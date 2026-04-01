رغم نفي الاتحاد لرحيله .. رينارد يطلب إنهاء تعاقده مع السعودية ومنتخب آخر يستعين به في كأس العالم 2026

رغم إعلان الاتحاد السعودي التمسك بخدمات المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، إلا التكهنات تتصاعد حول إمكانية رحيله عن تدريب الأخضر قبل كأس العالم 2026.

الحديث عن رحيل رينارد اشتعل بشكل لافت خلال فترة التوقف الدولي الحالي، بسبب الهزيمة الصادمة أمام مصر برباعية نظيفة في جولة، وعلى الرغم من أنها مواجهة ودية، إلا أنها جعلت العديد من المتابعين يطالبون بمغادرة الفرنسي لمنصبه.

وبعدها تعرضت السعودية لهزيمة أخرى أمام صربيا أمس، الثلاثاء، بنتيجة 2/1 على ملعب الفريق الخصم، مما يثير الشكوك حول جاهزية الأخضر لخوض المونديال.



