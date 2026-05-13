القصة انتهت والوداع أمام بيتيس .. ليفاندوفسكي اختار السعودية و"كابوس بنزيما" يضعه بين الهلال والاتحاد!

الصحفي البولندي قال عبر قناة "Meczykipl" إن النادي الكتالوني لا يعلم حتى الآن بقراره الرسمي، ولكن كل المؤشرات تؤكد أنه سيرحل مع تحديد السعودية كوجهة قريبة جدًا بالنسبة له، لأسباب رياضية وليست مالية كما يعتقد البعض.

المهاجم المخضرم يريد الانتقال إلى مشروع يكون فيه نجمًا رئيسيًا، يتمتع بأهمية كبيرة ومكانة بارزة بين باقي اللاعبين، بفريق يمكنه المنافسة بالبطولات والصعود إلى منصات التتويج.

وظهرت هذه الرغبة لدى ليفاندوفسكي، بعدما تقلص دوره كثيرًا مع المدرب هانزي فليك هذا الموسم، حيث كان يشعر بالاستقرار هو وعائلته في برشلونة وأولويته كانت الاستمرار، لكنه لا يستطيع القبول بدور ثانوي في هذه المرحلة من مسيرته.

ويتطابق ذلك مع ما قاله ليفاندوفسكي مؤخرًا، حيث أعلن موقفه عندما صرح:"اقتربت من بلوغ 38 سنة، لكني في حالة بدنية جيدة للغاية، في الوقت الحالي أريد اللعب والاستمتاع بحياتي أيضًا".

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن العروض السعودية وصلت لليفاندوفسكي من خلال وكيل أعماله بيني زهافي، حيث استغل الأخير تواجده في برشلونة مؤخرًا لمناقشة الخيارات المتاحة مع اللاعب.

خيار دوري روشن هو المفضل للبولندي، لأنه لا يضمن له الحصول على راتب كبير فحسب، بل الاستمرار في الملاعب لمدة عامين على أقل تقدير، مع عدم استبعاد فكرة انتقاله إلى شيكاغو فاير الأمريكي أو بورتو البرتغالي، لأن الثنائي ضغط بقوة في الأيام القليلة الماضية لإقناعه برفض العروض الأخرى.



