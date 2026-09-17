وسط توترات وتحقيقات .. تشيلسي يعلن رسميًا نهاية حقبة تود بولي ورحيله عن النادي!

وأعرب بولي عن فخره الكبير بفترة توليه المنصب، وشكر المجتمع الكروي الأوسع على دعمه. وقال رجل الأعمال الأمريكي لـالموقع الرسمي للنادي: «لقد كان شرفًا لي أن أشغل منصب رئيس نادي تشيلسي لكرة القدم. أود أن أشكر الكثيرين الذين ساعدوا في تأمين مستقبل مشرق للنادي، بمن فيهم الدوري الإنجليزي الممتاز، والمدربون واللاعبون، والإدارة والموظفون الموهوبون في تشيلسي، وجحافل المشجعين المخلصين».
وعلى الرغم من التقارير الواسعة عن انقسام داخل مجلس الإدارة، دعم بولي علنًا التوجه الجديد للنادي. وأضاف: «لقد قدّرت شراكتي مع كليرليك ومجموعة الملّاك الأوسع، والقرارات الجماعية والاستثمارات التي قمنا بها لدعم النجاح الآني وطويل الأمد للنادي. وأنا واثق من أن تشيلسي في وضع جيد لمواصلة النجاح تحت قيادة كليرليك».
وبادل مؤسسا كليرليك، إقبالي وفيليسيانو، هذه المشاعر، إذ أشادا بإسهامات الرئيس المغادر منذ الاستحواذ عام 2022.
ووصف الثنائي بولي بأنه شريك مهم سيظل «دائمًا جزءًا من قصة تشيلسي»، مع تأكيدهما مجددًا التزامهما بتطوير البنية الرياضية للنادي وتشكيلته.
وفي غضون ذلك، أصدر تشيلسي بيانًا رسميًا أشاد فيه بـ«الالتزام الراسخ» لبولي بضمان أن يكون المشجعون في صميم هوية النادي.