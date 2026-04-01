FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet Arrivals
رغم نفي الاتحاد لرحيله .. رينارد يطلب إنهاء تعاقده مع السعودية ومنتخب آخر يستعين به في كأس العالم 2026

لا يشعر بالاستقرار في ظل الظروف الحالية

رغم إعلان الاتحاد السعودي التمسك بخدمات المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، إلا التكهنات تتصاعد حول إمكانية رحيله عن تدريب الأخضر قبل كأس العالم 2026.

الحديث عن رحيل رينارد اشتعل بشكل لافت خلال فترة التوقف الدولي الحالي، بسبب الهزيمة الصادمة أمام مصر برباعية نظيفة في جولة، وعلى الرغم من أنها مواجهة ودية، إلا أنها جعلت العديد من المتابعين يطالبون بمغادرة الفرنسي لمنصبه.

وبعدها تعرضت السعودية لهزيمة أخرى أمام صربيا أمس، الثلاثاء، بنتيجة 2/1 على ملعب الفريق الخصم، مما يثير الشكوك حول جاهزية الأخضر لخوض المونديال.


  • الاتحاد السعودي يجدد ثقته في رينارد

    الاتحاد أصدر بيانًا رسميًا ليؤكد ثقته في رينارد، ونفى كل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف المنصات، حول وجود رغبة في إنهاء التعاقد قبل كأس العالم.

    وأكد الاتحاد السعودي أن العلاقة مستقرة تمامًا مع رينارد، مشيرًا إلى وجود رغبة متبادلة لدى الطرفين، لضمان ظهور الفريق بأفضل شكل ممكن في المحفل العالمي القادم.


    • إعلان
    ليكيب تخرج برأي مختلف

    صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قالت إن رينارد طلب إنهاء تعاقده مع الاتحاد السعودي، وأنه ينتظر رد الرئيس ياسر المسحل لحسم مصيره بشكل نهائي.

    وأشارت إلى أن الهزيمة الساحقة من مصر برباعية نظيفة، لعبت دورًا كبيرًا في هذا القرار، حيث يؤمن الفرنسي أن الظروف المحيطة بالمنتخب السعودي حاليًا لا تناسبه، عكس أجواء 2022 عندما تمكن من تحقيق الانتصار التاريخي على الأرجنتين 2/1 في دور المجموعات.

    وأكدت أن رينارد وجد مجموعة مختلفة تمامًا عن التي دربها في مونديال قطر، حيث تغيرت الكثير من الأسماء خلال فترة روبرتو مانشيني، وذلك بسبب تعديل بعض القوانين في السعودية، والتي تسمح للأندية بإشراك 8 لاعبين أجانب بقوائهما.

    ويؤمن رينارد أن المجموعة الحالية من اللاعبين السعوديين تفتقد الجاهزية البدنية بسبب عدم لعبهم بشكل كافي، مما يمنعه من تطبيق أفكاره بالطريقة اللازمة.


  • رينارد قد يظهر في المونديال

    وفي سياق متصل، أشارت "ليكيب" إلى أن رحيل رينارد المحتمل عن السعودية، قد لا يعني أنه لن يتواجد في كأس العالم المقام بأمريكا الشمالية في يونيو المقبل.

    وأوضحت أن الفرنسي يعتبر من المرشحين لقيادة منتخب غانا في كأس العالم المقبل، وذلك بعد رحيل أوتو أدو عن منصبه مؤخرًا، وفكرة التدريب في إفريقيا تبدو مألوفة للغاية بالنسبة لرينارد، بواقع عمله مع زامبيا وكوت ديفوار والمغرب.

    وسيكون هذا التحدي مميزًا بالنسبة لرينارد، وذلك باللعب في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعد ظهوره مع المغرب في 2018 والسعودية 2022.

    وعلى جانب آخر، قد يدرس الاتحاد السعودي فكرة المدرب المؤقت، وسط تكهنات حول اللجوء لأحد مدربي الكبار في الدوري السعودي، مثل جورج جيسوس مدرب النصر أو سيموني إنزاجي من الهلال أو ماتياس يايسله من الأهلي.

    طموحات المنتخب السعودي في مجموعة كأس العالم 2026

    يدخل المنتخب السعودي نهائيات كأس العالم 2026 وهو يحمل طموحات كبيرة لتكرار إنجازات سابقة وتجاوز عقبة دور المجموعات بنجاح.

    وتفرض القرعة التي أوقعت الأخضر في مجموعة تضم منتخبات أوروجواي وإسبانيا وكاب فيردي تحديات بدنية وخططية هائلة تستوجب الوصول إلى قمة الجاهزية قبل انطلاق العرس الكروي في القارة الأمريكية.

    وكان يرى الجهاز الفني بقيادة رينارد أن مواجهة منتخبات من مدارس كروية مختلفة مثل مصر وصربيا تساعد اللاعبين على التكيف مع سرعات وأنماط لعب متنوعة قد يواجهونها في المجموعات، ولكن السقوط في المباراتين أدى إلى تصاعد الغموض حول مستقبله.