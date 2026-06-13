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علي سمير

الولايات المتحدة وباراجواي | رباعية أمريكية على طريقة "البيسبول" و"الهوية الخاطئة" تظهر للمرة الأولى في التاريخ!

فقرات ومقالات
كأس العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراجواي
ماوريسيو بوتشيتينو
باراجواي
فولارين بالوجون

انتصار يمنح الأمريكان الكثير من أسباب التفاؤل

لم تكن هناك طريقة يبدأ بها المنتخب الأمريكي مشاركته في كأس العالم 2026، أفضل مما حدث أمام باراجواي في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، بالانتصار على ممثل أمريكا الجنوبية بنتيجة 4/1.

في المونديال الماضي بقطر، سجلت الولايات المتحدة 3 أهداف فقط في 4 مباريات، ولكن يبدو أن القصة ستكون مختلفة هذه المرة عندما تلعب أراضيها، وبطل الليلة كان المهاجم المميز فلوريان بالوجن.

الأنظار كلها كانت متجهة نحو نجم ميلان كريستيان بوليسيتش، باعتباره "ليونيل ميسي" أمريكا والذي قدم مباراة مميزة بالمناسبة، ومع ذلك، بالوجن كان الرجل الأول بلا منازع بفضل ما قدمه من مستوى مبهر.

أصحاب الأرض بقيادة مدربهم الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، احتاجوا لـ45 دقيقة فقط من أجل الإعلان عن نفسهم، هدف ذاتي مبكر في شباك باراجواي سجله داميان بوباديا، قبل أن يحرز بالوجن ثنائية بالدقيقتين 31 والخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

ماوريسيو حاول تقليص الفارق لباراجواي في الدقيقة 73 بهدف مباغت، ولكن ظهر جيوفاني رينا في الدقيقة 98 ليضيف الرابع، مؤكدًا أنه لا يمكن منع الولايات المتحدة من كتابة التاريخ في هذه الليلة.

المباراة شهدت واقعة تحدث للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم، والحديث عن قانون "الهوية الخاطئة"، عندما رجع الحكم إلى تقنية الفيديو وقام بتحويل بطاقة صفراء من مدافع الولايات المتحدة تيم ريم إلى ميجيل ألميرون لاعب باراجواي بحجة التمثيل.

ماذا حدث في هذه المباراة بخلاف كل ذلك؟ دعونا نرى ..


  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الجيل الذهبي يأتي بثماره

    رغم أنها مجرد مباراة، وأمام فريق لا يعتبر من كبار كأس العالم 2026، إلا أنها تعطينا مؤشرات إيجابية حول أن العمل الجاد الذي بذلته الولايات المتحدة الأمريكية، لتطوير البنية التحتية لكرة القدم في البلاد بدأ يأتي بنتيجة.

    أمريكا أصبحت تمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، التي يمكنها صناعة الفارق للفوز بأريحية على فريق مثل باراجواي، عناصر مثل ماليك تيلمان وتايلر آدامز وسيرجينو ديست ووستون مكيني وكريستيان بوليسيتش وبالوجن، تؤكد هذه الحقيقة.

    أيضًا الكرة المتوازنة التي لعبها ماوريسيو بوتشيتينو مع توتنهام وأبهرت الجميع في الدوري الإنجليزي، أصبح يطبقها في رحلته مع أمريكا، ويبدو أن المجموعة التي يديرها تستوعب هذه الطريقة جيدًا.

    الأرجنتيني كان يُتهم بأنه لا يمتلك هوية محددة مع سبيرز، ليس هجوميًا ممتعًا ولا دفاعيًا مثل جوزيه مورينيو أو دييجو سيميوني ومؤخرًا ميكيل أرتيتا، ومع ذلك هذا لم يمنعه من تكوين أحد أهم الأجيال في تاريخ النادي اللندني، الذي ليس لديه أسلوب لعب أو حمض نووي مرتبط باسمه مثل "التيكي تاكا" الخاصة ببرشلونة أو حتى ركن الأتوبيس في تشيلسي.

    الولايات المتحدة كذلك ليس لديها هوية كروية معروفة، الأمر يعتمد على العناصر المتاحة بشكل كبير، ولذلك بوتشيتينو هو المدرب المناسب لهذه التجربة، لتقديم أفضل شيء ممكن وفقًا للإمكانيات الموجودة لديه والدعم الجماهيري الهائل في المونديال الحالي.

    الفريق استحوذ على الكرة اليوم بنسبة اقتربت من 70%، لأن الأمور كانت تساعد على ذلك، وفي مناسبة أخرى ربما نرى العكس، أمريكا تتراجع وتلعب على التحولات وهذا بوتشيتينو بكل بساطة.

    الرهان على بوتشيتينو في هذا الحدث العالمي الذي تستعد له أمريكا منذ سنوات طويلة، اعتبره البعض مجازفة، ولكن وفقًا لما شاهدناه اليوم وفي مناسبات أخرى، نؤكدها أنه الرجل الأفضل لهذه المهمة.

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    على طريقة البيسبول .. أمريكا تبدأ كأس العالم

    من المعروف أن كرة القدم ليست اللعبة الشعبية الأولى في أمريكا، هناك البيسبول وكرة القدم الأمريكية ودوري السلة للمحترفين، لذلك من الطبيعي أن نرى الاستعانة باستراتيجية من تلك الألعاب يتم تطببيقها على الساحرة المستديرة.

