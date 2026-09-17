وسط توترات وتحقيقات .. تشيلسي يعلن رسميًا نهاية حقبة تود بولي ورحيله عن النادي!

استحوذت شركة Clearlake Capital رسميًا على السيطرة الكاملة على نادي تشيلسي. فقد اشترت شركة الأسهم الخاصة، التي يقودها بهداد إقبالي وخوسيه إي. فيليسيانو، حصتَي بولي ووولتر البالغة نسبة كل منهما 12.83 بالمئة. أما المستثمر السويسري هانسيورج فيس فسيحتفظ بحصته الحالية البالغة 12.83 بالمئة، وسيبقى شريكًا رئيسيًا في مجموعة الملكية الجديدة.

وتقدّر هذه الخطوة قيمة البلوز بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني (6.7 مليار دولار)، بما في ذلك الديون. ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، سيحصل بولي ووولتر معًا على مبلغ إجمالي قدره 950 مليون جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) من عملية البيع.

ويمثّل ذلك تحولًا دراماتيكيًا في السلطة بعد أربع سنوات فقط من شراء التحالف الأولي للنادي مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.3 مليار دولار) عقب خروج رومان أبراموفيتش بسبب العقوبات المفروضة عليه.

وسيتنحى بولي على الفور عن منصبه رئيسًا للنادي. غير أن تشيلسي شدّد على أن العمليات اليومية والاستراتيجية طويلة الأمد وهياكل القيادة الحالية ستبقى دون أي تغيير خلال المرحلة الانتقالية.











