 سنة، خاصة بعد تعثر محادثات التجديد مع الأهلي.

    ولكن الإرث سيكون ثقيلًا بالنسبة للألماني، نعم الدوري الإنجليزي وجهة جذابة ومنافسة شرسة تحلم الأغلبية في التواجد بها، ولكن كم من مدرب ركض خلف هذا الحلم ليجد نفسه خارج أسوار المسابقة تمامًا؟

    الظروف ليست مهيئة بالنسبة ليايسله في نيوكاسل، الطريق يبدو مُمهدًا بالفشل، لأن النادي لا يستطيع الحفاظ على نجومه، ولا يمكنه استقطاب كبار اللاعبين أو حتى المواهب القريبة التي على وشك الانفجار.

    قدرات يايسله الحالية، لا تعطي أي مؤشرات بأنه الشخص القادر على صناعة طفرة لا تصدق بهذا المستوى، كما أنه لا يمتلك السمعة الكافية داخل أوروبا لإقناع النجوم بالبقاء مع الفريق، وعلى رأسهم برونو جيمارايش الذي لم يرحل بعد.

    من ينسى ما حدث الصيف الماضي؟ عندما قام هؤلاء برفض الانتقال لنيوكاسل : الحارس جيمس ترافورد، دين هاوسن، مارك جيهي، جواو بيدرو، بنجامين شيشكو، بريان مبويمو، محمد قدوس، هوجو إيكيتيكي وليام ديلاب، والأمر تكرر في الميركاتو الحالي في صفقة يوهان مانزامبي التي خطفها أستون فيلا في اللحظات الأخيرة.

    كل هؤلاء هربوا من نيوكاسل، ليلجأ النادي إلى صفقات أضعف مثل أنتوني إيلانجا ويوان ويسا وجاكوب رامزي ونيك فولتيمادي وماليك تياو.

    ربما كان من الأولى أن يتجه يايسله إلى مشروع آخر أكثر ازدهارًا، بدلًا من الذهاب إلى سفينة غارقة متهالكة هرب منها إيدي هاو بعدما تسببت في استنزافه.

    الماضي مُحبط والمستقبل لا يبشر بأي خير، هل يندم يايسله على ترك الأهلي واتخاذ مجازفة في توقيت غير مناسب؟ ربما .. ولكن دعونا نرى إلى أين ستقوده أضواء البريميرليج، نحو بداية جديدة وحقبة تاريخية، أم يلحق بمن سبقوه في البكاء على الأطلال!

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