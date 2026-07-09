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أحمد فرهود

جروح رافينيا الرياضية والنفسية: اتحاد زوجته مع هانزي فليك "العلاج الأمثل".. وصفقات برشلونة "سلاح ذو حدين"

فقرات ومقالات
برشلونة
رافينيا
هانسي فليك
انتوني جوردون
كريم أديمي
خوليان ألفاريز
البرازيل
الدوري الإسباني
كأس العالم

رافينيا يواجه واحدة من أصعب فترات مسيرته الكروية..

التقلبُات في عالم كرة القدم سريعة وعجيبة؛ فمن الممكن أن يعيش نجم ما أفضل فترات مسيرته، ثم يتعرض لحملة انتقادات واسعة بعدها مباشرة.

نعم.. هذا ما يمر به النجم البرازيلي رافينيا دياز، جناح العملاق الكتالوني برشلونة؛ الذي عاش أفضل مواسمه الكروية على الإطلاق في 2024-2025، قبل أن يُعاني "رياضيًا ونفسيًا" في العام الحالي تحديدًا.

رافينيا عانى على المستوى الفردي مع برشلونة، في الموسم الرياضي المنصرم؛ ليكتمل هذا المسلسل بقميص منتخب البرازيل، في كأس العالم 2026.

منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ودع بطولة كأس العالم 2026، من دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد الخسارة (1-2) أمام النرويج، بقيادة المهاجم الكبير إرلينج هالاند.

وعن ذلك.. اعترفت صحيفة "سبورت" في الساعات القليلة الماضية، أن رافينيا خرج من مونديال القارة الأمريكية، بـ"جروج عديدة" على المستويين الرياضي والنفسي؛ الأمر الذي يُحتم على برشلونة التعامل مع هذا الموقف المُعقد، بأفضل طريقة ممكنة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ مظاهر مُعاناة رافينيا دياز "رياضيًا ونفسيًا"، وكيف يُمكن أن يواجه برشلونة هذا الأمر..

  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    رافينيا دياز.. مظاهر المُعاناة "الرياضية والنفسية"

    في البداية.. يجب أن نتحدث عن مظاهر مُعاناة النجم البرازيلي رافينيا دياز، بداية من الموسم الرياضي المنصرم وحتى بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك سواء كان على المستوى الرياضي، أو حتى نفسيًا.

    * 1/ رياضيًا:

    تعرض رافينيا لعديد الإصابات العضلية، في الموسم الرياضي المنصرم 2025-2026؛ الأمر الذي أثر على مستواه بشكلٍ واضح، مع العملاق الكتالوني برشلونة.

    كما تجددت إصابة رافينيا مع منتخب البرازيل، خلال بطولة كأس العالم 2026؛ حيث حدث ذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات فقط، ليغيب عن باقي المنافسات - حتى التوديع من ثمن النهائي -.

    وحتى قبل تجدد إصابته مع "السامبا"؛ لم يظهر نجم برشلونة بالمستوى المأمول منه، في بداية مونديال القارة الأمريكية.

    * 2/ نفسيًا:

    بالتزامن مع إصاباته العديدة؛ تعرض رافينيا دياز لانتقادات عنيفة للغاية، سواء من إعلام ناديه برشلونة أو منتخب بلاده البرازيل.

    والحقيقة أن كثير من الإعلاميين والصحف المُقربة من برشلونة، انتقدت رافينيا بشدة، بسبب لعبه مباريات البرازيل الودية في شهر مارس الماضي، وهو غير جاهز بدنيًا 100%، ما عرضه للإصابة؛ التي غيبته عن أهم مباريات العملاق الكتالوني موسم 2025-2026، وأدت لتوديع الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

    أما الإعلام البرازيلي من ناحيته؛ فأكمل مهمة تدمير رافينيا "نفسيًا" خلال بطولة كأس العالم، على النحو التالي:

    * أولًا: حملة الهجوم على رافينيا؛ بعد مستواه السيئ في بداية كأس العالم 2026، قبل تجدد إصابته.

