بين التجديد ودراسة ملفات 3 مدربين لخلافته .. حالة من التضارب تثير ضجة حول مستقبل إنزاجي مع الهلال

الإيطالي سيموني إنزاجي تولى القيادة الفنية لعملاق الرياض الهلال، صيف عام 2025؛ قادمًا من النادي المحلي الكبير إنتر، بشكلٍ رسمي.
وبدأ إنزاجي مسيرته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها؛ حيث حقق نتائج أكثر من رائعة وقتها، كالتعادل مع العملاق الإسباني ريال مدريد والفوز على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.
وودع "هلال إنزاجي" مونديال الأندية، بعد الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي، في دور ربع النهائي؛ قبل أن يبدأ بعدها الموسم الرياضي 2025-2026، بالتنافس على هذه الألقاب:
* دوري روشن السعودي للمحترفين.
* كأس خادم الحرمين الشريفين.
* دوري أبطال آسيا للنخبة.
ورغم عدم تلقيه أي هزيمة محلية؛ إلا أن الهلال اكتفى بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مع "وصافة" دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأسوأ ما حدث للمدير الفني الإيطالي، في تجربته مع الزعيم الهلالي؛ هو توديع مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، من دور ثمن النهائي.
لكن بصفةٍ عامة؛ كان أداء فريق الهلال الأول لكرة القدم تحت قيادة سيموني إنزاجي الفنية، مخيبًا للآمال - بعيدًا عن النتائج -.