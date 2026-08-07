بين التجديد ودراسة ملفات 3 مدربين لخلافته .. حالة من التضارب تثير ضجة حول مستقبل إنزاجي مع الهلال

كشف الإعلامي السعودي محمد البكيري، عن تطورات جديدة، تخص الحديث عن رحيل سيموني إنزاجي عن تدريب الهلال خلال هذا الصيف.

الموسم المحبط الذي عاشه الزعيم وخسارته لدوري روشن ودوري أبطال آسيا للنخبة، والاكتفاء بكأس خادم الحرمين الشريفين، جعل مستقبل إنزاجي محل العديد من الشكوك، بسبب اهتزاز النتائج وعدم ظهور الفريق بالمستوى المطلوب.