"ربما يتدخل ترامب" .. توخيل يسخر من "فيفا" بسبب بالوجون ويفتح النار على التحكيم

أعرب مدرب المنتخب الإنجليزي عن حيرته إزاء القرار الذي سمح لمهاجم المنتخب الأمريكي، بالوجون، بالمشاركة في مباراة دور الـ16 أمام بلجيكا. وكان بالوجون قد تعرض للطرد في مباراة البوسنة والهرسك، لكن "فيفا" اتخذ خطوة نادرة بتفعيل المادة 27 من قانون الانضباط لتأجيل الإيقاف، مما منحه الضوء الأخضر فعلياً للعب في الأدوار المقبلة.

وعبر توخيل عن إحباطه من التناقض في القرارات، مشيراً إلى أن كبار المسؤولين قد راجعوا الواقعة بالفعل. وقال توخيل عن لقطة بالوجون: "أعتقد في البداية، ولكي أكون واضحاً جداً، أنها لم تكن بطاقة حمراء. لكن تقنية الفيديو (VAR) تدخلت، ومن الواضح أن ثلاثة أشخاص من طاقم الفيديو إضافة إلى حكم الساحة قد راجعوا اللقطة ورأوا أنها تستحق بطاقة، وهكذا تم اتخاذ القرار. من الذي يلغي هذا القرار؟ ومتى؟ وعلى أي أساس؟ وإلى أي مدى سيصل هذا الأمر الآن؟ إنه أمر غريب حقاً بالنسبة لي".