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Rui Pedro AhliGetty
محمود خالد

وسط مزاعم الفساد في صفقة بوندارينكو .. الأهلي يقرر الدفاع عن روي بيدرو بعد إنهاء عقده!

الأهلي
دوري روشن السعودي

ملف جديد يتبرأ منه باراز..

أثار إعلان النادي الأهلي عن رحيل المدير الرياضي روي بيدرو باراز، جدلًا كبيرًا، بما تابعه من كواليس، تضمنت اتهامات بـ"ممارسات النصب"، من قِبل الصحفي ساشا تافوليري.

وفي بيان رسمي، كشف الأهلي عن اتفاقه مع روي بيدرو، على إنهاء العقد بالتراضي، مع التقدم بالشكر له على عمله، فيما تقرر تكليف أسامة هوساوي، مساعد المدير الرياضي سابقًا، لتولي المنصب بالتكليف، بعد إسهاماته في العمل على تطوير الأكاديمية والفئات السنية للنادي.

ما بين رحيل نجوم الأهلي، والتعاقد مع صفقات لا ترقى لتطلعات الجماهير، كان روي بيدرو محلّ غضب كبير، ومطالبات بطرده من النادي، خاصة في التعامل مع ملفات إعارة إنزو ميو إلى الدرعية، وصفقة أرتيم بوندارينكو، وأنباء اقتراب بابي كابرال، موهبة موناكو، من قلعة الراقي.

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  • حقيقة "فساد" روي بيدرو

    وكشف ساشا تافوليري، عن حقيقة الأنباء التي نشرها خلال الساعات الماضية، وفجرت الكثير من الجدل، بشأن "مزاعم" فساد روي بيدرو، في صفقة بوندارينكو.

    وأوضح تافوليري أن بوندارينكو ووكيله، طلبا الحصول على راتب قدره 1.3 مليون يورو سنويًا، للانضمام إلى الأهلي، إلا أن روي بيدرو قدّم 2.5 مليون يورو للاعب، دون أن يقدم المدير الرياضي البرتغالي أي تفسير، لهذا التفاوت بين العرض والطلب.

    واستدرك تافوليري برسالة جديدة، عبر حسابه على منصة (إكس)، قائلًا "بعد الاتصال به، نفى الأهلي أي مزاعم بالفساد مرتبطة بقضية بوندارينكو أو أي قضية أخرى تتعلق برحيل روي بيدرو.

    ويؤكد النادي السعودي أن الأسباب الكامنة وراء رحيل المدير الرياضي البرتغالي، ليست هي تلك التي تم الإبلاغ عنها ليلة أمس، ولذلك أعتذر للنادي".


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  • ملفات تبرأ منها باراز

    ومنذ الفترة الصيفية، ساد غضب كبير تجاه روي بيدرو، حيث أفادت تقارير بأن الاستياء بلغ اللاعبين أيضًا داخل غرفة الملابس بداعي تدخله في أمور ليست من اختصاصه.

    الغضب بدأ مع رحيل اثنين من أعمدة الأهلي، في رحلة التتويج بلقبي دوري أبطال آسيا للنخبة، وهما رياض محرز، الذي لم يستقر على وجهته الجديدة بعد، وفرانك كيسييه الذي عاد إلى أتالانتا، وبدأت الاتهامات تدور حول روي بيدرو، بسبب عدم توصله لاتفاق مع الثنائي على تجديد العقد، قبل أن يؤكد الإعلامي خالد الشنيف، بأن المدير الفني السابق ماتياس يايسله، هو من أوصى باستبعاد محرز وكيسييه، قبل رحيل الألماني ذاته عن قلعة الراقي، ليقود الجهاز الفني لنيوكاسل.

    الملف الثاني تمثل في ملف صفقة عبد الله رديف، وسط مزاعم بأن الصفقة تعطلت، رغم إعلانها بشكل رسمي، بداعي محاولة إقناع وكيل رديف بالتوقيع مع وكيل أجنبي، مقابل نسبة 10%، ليقرر الوكيل خالد بن جلوي، التقدم بشكوى إلى لجنة الاحتراف.

    في المقابل، علّق رديف برسالة عبر منصة (إكس)، بقوله إن قرار انتقاله إلى الأهلي كان وفق رغبته الشخصية، وأنه لم ينتظر عروضًا ثانية أو وعودًا غير واقعية، كما أنه تفاوض مباشرة مع إدارة الأهلي ممثلًا عن نفسه دون وكيل.


  • أزمة ميو وكابرال

    في المقابل، ذكرت تقارير بأن إنزو ميو، الذي تقرر إعارته إلى صفوف الدرعية، كان يريد الاستمرار مع الأهلي، إلا أن الأزمة الحقيقية بدأت عقب رحيل المدرب يايسله، حيث عانى اللاعب من سوء تعامل روي بيدرو الذي حاول إجباره على الرحيل، وهدده بعدم إدراجه في قائمة الفريق المحلية، فضلًا عن استبعاده من التدريبات الجماعية.

    أضف إلى ذلك، صفقة أرتيم بوندارينكو، المُعار من شاختار دونيتسك، وسط تقارير بأن السبب الأول في قدوم متوسط الميدان الأوكراني، هو العلاقة الوثيقة بين روي بيدرو باراز، ووكيل اللاعبين البرتغالي جورج مينديش، حيث قام الأخير بالضغط عليه من أجل التعاقد مع اللاعب.

    وبالحديث عن صفقة بابي كابرال، موهبة موناكو، صاحب الـ19 عامًا، فقد ذكرت صحيفة "ليكيب" بأن قيمة الصفقة ستبلغ 10 ملايين يورو، فيما خرج الصحفي ساشا تافوليري، مؤكدًا أنه من الصعب حسم صفقة كابرال بسبب الوسيط في العقد، ورحيل روي بيدرو، فيما أكد أن جورج مينديش هو المفاوض، والذي يسعى لإنقاذ حياة موناكو في ظل أزمته المالية.

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  • بكاء وحذف صور إنستجرام

    وأكد الإعلامي خالد الزهراني، أن روي بيدرو كان يمارس عمله بشكل طبيعي داخل مقر الأهلي، عندما تم إخباره بقرار إقالته، والذي كان مفاجئًا ونافذًا في حينه، ليأخذ البرتغالي جولة في أروقة النادي وهو يبكي من شدة الصدمة.

    ورصد متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، روي بيدرو الذي قام بحذف صوره على منصة إنستجرام، بما فيها صوره التي التقطها خلال فترة عمله مع الأهلي، فيما ردّت زوجة ميو بصورة جديدة لزوجها وهو يمسك بيده "ثعبانًا"، معلقة "القسوة غير المبررة تعود دائمًا على صاحبها".

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