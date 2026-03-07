Getty Images Sport
رايان رينولدز "فخور للغاية" بعد أن أرغم فريق ريكسهام المكون من 10 لاعبين فريق تشيلسي على خوض وقت إضافي في مباراة مثيرة في كأس الاتحاد الإنجليزي
المرونة والفخر في مضمار السباق
في حين أن تشيلسي فرض في النهاية سيطرته على فريق ريكسهام الذي خسر لاعباً في المراحل الأخيرة من المباراة، إلا أن الأداء الحماسي للفريق المضيف جعل الجماهير التي ملأت الملعب ومالكي النادي المشهورين يشعرون بالفخر رغم النتيجة النهائية. إن الصمود الذي أظهره الفريق الويلزي يؤكد تقدمه الملحوظ ويضع له نغمة متحدية مع عودته إلى تركيزه الأساسي المتمثل في ضمان الصعود إلى الدوري الممتاز.
أصحاب هوليوود يشيدون ببطولة وريكسهام
عندما أطلق الحكم صافرة النهاية بعد 120 دقيقة من اللعب المضني، قاد رايان رينولدز وروب ماك تصفيقاً حاراً للاعبين المنهكين. على الرغم من أن حلم الوصول إلى ربع النهائي تلاشى في الوقت الإضافي، إلا أن تقدم النادي كان واضحاً. تحدث نجم فيلم "ديدبول" عن الرحلة منذ بدء استحواذ هوليوود على النادي، قائلاً على X: "قبل ثلاث سنوات من هذا الأسبوع، تعادلنا مع مايدنهيد يونايتد. اليوم، دفعنا تشيلسي إلى الوقت الإضافي. أنا فخور للغاية بأداء ريكسهام اليوم".
جودة الدوري الإنجليزي الممتاز تظهر في النهاية
أثبتت اللياقة البدنية الفائقة لفريق تشيلسي وعمق تشكيلته قوتهما في الوقت الإضافي، خاصة بعد أن اضطر الفريق المضيف للعب بأقلية عددية. كان دخول جواو بيدرو هو الذي غير مجرى المباراة تمامًا، حيث أضاف مستوى من الدقة في التسجيل كان مفقودًا. واصل أليخاندرو غارناشو أداءه الرائع بتسجيله هدف التقدم للبلوز، قبل أن يؤكد بيدرو النتيجة بهدف متأخر ليضمن بقاء تشيلسي في المنافسة على الدور التالي.
التطلع إلى دوري أبطال أوروبا
بينما يعود وريكسهام إلى سعيه للترقية في بطولة الدوري - حيث يحتل المركز السادس في الجدول - برأس مرفوع، يجب على تشيلسي أن يعيد ضبط نفسه بسرعة. كانت المعركة ضد منافس من دوري أدنى بمثابة جرس إنذار لفريق روزينيور قبل مواجهته في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان. بالنسبة لفريق ريكسهام، كانت هذه الليلة دليلاً إضافياً على صعوده السريع تحت قيادة رينولدز وماك، حيث انتقل من معارك خارج الدوري إلى كاد يهزم أحد أكبر الأندية في عالم كرة القدم.
