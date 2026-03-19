حتى رابع المباريات مكررة!! .. ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تحت شعار "الملل والانتقام"

66 هدفًا كانت حصيلة دور ال١٦ لدوري أبطال أوروبا، رقم ضخم سُجل في ١٦ مباراة، ولكن الغزارة التهديفية لم تكن فقط شعار تلك المرحلة من ذات الأذنين، ولكن "الفوارق" الواضحة بين أطراف كل مباراة.

بايرن ميونخ كبد أتالانتا أكبر خسارة إجمالية في تاريخ إيطاليا بمجموع ١٠-٢، برشلونة سجل ١١ هدفًا في نيوكاسل، ريال مدريد حسم قمة الجولة ضد سيتي بمجموع ٥-١، سبورتنج أجهض معجزة بودو جليمت بخماسية نظيفة في الإياب، آرسنال اكتسح ليفركوزن في العودة بثلاثية مع الرأفة، أتلتيكو سجل ٧ مرات في توتنهام، باريس فاز بإجمالي ٨-٢ على تشيلسي، وليفربول تلاعب بجلطة سراي برباعية في "أنفيلد".

في ربع النهائي، الوضع تغير، الفوارق تتقلص ونشهد مواجهات تبدو على الورق على الأقل أكثر توازنًا، ولكن أغلبها بوجه مألوف، وطرفا كل لقاء يملكان من التاريخ سويًا مجلدات. لنر سويًا ..