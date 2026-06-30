بديل جزائري لمحرز في الأهلي .. الراقي يقتحم الميركاتو لاقتناص هدف تشيلسي وضم نجم أتلتيكو مدريد!

الصحفي التركي إكرم كونور، كشف عن تقدم الأهلي بعرض إلى نظيره الهولندي فينورد، للحصول على خدمات أنيس حاج موسى بالميركاتو الصيفي الحالي.

وتأتي فكرة التعاقد مع صاحب الـ24 سنة، لتعويض الرحيل المتوقع لمواطنه رياض محرز خلال الأيام القادمة، تزامنًا مع الأنباء حول تفعيل أحد الشروط الجزائية بعقد اللاعب مع الراقي.

ويعتبر حاج موسى من أبرز الأجنحة في أوروبا الفترة الأخيرة، وسبق له أن لفت أنظار تشيلسي وأولمبيك مارسيليا وليل.

وفي سياق متصل، كشف كونور عن تقدم الأهلي بعرض قيمته 27 مليون يورو للتعاقد مع تياجو ألمادا لاعب أتلتيكو مدريد، وسط ترحيب من النادي الإسباني بهذه الصفقة.

ومن جانبه يفضل اللاعب الانتظار لحين انتهاء مشاركته مع الأرجنتين في كأس العالم 2026، وبعدها سيقوم بحسم مستقبله.



