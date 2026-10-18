"بـ120 نقطة في كأس العالم": بين الدوسري والبريكان .. السبب وراء استبعاد نجم إيران من أجل بيرانفاند في جائزة آسيا!

وبين ردود أفعال الإعلاميين ونجوم الأخضر السابقين، جاءت معظم الترشيحات لتصبّ في صالح فراس البريكان، بأفضلية تسجيل هدف الحسم في النهائي، وقيادة الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، مع المشاركة في كأس العالم 2026.

وكان ناصر الشمراني، نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، الذي حصد الجائزة عام 2014، قد أثار جدلًا آخر، بقوله إن المعايير حول الفائز، ستحدد في آخر اجتماع للجنة تضم الخبراء الفنيين، قبل الحفل بيوم واحد، في إشارة إلى أن حساب النقاط لن يؤثر بدوره على هوية الفائز بالجائزة.

في المقابل، كشف الإعلامي بدر الصقري، عن مخاوفه بشأن حصول علي رضا بيرانفاند على الجائزة أمام الثنائي السعودي، بقوله "الاتحاد الآسيوي غير مريح، هذا عطفًا على شواهد وأحداث سابقة، لأن هناك قوى مؤثرة داخلية تتحكم في عملية اتخاذ القرار، وذلك ما بين أعضاء الجمعية العمومية وكذلك بعض اللجان والأسماء الشهيرة".

وأضاف:"الجائزة التي حصل عليها حمد المنتشري في عام 2005، سامي الجابر كان الفائز بها في الليلة التي سبقت الإعلان، بعدها انقلبت الطاولة بتفاصيل بسيطة جدًا داخل الاتحاد الآسيوي".

وتابع:"حتى المغرب الجائزة كانت ذاهبة إلى سامي الجابر، قبل أن تتدخل شخصية أعرفها جيدًا، من أجل منحها لحمد المنتشري، وهو نجم كبير واسم لامع أيضًا لا يمكن التقليل منه".

وفي سياق متصل، تطرق الصقري إلى جائزة 2006، والتي يؤمن بأن النجم السعودي محمد الشلهوب كان الأحق بها، في الوقت الذي ذهبت فيه إلى اللاعب القطري خلفان إبراهيم خلفان.

وواصل حديثه:"محمد الشلهوب كان مكتسحًا بشكل كبير، قبل أن تذهب الجائزة لشخص آخر، وبخبرتي لمدة 20 سنة في التعامل مع الاتحاد الآسيوي، أؤمن جيدًا بأن هناك قوى تتحكم في الأمور، مما قد يجعل الجائزة تذهب للحارس الإيراني رضا بيرانفاند".