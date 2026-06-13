فيديو | إدارة الهلال لا تريد الانتظار ولكن! خطوة مرتقبة تحسم مصير سيموني إنزاجي مع الزعيم

البرتغالي صاحب الـ57 سنة لديه خبرة في الدوري السعودي، حيث سبق أن قام بتدريب الأهلي في الفترة من يوليو 2013 إلى يونيو 2014، وعمل بعدة أندية معروفة مثل فنربخشه وبورتو وأولمبياكوس وكورينثيانز وفلامنجو بالإضافة إلى وولفرهامبتون.

ويمتلك بيريرا تجربة أخرى في السعودية خلال الأهلي، بتدريب الشباب في فبراير 2024 وحتى ديسمبر من نفس العام، وتوجه بعد ذلك إلى وولفرهامبتون ومنه إلى فريقه الحالي نوتنجهام فورست.

المدرب البرتغالي حصل 8 ألقاب خلال مسيرته التدريبية، منها بطولتين دوري برتغالي مع بورتو في 2012 و2013، ولقبين سوبر مع نفس الفريق.

وحصل على الدوري اليوناني بموسم 2014/2015 مع أولمبياكوس، وتوج بلقب الكأس في نفس الموسم، كما فاز بالدوري والكأس مع شنغهاي SIPG الصيني.

وفي موسم 2025/2026، خاض بيريرا 20 مباراة مع نوتنجهام، فاز في 8 وتعادل 6 مرات وخسر في مثلهم، وأنهى الدوري الإنجليزي بالمركز السادس عشر بـ44 نقطة.