    * ثانيًا: نشر أخبار عن حياة رافينيا الخاصة؛ تفيد باستيلاء والده على أمواله دون علمه، من خلال حصوله على 80% من حقوق صوره.

    ورغم أن عائلة رافينيا نفت الأمر في البداية؛ إلا أن التقارير البرازيلية واصلت التحدث عن هذه الأزمة، مع التأكيد على أنها حقيقة وليست شائعات.

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    المُعاناة النفسية.. اتحاد زوجة رافينيا مع فليك "العلاج الأمثل"

    الآن.. لنتطرق إلى كيفية تعامل العملاق الكتالوني برشلونة، مع معاناة نجمه البرازيلي رافينيا دياز؛ سواء على المستوى الرياضي، أو حتى نفسيًا.

    لكن قبل أن نتطرق للحديث عن هذا الأمر؛ يجب الإشارة إلى أن مستقبل رافينيا مع برشلونة أساسًا، أصبح يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام.

    نعم.. البعض كشف عن أن رافينيا، ليس لديّه أي نية للرحيل عن برشلونة، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ بينما آخرون يؤكدون أن مغادرة اللاعب أقرب من أي وقتٍ مضى، مستشهدين بأمرين مهمين هما:

    * أولًا: نوعية صفقات برشلونة الصيفية؛ بضم والتفاوض مع نجوم يتمتعون بنفس خصائص رافينيا.

    * ثانيًا: الاهتمام السعودي الكبير بالتعاقد مع رافينيا؛ مع الاستعداد لمنح اللاعب راتبًا ضخمًا.

    وإذا افترضنا بقاء رافينيا، مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، وعدم الرحيل في الصيف الحالي؛ فإنه لاستعادة "أفضل نسخة" من اللاعب مجددًا، سيحتاج العملاق الكتالوني إلى تكرار سيناريو 2024.

    سيناريو 2024 الذي نقصده؛ بدأ عندما كان اللاعب متأثرًا نفسيًا وعلى وشك اتخاذ قرار الرحيل من برشلونة، بسبب خلافاته الشخصية وقتها مع المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز.

    ومباشرة بعد إقالة برشلونة لتشافي، والتعاقد مع المدير الفني الألماني هانزي فليك، قام الأخير بإجراء مكالمة هاتفية مع رافينيا؛ حيث أبدى تمسكه به، مع بعض الكلمات التي تظهر أهميته الكبيرة في الفريق.

    ومن ناحيتها.. قامت ناتاليا بيلولي، زوجة رافينيا دياز، بدعم فليك ببعض الكلمات الخاصة للنجم البرازيلي؛ حيث قال اللاعب نفسه في وقتٍ سابق: "لقد تحدثتُ معها بعد مكالمة هانزي؛ وأخبرتني بضرورة التمسك بحلمي، والتواجد في المكان الذي أشعر فيه بالسعادة".

    تلك الكلمات من فليك ثم زوجته؛ جعلت رافينيا يقرر البقاء مع برشلونة صيف 2024، ورفض العروض المالية الضخمة المقدّمة إليه من السعودية.

    لذا.. يحتاج برشلونة الآن، لإخراج رافينيا من المُعاناة "الرياضية والنفسية" التي يمر بها؛ أن تتحد زوجة اللاعب مع فليك مجددًا، مثلما حدث في صيف عام 2024.

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    خطة رياضية.. هكذا سيتم "استعادة" النسخة الأفضل من رافينيا!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. فإذا كان اتحاد المدير الفني الألماني هانزي فليك، مع زوجة البرازيلي رافينيا دياز، هو "العلاج النفسي الأمثل" لنجم العملاق الكتالوني برشلونة؛ فإن النادي سيكون مطالبًا بإيجاد حل عاجل لإصابات اللاعب المتكررة، وإعادة توهجه الفني من جديد.

    ومن أجل استعادة "أفضل نسخة رياضية" من رافينيا؛ يبدو أن برشلونة بدأ في وضع خطة محكمة بالفعل له وباقي اللاعبين، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التعاقد مع المعد البدني الألماني بنيامين كوجل؛ بدلًا من الإسباني خوليو توس.

