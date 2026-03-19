بعد فوزها 2-1 في مباراة الذهاب، تزور فيورنتينا فريق راكوف في بولندا سعياً وراء التأهل إلى ربع نهائي دوري المؤتمرات. وتتمتع «الفيولا» بالفعل بفرصة التأهل للسنة الرابعة على التوالي، مواصلةً حلمًا تسعى فلورنسا للاستمتاع به في موسم بعيد كل البعد عن السهولة. تبدأ المباراة في الساعة 18:45 في ملعب مييسكي ستاديون بيلكارسكي راكوف.
راكوف - فيورنتينا مباشرة 1-0: ستروسكي يفتتح التسجيل!
الأهداف وأهم اللحظات
49' - هدف لراكوف! استلم ستروسكي الكرة داخل منطقة الجزاء، وتأخر ندور في التدخل، فسدد لاعب الوسط البولندي الكرة بجوار القائم مباشرةً دون أن يترك أي فرصة لكريستنسن
29' - فرصة لراكوف: عرضية منخفضة من إيفي لوبيز وتسديدة من برونيس تصدها دفاع فيولا.
8' - يرد راكوف بضربة من ريبكا من على حافة منطقة الجزاء، لكنها تمر بعيدًا عن المرمى.
4' - كين يدخل منطقة الجزاء ويسدد، لكن سفارناس يتصدى للكرة. تعود الكرة إلى قدمي المهاجم الإيطالي الذي يفشل في تسجيل الهدف.
نتائج المباراة
راكوف - فيورنتينا 1-0
الهدافون: 46'ستروسكي (R)
راكوف (3-4-2-1): زيش؛ تودور (19' موسور)، راكوفيتان، سفارناس؛ أمياو، ريبكا، ستروسكي، جان كارلوس؛ ماكوتش؛ برونيس، لوبيز. المدرب: تومتشيك
فيورنتينا (4-3-3): كريستنسن؛ دودو، بونغراسيتش، كوموزو، باريزي؛ ندور، فاجيولي، فابيان؛ هاريسون، كين، فازيني. المدرب: فانولي
الحكم: مونويرا
