Getty Images Sport
رحلة مانشستر يونايتد إلى أيرلندا تثير الفوضى، حيث اضطر فريق رابطة الألعاب الغيلية (GAA) إلى إلغاء خططه لإقامة معسكر تدريبي في منشأة فاخرة
معسكر مانشستر يونايتد يعرقل خطط فريق كرة القدم الغيلية
ومع ذلك، تسببت رحلة الفريق في اضطراب كبير لفريق أرماغ، الذي توج بطلاً لبطولة أيرلندا للمقاطعات في كرة القدم عام 2024، وكان ينوي التدرب في نفس الملعب، كارتون هاوس في مقاطعة كيلدير، في الأسبوع الذي سبق ذلك. ووفقاً لصحيفة «آيرش نيوز»، توجه فريق أرماغ إلى كارتون هاوس صباح يوم الجمعة ليجد أن الملاعب قد أُعدت لكرة القدم الإنجليزية بدلاً من كرة القدم الغيلية.
وطلب الفريق إعادة ترسيم الملاعب من أجل حصة التدريب بعد الظهر، وقام في غضون ذلك بحصة جري. ومع ذلك، أبلغهم المسؤولون في الملعب أنه لا يمكنهم إعادة ترسيم الملعب. ثم اقترح فريق أرماغ إعادة ترسيم الملعب بأنفسهم، وهو طلب رفضه كارتون هاوس أيضًا. فاتخذ فريق أرماغ القرار الصعب بالتخلي عن المعسكر والعودة إلى دياره في رحلة استغرقت ساعتين.
- Getty Images Sport
مانشستر يونايتد يستفيد إلى أقصى حد من فترة الراحة التي تستمر 24 يوماً
وأضاف تقرير صحيفة «آيريش نيوز» أن نادي أرماغ كان قد حجز المعسكر قبل أسابيع بعد فشله في بلوغ نهائي دوري الدرجة الأولى. ولم يعد أمامهم الآن أي فرصة لإعادة تنظيم المعسكر قبل أسبوعين من مباراتهم الأولى في الموسم الجديد.
يتوجه مانشستر يونايتد إلى أيرلندا للاستفادة إلى أقصى حد من فترة التوقف التي تستمر 24 يوماً بين آخر مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز في بورنموث يوم 20 مارس ومباراته التالية ضد ليدز يوم 16 أبريل.
يأمل نادي يونايتد أن تدفع رحلة أيرلندا الفريق نحو إنهاء الموسم بقوة
كان من المتوقع أن ينظم النادي معسكرات تدريبية في المناطق ذات الطقس الدافئ بالشرق الأوسط أو يخوض مباريات ودية في السعودية، بعد خروجه من كأس الاتحاد الإنجليزي في الدور الثالث في يناير، وبقاء الدوري الإنجليزي الممتاز هو المحور الوحيد الذي يركز عليه الفريق، عقب فشله في التأهل للمسابقات الأوروبية وخروجه من كأس كاراباو في الدور الأول على يد فريق غريمسبي تاون.
ومع ذلك، اختار مانشستر يونايتد القيام برحلة أقصر بكثير إلى أيرلندا بدلاً من ذلك. لم يتمكن النادي من تنظيم مباريات ودية مربحة في السعودية، في حين أن الحرب المستمرة بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة جعلت من غير الممكن التوجه إلى دبي، وهي وجهة شهيرة لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الشتاء أو الربيع.
وأوضح النادي في بيان: "سيتوجه مانشستر يونايتد إلى جمهورية أيرلندا في 6 أبريل لإقامة معسكر تدريبي مكثف في دبلن. وتعد الإقامة التي تستمر أربعة أيام، من الاثنين إلى الخميس، فرصة للفريق للتجمع قبل المباريات السبع المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. والجميع مصممون على إنهاء الموسم بقوة ومنح مشجعينا الرائعين شيئًا يستحقون التشجيع من أجله".
- Getty Images Sport
نسبة فوز بلغت 70% تحت قيادة كاريك
يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تبقي سبع مباريات على نهاية الموسم، متقدماً بفارق نقطة واحدة على أستون فيلا صاحب المركز الرابع، وبفارق خمس نقاط على ليفربول صاحب المركز الخامس. ويسعى «الشياطين الحمر» إلى إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى لضمان عودتهم إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2023، على الرغم من أن احتلال المركز الخامس قد يؤدي على الأرجح إلى عودتهم إلى أكبر مسابقة أوروبية.
صعد بطل إنجلترا 20 مرة إلى المركز الثالث من المركز السادس في الترتيب بعد إقالة روبن أموريم في يناير، بعد أن فاز بسبع مباريات وتعادل في اثنتين وخسر واحدة تحت قيادة كاريك. ويعد لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب المدير الفني الدائم بعد أن وقع توماس توخيل عقداً جديداً مع إنجلترا، ويبدو أن لويس إنريكي مستعد لتمديد فترة بقائه في باريس سان جيرمان.