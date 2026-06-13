الولايات المتحدة وباراجواي | رباعية أمريكية على طريقة "البيسبول" و"الهوية الخاطئة" تظهر للمرة الأولى في التاريخ!

لم تكن هناك طريقة يبدأ بها المنتخب الأمريكي مشاركته في كأس العالم 2026، أفضل مما حدث أمام باراجواي في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، بالانتصار على ممثل أمريكا الجنوبية بنتيجة 4/1.

في المونديال الماضي بقطر، سجلت الولايات المتحدة 3 أهداف فقط في 4 مباريات، ولكن يبدو أن القصة ستكون مختلفة هذه المرة عندما تلعب أراضيها، وبطل الليلة كان المهاجم المميز فلوريان بالوجن.

الأنظار كلها كانت متجهة نحو نجم ميلان كريستيان بوليسيتش، باعتباره "ليونيل ميسي" أمريكا والذي قدم مباراة مميزة بالمناسبة، ومع ذلك، بالوجن كان الرجل الأول بلا منازع بفضل ما قدمه من مستوى مبهر.

أصحاب الأرض بقيادة مدربهم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، احتاجوا لـ45 دقيقة فقط من أجل الإعلان عن نفسهم، هدف ذاتي مبكر في شباك باراجواي سجله داميان بوباديا، قبل أن يحرز بالوجن ثنائية بالدقيقتين 31 والخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

ماوريسيو حاول تقليص الفارق لباراجواي في الدقيقة 73 بهدف مباغت، ولكن ظهر جيوفاني رينا في الدقيقة 98 ليضيف الرابع، مؤكدًا أنه لا يمكن منع الولايات المتحدة من كتابة التاريخ في هذه الليلة.

المباراة شهدت واقعة تحدث للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم، والحديث عن قانون "الهوية الخاطئة"، عندما رجع الحكم إلى تقنية الفيديو وقام بتحويل بطاقة صفراء من مدافع الولايات المتحدة تيم ريم إلى ميجيل ألميرون لاعب باراجواي بحجة التمثيل.

ماذا حدث في هذه المباراة بخلاف كل ذلك؟ دعونا نرى ..



