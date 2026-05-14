قد يستمر في منصب جديد!.. مفاجأة "غير متوقعة" بمستقبل رامون بلانيس مع الاتحاد

كواليس مثيرة من داخل البيت الاتحادي..

في الوقت الذي تنتظر فيه جماهير عملاق جدة الاتحاد، الإعلان عن "رحيل" المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس؛ ها هي مفاجأة جديدة تلوح في الأفق، بشأن مستقبله.

وترددت أنباء قوية في الأيام القليلة الماضية، عن اقتراب رحيل بلانيس، الذي انضم إلى الاتحاد عام 2024؛ وذلك بسبب الانتقادات العنيقة التي يتعرض لها، من الجماهير.

    فشل مفاوضات "رحيل" رامون بلانيس عن الاتحاد

    وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي ماجد هود، عن تطورات مثيرة في مستقبل الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد.

    هود أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، إلى أن الإدارة الاتحادية فشلت في التوصل إلى اتفاق مع بلانس - حتى الآن -، لفسخ عقده مع النادي.

  • منصب جديد ينتظر رامون بلانيس في الاتحاد

    واستكمالًا لخبره.. أعلن الإعلامي الرياضي ماجد هود، إمكانية تولي الإسباني رامون بلانيس، منصبًا جديدًا داخل نادي الاتحاد، في الفترة القادمة.

    وأوضح هود أن الاتحاد قد يعيّن بلانيس، في منصب "المستشار الرياضي"؛ وذلك بعد تعثر مفاوضات رحيله عن النادي، خلال الفترة الحالية.

    وإعطاء بلانيس منصبًا آخر؛ يأتي من أجل إتاحة الفرصة، للتعاقد مع مدير رياضي أجنبي جديد.

    انقلاب جماهير الاتحاد ضد رامون بلانيس

    المدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس انضم إلى الاتحاد، صيف عام 2024؛ حيث تم الإشادة بعمله، خلال موسمه الأول.

    الاتحاد توّج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ وهو الأمر الذي جعل البعض يعتقد، أنها بداية مرحلة سيطرة الفريق على الألقاب.

    إلا أن كل شيء تغيّر في الموسم الحالي 2025-2026؛ حيث خسر الفريق كل البطولات، مع توجيه الاتهامات إلى بلانيس وفريق عمله.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 31 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 15 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات و9 هزائم.

    وقاريًا.. ودع العميد مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من دور ربع النهائي؛ وذلك بعد الخسارة الصادمة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.

