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"ربما لاوتارو في مركزي" .. شنايدر يقلل من جيل إنتر الحالي

إنتر
الدوري الإيطالي
لاوتارو مارتينيز
دينزل دومفريس
ريال مدريد ضد إنتر
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا

تصريحات صاحب القميص رقم 10 السابق في إنتر

خلال حضوره فعالية نظّمها Betsson.sport في ميلانو، تحدّث لاعب وسط إنتر السابق فيسلي شنايدر عن المباريات المقبلة لأشبال كريستيان كيفو، زميله السابق في الفريق، وعن ذكرياته.

وقال الهولندي: "نابولي وريال مدريد؟ من الأفضل أن نلعب مباشرةً أمام هذين الفريقين الكبيرين، فبذلك يصبح الأمر أسهل عند الذهاب للعب في مدريد. إنهما مباراتان يجب خوضهما بنسبة 100%، صحيح أننا في بداية الموسم لكن يجب توجيه رسالة إلى الجميع، فإذا فاز إنتر غدًا وحقق نتيجة جيدة في مدريد، سيعتقد الجميع أن إنتر قد يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا وينافس على لقب الدوري".


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  • كيفو

    وأشاد شنايدر بزميله السابق ومدرب إنتر الحالي: "كنت دائمًا معه في الغرفة نفسها حتى في المعسكرات، كان يتحدث دائمًا عن كرة القدم، كان يعيش لكرة القدم، وأدركت أنه سيصبح مدربًا كبيرًا. كان يقول لي بالفعل إنه في نهاية مسيرته يرغب في أن يصبح مدربًا. ليس من المؤكد أن يصبح اللاعب الجيد مدربًا جيدًا، ولم يكن الأمر سهلًا عليه في عامه الأول بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ذاك وقبل كأس العالم للأندية".

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  • إنتر الثلاثية التاريخية

    وعلق لاعب ريال السابق على المقارنات بين جيله التاريخي في إنتر والأجيال التالية: "يسألونني هذا السؤال دائمًا، حتى بعد 16 عامًا: لن يكون هناك أبدًا فريق مثل إنتر الذي لعبنا فيه، وهذا ليس بالأمر السهل. فريقنا في عام 2010... كان لدينا كل شيء، حقًا كل شيء. لا يمكن أن يتكرر ذلك مرة أخرى. هل كان بإمكان أي من اللاعبين الحاليين أن يلعب معنا؟ لا، لا، لا. برأيكم لا أحد كذلك، صحيح؟ لاوتارو؟ ربما هو، في مركزي (يضحك)".

  • دومفريس

    وعن انتقال مواطنه من إنتر لريال مدريد: "بعد سنوات عديدة مع الإنتر يكون من السهل الانتقال إلى ريال مدريد، لكن هناك الأمر مختلف، عليك أن تقدم أداءً أفضل حتى من الإنتر، فمدريد أكبر من الإنتر، هناك ضغط كبير على الفريق، لكنه يمتلك الجودة، وقد أنجز عملاً جيداً مع الإنتر، ويعرف كيف يلعب على أعلى المستويات".

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  • وداع أوسيليو

    "لا أعرف السبب، بالنسبة لي كان جيدًا، لقد ساعدني دائمًا، كان بإمكاني الاتصال به في أي وقت. الأمر غريب بعض الشيء، سأحاول فهمه غدًا (في الملعب، المحرر)".

  • الزملاء الخمسة الأقوى

    "صعب، جوتي يجب أن يكون في هذه القائمة. لكن أيضاً ميليتو، صامويل، زانيتي وسيرخيو راموس، وصلنا بالفعل إلى 5. كيفو، روبن، هناك الكثير".

دوري أبطال أوروبا
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ريال مدريد
ريال مدريد
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إنتر
إنتر