    * ثانيًا: وضع برنامج إعدادي لكل لاعب؛ بناءً على "خصائصه الشخصية".

    * ثالثًا: محاولة تعزيز عمق قائمة الفريق؛ لعدم الضغط على أسماء بعينها.

    وبخصوص النقطة الأولى.. فقد كان هُناك غضب كبير من فليك ضد توس؛ بسبب إصابات اللاعبين المتكررة في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، وعلى رأسهم رافينيا.

    وبالتالي.. أراد فليك التعاقد مع كوجل؛ الذي يرى أنه سيُساعد كثيرًا في تقليل إصابات رافينيا وباقي اللاعبين، مع وضع برنامج إعدادي جيد لكل واحد منهم.

    هذا البرنامج الإعدادي، سيكون بناءً على "خصائص" كل لاعب في صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ لضمان تفاعل الجسم معه، والاستجابة الفورية له.

    أما فيما يتعلق بالصفقات.. فخطة برشلونة هي أن يتواجد "لاعبين اثنين" في كل مركز، من أجل تقليل ضغط المباريات على بعض الأسماء؛ خاصة رافينيا والجوهرة الإسبانية لامين يامال، الذي يتأثر الفريق بشدة من غيابهما.

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    صفقات برشلونة.. "سلاح ذو حدين" في ملف رافينيا دياز الساخن

    أخيرًا.. لنركز على صفقات العملاق الكتالوني برشلونة، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، للمرحلة القادمة.

    برشلونة في الحقيقة، لم يتعاقد إلا مع صفقة واحدة فقط - حتى الآن -؛ وهو الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون، قادمًا من النادي المحلي نيوكاسل يونايتد.

    ويعمل العملاق الكتالوني كذلك، على التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ مع ظهور أخبار من مصادر موثوقة في الساعات الماضية، تؤكد أن برشلونة يعمل على إنهاء صفقة الجناح الألماني كريم أديمي من الفريق المحلي بوروسيا دورتموند.

    وإذا نظرنا إلى صفقتي جوردون وأديمي؛ سنجد أنهما يتمتعان بخصائص مشابهة للبرازيلي رافينيا دياز، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الضغط في الثلث الأمامي على دفاعات الخصم.

    * ثانيًا: الركض السريع والمتواصل في المساحات.

    * ثالثًا: تنوع تكتيكي باللعب في أكثر من مركز.

    هذا سيعني أنه إذا استمر رافينيا، في صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ فإنه قد يتم إراحته في بعض المباريات، مع "استبداله" في عديد من اللقاءات الأخرى.

    وبالطبع.. ذلك سيقلل من الضغط البدني على رافينيا، مع الوصول إلى مراحل الحسم في حالة جيدة؛ ولكننا نتذكر هُنا أيضًا، أسباب خلافات رافينيا مع الإسباني تشافي هيرنانديز.

    تشافي عندما كان يتولى القيادة الفنية لنادي برشلونة، كان "يستبدل" رافينيا في كثير من المباريات، ويجلسه على الدكة في لقاءاتٍ أخرى؛ الأمر الذي جعل النجم البرازيلي يغضب بشدة، ويعتقد أن المدير الفني الإسباني لا يعطيه الأهمية التي يستحقها.

    ذلك قد يتكرر في موسم 2026-2027؛ حيث قد يشعر رافينيا أن أهميته في برشلونة بدأت تقل، إذ لم يحصل على "دقائق كافية" بعد التعاقد مع جوردون وأديمي.

    بمعنى.. هذه الصفقات قد تكون "سلاح ذو حدين"؛ حيث ستقلل الضغط البدني بشكلٍ كبير على رافينيا بالطبع، ولكنها قد تشعره بأن النادي بدأ يفقد ثقته فيه.

    وليس علينا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ماذا يُمكن أن يحدث في ملف رافينيا الساخن، سواء على المستوى الرياضي أو حتى نفسيًا.

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