وجه توماس توخيل ضربة ساخرة إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مازحاً بأنه ربما ينبغي على قائد منتخب إنجلترا، هاري كين، الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل أزمة إيقاف لاعب "الأسود الثلاثة" جاريل كوانساه. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب القرار المفاجئ الذي سمح لنجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون باللعب على الرغم من تلقيه بطاقة حمراء مباشرة في وقت سابق من البطولة.
"ربما يتدخل ترامب" .. توخيل يسخر من "فيفا" بسبب بالوجون ويفتح النار على التحكيم
توخيل في حيرة من أمره بسبب قرار بالوجون
أعرب مدرب المنتخب الإنجليزي عن حيرته إزاء القرار الذي سمح لمهاجم المنتخب الأمريكي، بالوجون، بالمشاركة في مباراة دور الـ16 أمام بلجيكا. وكان بالوجون قد تعرض للطرد في مباراة البوسنة والهرسك، لكن "فيفا" اتخذ خطوة نادرة بتفعيل المادة 27 من قانون الانضباط لتأجيل الإيقاف، مما منحه الضوء الأخضر فعلياً للعب في الأدوار المقبلة.
وعبر توخيل عن إحباطه من التناقض في القرارات، مشيراً إلى أن كبار المسؤولين قد راجعوا الواقعة بالفعل. وقال توخيل عن لقطة بالوجون: "أعتقد في البداية، ولكي أكون واضحاً جداً، أنها لم تكن بطاقة حمراء. لكن تقنية الفيديو (VAR) تدخلت، ومن الواضح أن ثلاثة أشخاص من طاقم الفيديو إضافة إلى حكم الساحة قد راجعوا اللقطة ورأوا أنها تستحق بطاقة، وهكذا تم اتخاذ القرار. من الذي يلغي هذا القرار؟ ومتى؟ وعلى أي أساس؟ وإلى أي مدى سيصل هذا الأمر الآن؟ إنه أمر غريب حقاً بالنسبة لي".
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علاقة ترامب بالأمر
اتخذت الأزمة طابعاً سياسياً بعد تقارير تفيد بأن دونالد ترامب قد تواصل شخصياً مع رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، لمراجعة موقف بالوجون. وعقب فوز إنجلترا على المكسيك بنتيجة 3-2 في ملعب أزتيكا، لجأ ترامب إلى منصة "تروث سوشيال" للإشادة بهاري كين ووصفه بأنه "لاعب عظيم"، مما أثار تساؤلات وُجهت لتوخيل عما إذا كان ينبغي لقائده استخدام هذا النفوذ لمساعدة زميله كوانساه.
وكان مدافع ليفركوزن (كوانساه) قد تعرض للطرد خلال الفوز المثير على المكسيك، وعند سؤاله عما إذا كان بإمكان كين الضغط على الرئيس الأمريكي لتدخل مماثل، سخر توخيل قائلاً: "ربما.. ستكون نقطة بداية جيدة".
تساؤلات حول غياب العدالة
يشعر مدرب إنجلترا بالقلق الشديد حيال المدى الذي قد تصل إليه الأمور إذا بدأت المنتخبات في الاستئناف ضد كل قرار لا توافق عليه. وأوضح توخيل: "نحن فقط نريد أن يكون هناك ثبات وعدالة في القرارات. إذن، هل البطاقة الصفراء التي حصلنا عليها في الدقيقة الأولى ضد ديكلان رايس.. يمكننا الآن أن نتجادل بلا نهاية بشأنها. أعتقد أنها لم تكن بطاقة صفراء. هل يمكننا إلغاؤها؟ هل يمكن لفرنسا إلغاء البطاقة الصفراء لمايكل أوليسيه [ضد باراجواي] والتي لم تكن مستحقة؟".
وأضاف: "إلى أين سينتهي هذا؟ أنا لا أعرف القواعد، وأنا الشخص الخطأ لتوجيه هذا السؤال إليه. سأنتظر لأرى ما سيحدث. السؤال الذي أطرحه هو: أين نرسم الحد الفاصل؟ ليس لدي إجابة على ذلك. إلى أين سينتهي هذا الآن؟ هل نستأنف إذا كانت البطاقة الصفراء غير مستحقة؟ هل نعتقد أنها ليست بطاقة حمراء أم من يعتقد ذلك؟ من أين يبدأ هذا وإلى أين ينتهي؟".
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إنجلترا تواجه غياب كوانساه
وبينما يستعد المنتخب الأمريكي للترحيب بعودة بالوجون إلى صفوفه، يتعين على إنجلترا التحضير للتحدي المقبل بدون كوانساه، ما لم يحدث تدخل إعجازي مماثل. وكان الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم قد وصف بالفعل أنباء عودة بالوجون بأنها "مذهلة"، ولا تزال الآثار المترتبة على هذا القرار تلقي بظلالها على معسكرات البطولة.
وعلى الرغم من التشتت خارج الملعب وحالة الطرد التي تعرض لها كوانساه، فإن فوز إنجلترا بنتيجة 3-2 على المكسيك ضمن لهم استكمال المشوار في البطولة. وفي الوقت الحالي، يجب على "الأسود الثلاثة" التركيز على أرض الملعب، حتى وإن لم يستطع مدربهم التوقف عن المزاح بشأن التحولات السياسية الغريبة التي تشهدها هذه النسخة من كأس العالم.
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