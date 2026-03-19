هيثم محمد

حتى رابع المباريات مكررة!! .. ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تحت شعار "الملل والانتقام"

دور الـ 16 كان شعاره "الفوارق" والآن العنوان يتغير إلى "التكرار"

66 هدفًا كانت حصيلة دور ال١٦ لدوري أبطال أوروبا، رقم ضخم سُجل في ١٦ مباراة، ولكن الغزارة التهديفية لم تكن فقط شعار تلك المرحلة من ذات الأذنين، ولكن "الفوارق" الواضحة بين أطراف كل مباراة.

بايرن ميونخ كبد أتالانتا أكبر خسارة إجمالية في تاريخ إيطاليا بمجموع ١٠-٢، برشلونة سجل ١١ هدفًا في نيوكاسل، ريال مدريد حسم قمة الجولة ضد سيتي بمجموع ٥-١، سبورتنج أجهض معجزة بودو جليمت بخماسية نظيفة في الإياب، آرسنال اكتسح ليفركوزن في العودة بثلاثية مع الرأفة، أتلتيكو سجل ٧ مرات في توتنهام، باريس فاز بإجمالي ٨-٢ على تشيلسي، وليفربول تلاعب بجلطة سراي برباعية في "أنفيلد".

في ربع النهائي، الوضع تغير، الفوارق تتقلص ونشهد مواجهات تبدو على الورق على الأقل أكثر توازنًا، ولكن أغلبها بوجه مألوف، وطرفا كل لقاء يملكان من التاريخ سويًا مجلدات. لنر سويًا ..

  • بايرن ميونخ وريال مدريد

    هي المباراة الأكثر تكرارًا في تاريخ المسابقة، لُعبت في ٢٨ مناسبة سابقة، والتي يصنفها الكثيرون على أنها "كلاسيكو" الكرة الأوروبية.

    الغريب أن العملاقين لم يسبق وتقابلا في النهائي أبدًا، وستكون مقابلة موسم ٢٠٢٥-٢٠٢٦ هي الرابعة بربع النهائي بين ريال وبايرن ميونخ.

    آخر مقابلة جمعت الناديين بالأبطال تعود إلى موسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤ وقتها تقابلا في نصف النهائي، تعادلا ٢-٢ في ميونخ وفاز ريال إيابًا بهدفين مقابل هدف.



    باريس سان جيرمان وليفربول

    لم يلعبا ٢٨ مرة مثل ريال وبايرن ولكن يملكان ٦ مواجهات سابقة بينهما، أبرزها قمة دور ال١٦ للموسم الماضي التي كان بمثابة المفاجأة عندما ودع ليفربول الذي كان يأكل الأخضر واليابس في البريميرليج المسابقة مبكرًا على يد بي إس جي الذي من تلك المواجهة بدأ رحلته نحو ثلاثية تاريخية ولقبه الأول بالأميرة الأوروبية.

    ستكون مواجهة الموسم الجاري بين الريدز وأمراء العاصمة الفرنسية الأولى بينهما لحساب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمرة الثالثة في دوري الأبطال بالإجمال.

    برشلونة وأتلتيكو مدريد

    بطولة داخل البطولة، هكذا يمكن وصف مواجهة النادي الكتالوني ضد نظيره المدريدي، وشعار الثأر سيكون هو سلاح البلوجرانا ضد رجال دييجو سيميوني، وليس فقط بسبب إقصاء الأخير لهم من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الأخير!

    الناديان سبق وتقابلا في ربع نهائي دوري الأبطال في مناسبتين سابقتين، وفي المرتين أتلتيكو مدريد هو من تأهل، الأولى في ٢٠١٣-٢٠١٤ بمجموع ٢-١، والثانية في ٢٠١٥-٢٠١٦ بمجموع ٣-٢.

  • آرسنال وسبورتنج

    سبق وتقابلا في ٤ مباريات سابقة لحساب الدوري الأوروبي، ومقابلة وحيدة بدوري الأبطال في ٢٠٢٤ اكتسح فيها آرسنال سبورتنج ٥-١، كما يملكان مباراتان بكأس المعارض في ١٩٧٠ فاز المدفعجية فيها بمجموع ٣-٠.

    لحساب دور المجموعات أولًا في موسم ٢٠١٨-٢٠١٩ وفاز آرسنال في البرتغال بهدف نظيف وتعادلا سلبًا في إنجلترا، ثم في ٢٠٢٢-٢٠٢٣ لحساب دور ال١٦ وتأهل آرسنال بفارق الأهداف خارج ملعبه فقط بعد التعادل ٢-٢ و١-١.