    هناك مقولة معروفة في رياضة البيسبول، تؤكد أن أول ضربة في الموسم الجديد تحدد مسار كل ما سيحدث بعد ذلك، وهو ما يجعل المواجهة الأولى لأمريكا في المونديال تحمل أهمية ضخمة لفريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

    ربما حالفها الحظ بالتسجيل بعد 7 دقائق فقط من عمر المباراة بهدف ذاتي من بوباديا بعد تمريرة وستون ماكيني، ولكن الفريق بذل المجهود الكافي لإسقاط باراجواي في أسرع وقت ممكن.

    بالوجن قال بعد الانتصار:"المباراة الأولى هي الأصعب دائمًا، لأننا نكون بحاجة للتخلص من التوتر، وفعلنا ذلك بسرعة كبيرة جدًا".

    ربما حالف الأمريكان الحظ، ولكنهم من صنعوا ذلك، وإن كان الأمر صدفة لما تقدموا بثلاثية في الشوط الأول، ليكون ذلك هو ثالث أسرع تقدم لها على الإطلاق في تاريخ مشاركاتهم المونديالية.


  • Soccer Fans Gather To Watch The United States' First World Cup Match Against ParaguayGetty Images News

    التفاؤل هو العنوان

    بعض المشجعين يؤمنون كثيرًا بالتفاؤل والتشاؤم وتلك الأمور أكثر من أي عوامل منطقية أخرى، ومواجهة أمريكا وباراجواي تمثل دافعًا كبيرًا لهم من أجل الخروج بأي نظرية ممكنة.

    الولايات المتحدة لم تسجل 3 أهداف في الشوط الأول من أي نسخة بكأس العالم منذ مواجهتها مع البرتغال في عام 2002، وهي البطولة التي شهدت مستويات تاريخية للفريق بشكل عام.

    الفريق تعادل بعدها مع كوريا الجنوبية ثم خسر من بولندا، والغريب أن ذلك كان كافيًا من أجل التأهل إلى دور الـ16، ليلعب مع المكسيك وينتصر 2/0، قبل الخروج من ألمانيا بهدف دون رد في ربع النهائي.

    مونديال 2002 لم يكن مجرد بطولة عادية، بل الأداء الأفضل في تاريخ كأس العالم لأمريكا منذ انطلاق النسخة الأولى من المسابقة في 1930، فهل يتكرر هذا السيناريو؟




  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    بالوجن لم يخذلهم

    خلال طفرته مع فرق الشباب في آرسنال، اتجهت الأنظار نحو فلوريان بالوجن والمنتخب الذي سيمثله، بفضل الأهداف الغزيرة التي اعتاد اللاعب على تسجيلها بمختلف الفئات السنية مع المدفعجية.

    اللاعب ارتدى قميص إنجلترا في مراحل الشباب لفرق من تحت 17 سنة إلى 21، قبل أن يأتي القرار الحاسم بتغيير وجهته في 2023، ليستقر على تمثيل الولايات المتحدة، في خطوة تحضيرية لكل ما يحدث الآن.

    بالوجن لم ينجح مع الفريق الأول في آرسنال، لتبدأ الشكوك تنتشر حوله بأنه ليس المهاجم المنتظر الذي سيقود أمريكا في هذا الحدث العملاق، ولكنه تعافى من كبوته الإنجليزية ليذهب ويتحسن في موناكو.

    اللاعب المولود في نيويورك ونشأ في لندن، سجل مبكرًا في الدقيقة 28 ولكن تقنية الفيديو ألغت هدفه، ليسجل ثنائية في وقت لاحق، ليكون أول لاعب أمريكي يحرز أكثر من هدف في مباراة واحدة بكأس العالم منذ هاتريك بيرت باتينود أمام باراجواي في 1930.

    كل المؤشرات تؤكد أن اختيار اللاعب لأمريكا على حساب إنجلترا قد يأتي بنتيجة، لأنه هنا أحد أهم النجوم ويلعب بصفة أساسية، في الوقت الذي كان سيقضي فيه الجزء الأهم من مسيرته على دكة البدلاء لصالح هاري كين مع الأسود الثلاثة.



    ووسط كل هذه الإيجابيات، ظهرت بعض علامات الاستفهام حول بوليسيتش، لم يقل أهمية عن باقي اللاعبين، وتواجد في كل هجمة تقريبًا لصالح فريقه، وكان القلب النابض للأمريكان والعنصر الأهم في تفكيك دفاعات باراجواي.

    ولكن الصدممة جاءت بعد استبداله عند بداية الشوط الثاني، لتنتشر التساؤلات والتخوفات، حول معاناته من إصابة تعطل الانطلاقة التاريخية لبلاده في المونديال الذي تنظمه بالمشاركة مع المكسيك وكندا.

    الكاميرات أظهرت جناح ميلان وهو يشير إلى عائلته في المدرجات مؤكدًا أنه بخير، وقال بعد المباراة:"تعرضت لركلة بسيطة في الشوط الأول، لذلك أتمنى ألا يكون شيئًا خطيرًا".

    ومن جانبه قال بوتشيتينو إنه لم يرد المغامرة بنجم فريقه، بينما تظل التخوفات قائمة بسبب السجل المقلق من الإصابات لصاحب الـ27 سنة طوال مشواره، والتي لولاها لكان تمتع بمسيرة مختلفة تمامًا.

    وأخيرًا، يبدو أن أمريكا ضمنت بالفعل عبور دور الـ48، حيث تلعب أمام أستراليا يوم 19 و تركيا في 26 يونيو، ليكون الرهان على ما هو قدم في دور الـ32 وما بعد ذلك!

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