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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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"مورينيو لا يُحدثني عن كرة القدم" .. إندريك يُلمح بمغادرة ريال مدريد في يناير

ريال مدريد
إندريك
ميلان
انتقالات
روما

الشكوك مستمرة حول مصير اللاعب البرازيلي

استدعى كارلو أنشيلوتي المهاجم البرازيلي إندريك لخوض المباراتين الوديتين أمام اليابان (14 نوفمبر) وسنغافورة (17 نوفمبر)، وسط تكهنات حول مصيره مع ريال مدريد.

وتحدّث إندريك عن عامه مع ريال مدريد وعن مستقبله قائلاً لشبكة Globo: «ما زلت صغيراً. عمري 20 عاماً فقط؛ وبالتأكيد لا يتعيّن عليّ أن أطير وأرمي بنفسي من فوق جرف. سنرى ما سيحدث. كل ما يمكنني قوله هو أنني أريد أن ألعب، وأشعر بالسعادة، وأساعد زملائي ».

وأضاف: « أريد أن أسجّل الأهداف وأصنعها، كما فعلت في ليون، لأن ذلك يأتي على رأس أفضل الأشياء التي حدثت لي على الإطلاق وأحد أسعد فترات حياتي.»

  • الأفضل لمسيرته

    وعن الرحيل في مطلع عام 2027: "لا أعلم ما الذي سيحدث في يناير، كل شيء بيد الله. أطلب فقط أن أتمكن من فعل ما هو الأفضل لمسيرتي؛ وما سيحدث سيحدث. أريد فقط أن أقدّم أفضل ما لديّ".

    وأضاف عن مورينيو: "مدريد مدينة رائعة، لكن من الواضح أنه عليّ فعل كل ما بوسعي لتطوير مسيرتي. مورينيو شخص عظيم. يأتي إليّ كل يوم ويسألني عن أحوالي، لكنه لا يتحدث أبدًا عن كرة القدم. يريد أن يعرف عن حياتي الخاصة. يعجبني أسلوبه؛ فهو يهتم. أنا ممتن لما يفعله. سأبذل دائمًا قصارى جهدي من أجل ريال مدريد، الذي يأتي قبل كل شيء آخر. محبة مورينيو تجعلني أبذل قصارى جهدي دائمًا."

  • بديل مبابي

    وواصل البرازيلي حديثه:"جميعكم تعرفون حجم الجودة في ريال مدريد، ومن لدينا في الفريق، ومن هم قبلي. كيليان مبابي لاعب رائع؛ لقد حلّ ثانيًا في الكرة الذهبية. أحاول استغلال الفرص التي تُتاح لي وأبذل قصارى جهدي. شاركتُ لخمس أو عشر دقائق... لعبتُ في دوري أبطال أوروبا ضد روما وأيك أثينا، واستغللتُ تلك اللحظات."

  • كم تبلغ قيمة إندريك؟

    ينتهي عقد إندريك مع ريال مدريد في 2030، لكن يُتوقع أن يرحل في يناير ما لم يحدث مفاجأة. يخطط ريال مدريد لإعارته، كما فعل سابقاً لمدة عام إلى ليون المدرَّب من قبل المدرب باولو فونسيكا.

    يبدي ميلان وروما اهتمامهما، لكنهما يريدان شروطاً أفضل. وهما يعملان على تضمين خيار شراء مع بند إعادة شراء مرتفع جداً لصالح ريال مدريد، أو ترتيب انتقال دائم.

    وتُقدَّر قيمة لاعب بالميراس السابق بنحو 60 مليون يورو. وقد كلّف 35 مليون يورو إضافة إلى 25 مليون يورو كمكافآت في ديسمبر 2022.

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  • راتب إندريك؟

    وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية فإن إندريك يتقاضى راتبًا إجماليًا قدره 6 ملايين يورو سنويًا حتى عام 2030.

    ولكن فكرة رحيله لا تبدو سهلة حاليًا، حيث سبق أن حاول مورينيو استبعاد فكرة رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقال لشبكة TNT Sports بعد الفوز على روما في دوري أبطال أوروبا: "انسوا الأمر، انسوه. انسوا أي نادٍ مهتم به. من الأفضل لهم أن يجلسوا وينتظروا، وإلا فإنهم سيتعبون. إنه لاعب أعشقه، ويتمتع بإمكانيات لا تُصدَّق. إنه مهم جدًا بالنسبة لنا. أي شخص مهتم به سيكون عليه أن يتعامل معي، لأنني أعتقد أنه ليس بحاجة إلى الرحيل على سبيل الإعارة، وأنه سيحقق نجاحًا استثنائيًا هنا."