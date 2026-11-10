"مورينيو لا يُحدثني عن كرة القدم" .. إندريك يُلمح بمغادرة ريال مدريد في يناير

استدعى كارلو أنشيلوتي المهاجم البرازيلي إندريك لخوض المباراتين الوديتين أمام اليابان (14 نوفمبر) وسنغافورة (17 نوفمبر)، وسط تكهنات حول مصيره مع ريال مدريد.

وتحدّث إندريك عن عامه مع ريال مدريد وعن مستقبله قائلاً لشبكة Globo: «ما زلت صغيراً. عمري 20 عاماً فقط؛ وبالتأكيد لا يتعيّن عليّ أن أطير وأرمي بنفسي من فوق جرف. سنرى ما سيحدث. كل ما يمكنني قوله هو أنني أريد أن ألعب، وأشعر بالسعادة، وأساعد زملائي ».

وأضاف: « أريد أن أسجّل الأهداف وأصنعها، كما فعلت في ليون، لأن ذلك يأتي على رأس أفضل الأشياء التي حدثت لي على الإطلاق وأحد أسعد فترات حياتي.»