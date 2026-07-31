"والدته كانت تبكي بجواره" .. رئيس الأهلي السابق: يايسله أراد البقاء وهذا ما دفعه للرحيل

عبد العزيز العنقري، رئيس الأهلي السابق، خرج بمفاجأة مدوية في رسالة صوتية بإحدى المساحات عبر منصة "إكس"، ليؤكد أن يايسله كان يتمنى البقاء في النادي السعودي.

وقال العنقري خلال حديثه:"يايسله طلب مني نقل هذه الرسالة على لسانه، الأمر ليس تسريبًا لأنه أخبرني بالتحدث أمام الجميع".

وأضاف:"يايسله قال لي إنه كان يتمنى الاستمرار مع الأهلي لأنه مشروعه الخاص، لكنه لم يلقى التقدير والاحترام الكافيان، وتمنى من الجماهير أن تتفهم موقفه".

وفي سياق متصل، قال إن والدة ماتياس يايسله كانت تبكي بجواره خلال هذا الحديث، حيث طلب الألماني منه نقل هذه الرسالة الأخيرة لعشاق الفريق.







