يضمن رحيله بـ15 مليون دولار .. الكشف عن بند مفاجئ في عقد رياض محرز مع الأهلي السعودي!

تسيطر حالة من الغموض على مصير النجم الجزائري رياض محرز، الذي يمتد عقده مع النادي الأهلي السعودي حتى صيف 2027، إلا أن عدة تقارير صحفية رجحت رحيله بنهاية الموسم الجاري 2025-2027.

محرز يعتبر من أهم دعائم انتفاضة بطل آسيا منذ انضمامه إلى "الراقي" في صيف 2023، حيث قاد الفريق إلى تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للخبر "مرتين" وساهم مع زملاءه في عودة النادي إلى المنافسة المحلية والقارية.

ورغم ما قدمه للنادي الأهلي، إلا أن طبيعة المنافسة الشرسة في كرة القدم السعودية في ظل وجود استثمارات ضخمة ونجوم من العيار الثقيل، قد تجعل مسألة رحيله عن الأهلي قبل نهاية عقده محل نقاش في الأيام القليلة المقبلة.