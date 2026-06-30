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Netherlands v Algeria - International FriendlyGetty Images Sport
علي سمير

بديل جزائري لمحرز في الأهلي .. الراقي يقتحم الميركاتو لاقتناص هدف تشيلسي وضم نجم أتلتيكو مدريد!

رياض محرز
الأهلي
انتقالات
دوري روشن السعودي
انيس حاج موسى
تياجو ألمادا
أتلتيكو مدريد

محرز يقترب من مغادرة الفريق

أبدى نادي الأهلي السعودي، اهتمامه بالتعاقد مع أنيس حاج موسى لاعب فينورد الهولندي ومنتخب الجزائر المشارك في كأس العالم 2026.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات الراقي للموسم الجديد 2026/2027 تحت قيادة المدرب ماتياس يايسله، حيث يسعى النادي لدعم الفريق تمهيدًا للمنافسة على كل البطولات في المرحلة المقبلة.


  • ما هي القصة؟

    الصحفي التركي إكرم كونور، كشف عن تقدم الأهلي بعرض إلى نظيره الهولندي فينورد، للحصول على خدمات أنيس حاج موسى بالميركاتو الصيفي الحالي.

    وتأتي فكرة التعاقد مع صاحب الـ24 سنة، لتعويض الرحيل المتوقع لمواطنه رياض محرز خلال الأيام القادمة، تزامنًا مع الأنباء حول تفعيل أحد الشروط الجزائية بعقد اللاعب مع الراقي.

    ويعتبر حاج موسى من أبرز الأجنحة في أوروبا الفترة الأخيرة، وسبق له أن لفت أنظار تشيلسي وأولمبيك مارسيليا وليل.

    وفي سياق متصل، كشف كونور عن تقدم الأهلي بعرض قيمته 27 مليون يورو للتعاقد مع تياجو ألمادا لاعب أتلتيكو مدريد، وسط ترحيب من النادي الإسباني بهذه الصفقة.

    ومن جانبه يفضل اللاعب الانتظار لحين انتهاء مشاركته مع الأرجنتين في كأس العالم 2026، وبعدها سيقوم بحسم مستقبله.


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    من هو أنيس حاج موسى؟

    الجزائري بدأ مسيرته في فرنسا وتدرب بشباب نادي لانس، قبل اللعب في الدوري البلجيكي ومنه إلى الهولندي وصولًا برحلته الحالية مع نادي فينورد.

    وشارك الجزائري في 40 مباراة بقميص فينورد في الموسم الماضي بكل البطولات، نجح خلالها في تسجيل 14 هدفًا وصناعة 7 مما تسبب في لفت الأنظار نحوه.

    وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة، حول اهتمام الأهلي والقادسية وأستون فيلا بجانب ليل ومارسيليا وتشيلسي وبوروسيا دورتموند للتعاقد معه.


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    مسيرة حاج موسى الدولية

    شارك النجم الجزائري في 17 مباراة مع منتخب بلاده ونجح في تسجيل هدفين ويتواجد حاليًا مع الفريق المشارك في كأس العالم 2026.

    ولعب أنيس كأساسي في الخسارة من الأرجنتين بثلاثية نظيفة وخرج في الدقيقة 64، بينما شارك 14 دقيقة فقط في الفوز على الأردن 2/1، وجلس كبديل غير مستخدم في التعادل الإيجابي 3/3 مع النمسا في ختام مرحلة دور المجموعات.

  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    ليس الهدف الوحيد

    أعلنت شبكة "سكاي سبورتس" اختيار الإدارة الرياضية لعملاق جدة الأهلي، الألماني الشاب كريم أديمي، جناح النادي المحلي بوروسيا دورتموند؛ ليكون "بديلًا" للنجم الجزائري رياض محرز، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    الشبكة العالمية أكدت على إعجاب الأهلي الشديد بأديمي؛ وذلك نظرًا للمهارات الفنية التي يتمتع بها، وسرعته الكبيرة على مركز الجناح.

    واستكمالًا لخبرها.. نفت شبكة "سكاي سبورتس" تقديم مجلس إدارة عملاق جدة الأهلي أي عرض إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني - حتى الآن -؛ من أجل التعاقد مع كريم أديمي، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

    وأوضحت الشبكة أن مسؤولي الأهلي، ناقشوا اسم أديمي طوال الفترة الماضية؛ حيث سيتم التحرك سريعًا للتعاقد معه، حال رحيل النجم الجزائري رياض محرز بشكلٍ رسمي.