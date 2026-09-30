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Yosua Arya و علي سمير
ترجمه

"لا مكان للمتملقين" .. تشيفيرين يهاجم "الإمبراطور العاري" إنفانتينو ويطالب برحيله فورًا!

كأس العالم
بطولة أمم أوروبا (يورو)

الهجوم يستمر على رئيس الفيفا

شنّ رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشيفيرين هجوماً لاذعاً على نظيره رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جياني إنفانتينو، مع تصاعد الحرب الأهلية التي تجتاح كرة القدم العالمية.

وخلال حديثه في كوبنهاجن، شبّه رئيس اليويفا إنفانتينو بـ"الإمبراطور العاري"، وطالب بوضع حدّ لقيادته المثيرة للجدل.

  • الحرب الأهلية في كرة القدم تتصاعد

    كثّف تشيفيرين حملته الرامية إلى إزاحة إنفانتينو عن السلطة عقب خطاب ناري ألقاه في جمعية أندية كرة القدم الأوروبية (EFC) في كوبنهاجن. وكانت العلاقة بين القائدين قد انهارت الشهر الماضي بسبب اقتراح مثير للجدل للغاية تقدّم به الفيفا.

    وبحسب التقارير، دبّر إنفانتينو خطة لبيع حصة في بطولات الفيفا، بما في ذلك كأس العالم، لمستثمرين من القطاع الخاص.

    وقد أشعل هذا الكشف على الفور حرباً أهلية شرسة في كرة القدم العالمية. فالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مدعوماً من الاتحادين القاريين في آسيا وأمريكا الشمالية، يطالب بتغيير فوري في القيادة.

    وفي المقابل، اصطفّت الهيئتان الحاكمتان في أفريقيا وأمريكا الجنوبية بحزم إلى جانب إنفانتينو.

  • Ceferin InfantinoGetty

    الإمبراطور العاري في الفيفا

    وفي كلمته أمام كبار المسؤولين التنفيذيين للأندية، استعان تشيفيرين بحكاية «ملابس الإمبراطور الجديدة» للسخرية من إنفانتينو. وقلّل من شأن ادعاءات الفيفا الأخيرة بشأن الشفافية، مؤكدًا أن الكلمات المريحة لا يمكنها إخفاء واقع غير مريح.

    وقال تشيفيرين، وفقًا لما نقله موقع "أثلتيك": «ربما تكون العبرة من هذه القصة أن الكلمات المريحة لا يمكنها تغيير واقع غير مريح. لقد سمعت كرة القدم العالمية مؤخرًا بعض الكلمات المريحة للغاية، مثل التطوير والديمقراطية والتشاور، وهي كلمات استُخدمت في الواقع لوصف نقيضها تمامًا.

    «إن بيع جزء من مستقبل كرة القدم لا يصبح تطويرًا لمجرد أنك تصفه بالتطوير. ووضع الأمر الواقع أمام الاتحادات الوطنية لا يصبح ديمقراطية لمجرد أنك تسميه كذلك، مهما بلغت قيمة الشيك. والسرّية لا تصبح تشاورًا لمجرد أنك تسميها تشاورًا».

  • معارك قضائية وجوائز سياسية

    وقد انتقلت تداعيات مخطط الاستثمار بالفعل إلى ساحة القضاء. فقد رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وإنفانتينو والمستثمرين المقترحين، ما دفع "فيفا" إلى اتهام "يويفا" بشن حملة تشويه متواصلة ضد رئيسه.

    كما ندّد تشيفرين بالقرار المثير للجدل الذي اتخذه إنفانتينو بمنح جائزة السلام من "فيفا" لدونالد ترامب العام الماضي، مشيراً إلى أن الجائزة استُحدثت من دون مشاركة مجلس الإدارة.

    وأضاف: "ثم يتصل هذا الزعيم السياسي نفسه خلال أكبر بطولة في العالم ليشتكي من قرار داخل الملعب. تنص القواعد على شيء، ثم يرن الهاتف، فيتغير القرار. كم مرة يجب أن يحدث هذا في ناديك قبل أن يقول مجلس الإدارة كفى؟"

    وتابع: "حسناً يا أصدقائي، أعتقد أنه حان الوقت لنقول كفى. كرة القدم لا تحتاج إلى أباطرة ولا مكان فيها للمتملقين. نحن الذين نحكم هذه اللعبة نأتي ونرحل. نحن أوصياء عليها، ولسنا مالكين لها. كرة القدم ليست للبيع. لا اليوم، ولا غداً، ولا أبداً."

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  • Gianni InfantinoGetty Images

    السباق نحو رئاسة الفيفا

    على الرغم من ردود الفعل الغاضبة الشديدة، لا يزال إنفانتينو مصمماً على تأمين ولاية رابعة مدتها أربع سنوات كرئيس للفيفا. ومن المقرر حالياً أن يترشح لإعادة انتخابه في مؤتمر الهيئة العالمية في مارس المقبل في المغرب.

    وكما تبدو الأمور حالياً، سيترشح إنفانتينو دون منافس للمنصب الأعلى. ويبحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وحلفاؤه الدوليون بشكل محموم عن مرشح قادر على منافسته في صناديق الاقتراع.