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Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport
علي سمير

فعلها نادٍ سعودي مع مدرب أجنبي .. خبير قانوني يؤكد أحقية الأهلي في مقاضاة نيوكاسل وماتياس يايسله!

ماتياس يايسله
الأهلي
انتقالات
نيوكاسل يونايتد
دوري روشن السعودي
الدوري الإنجليزي الممتاز

المدرب الألماني أصبح قريبًا من الانتقال لنيوكاسل يونايتد

كشف المحامي الدولي أحمد الشيخي، عن مفاجأة مدوية تخص رحيل المدرب الألماني يايسله بشكل مفاجئ عن صفوف نادي الأهلي السعودي.

يايسله سبق أن رفض محاولات الأهلي من أجل إقناعه بالتوقيع على عقد جديد، قبل أن تأتي المفاجأة برحيله، أمس، الخميس، تمهيدًا لخلافة إيدي هاو في نيوكاسل يونايتد.

  • Vissel Kobe v Al-Ahli : AFC Champions EliteGetty Images Sport

    ماذا قال أحمد الشيخي؟

    المحامي المعروف كتب عبر حسابه على منصة "إكس":"يحق للنادي الأهلي بدء الإجراءات القانونية ضد نيوكاسل يونايتد أمام الفيفا، ونسبة نجاحها كبيرة جدًا".

    وأضاف:"هذا ليس تنظيرًا، بل حدث بالفعل في حالات كثيرة، أحدها مع أحد الأندية في دوري روشن، انتقل مدربه فجأة إلى أوروبا، وبعد الإخطارات القانونية نجحنا بتوقيع تسوية مكنت النادي السعودي من الحصول على تعويضات وتنازلات مباشرة".

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  • رسالة لإنصاف السعوديين

    وفي سياق متصل قال الشيخي:"على الهامش، أشفق على التنفيذيين السعوديين، في أنديتنا، اللوم عليهم والنجاح لغيرهم، وليس بإمكانهم التحدث والتوضيح بسبب السرية التامة".

    وأوضح:"للمعلومية، 90% من نجاحات أنديتنا خلال آخر 3 سنوات، يجب نسبها للسعوديين، شئنا أم أبينا، ولكن 90% من الفشل يتحمله الأجانب، وما يطفو على السطح الآن هو غيض من فيض، وما خفي كان أعظم".



  • 3 خيارات رئيسية لخلافة ماتياس يايسله في الأهلي

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، وضع مجلس إدارة عملاق جدة الأهلي "3 خيارات رئيسية"؛ من أجل خلافة الألماني الشاب ماتياس يايسله، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

    هذه الخيارات التي حددتها الإدارة الأهلاوية، لخلافة يايسله بشكلٍ رسمي؛ هي:

    * 1/ المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز.

    * 2/ المدير الفني البرتغالي نونو سانتو.

    * 3/ المدير الفني البرتغالي فيتور بيريرا.

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  • Matthias Jaissle ahliSocial GFX

    في 5 نقاط.. مشوار ماتياس يايسله مع الأهلي

    على الجانب الآخر.. يُمكن تلخيص مسيرة المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، مع عملاق جدة الأهلي، في 5 نقاط رئيسية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: توقيع عقود تدريب الأهلي صيف 2023؛ ولمدة 3 مواسم كاملة حتى 30 يونيو 2026.

    * ثانيًا: التخبُط في الموسم الأول ونصف العام الرياضي الثاني؛ ما كاد أن يتسبب في إقالته من القيادة الفنية للأهلي.

    * ثالثًا: الانتفاضة القوية بعد تلبية طلباته السوقية في "يناير 2025"؛ حيث كانت النهاية بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة - لأول مرة في تاريخ الأهلي -.

    * رابعًا: تجديد عقده لمدة موسم رياضي آخر حتى 30 يونيو 2027؛ كـ"مكافأة" بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

    * خامسًا: الحفاظ على لقب النخبة الآسيوية مع التتويج بكأس السوبر السعودي؛ وذلك في الموسم الماضي 2025-2026.

    ومن ثم؛ جاءت المفاجأة الأكبر بـ"استقالة" يايسله من منصبه، وذلك قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

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