"لا مكان للمتملقين" .. تشيفيرين يهاجم "الإمبراطور العاري" إنفانتينو ويطالب برحيله فورًا!

كثّف تشيفيرين حملته الرامية إلى إزاحة إنفانتينو عن السلطة عقب خطاب ناري ألقاه في جمعية أندية كرة القدم الأوروبية (EFC) في كوبنهاجن. وكانت العلاقة بين القائدين قد انهارت الشهر الماضي بسبب اقتراح مثير للجدل للغاية تقدّم به الفيفا.

وبحسب التقارير، دبّر إنفانتينو خطة لبيع حصة في بطولات الفيفا، بما في ذلك كأس العالم، لمستثمرين من القطاع الخاص.

وقد أشعل هذا الكشف على الفور حرباً أهلية شرسة في كرة القدم العالمية. فالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مدعوماً من الاتحادين القاريين في آسيا وأمريكا الشمالية، يطالب بتغيير فوري في القيادة.

وفي المقابل، اصطفّت الهيئتان الحاكمتان في أفريقيا وأمريكا الجنوبية بحزم إلى جانب إنفانتينو.