جروح رافينيا الرياضية والنفسية: اتحاد زوجته مع هانزي فليك "العلاج الأمثل".. وصفقات برشلونة "سلاح ذو حدين"

التقلبُات في عالم كرة القدم سريعة وعجيبة؛ فمن الممكن أن يعيش نجم ما أفضل فترات مسيرته، ثم يتعرض لحملة انتقادات واسعة بعدها مباشرة.

نعم.. هذا ما يمر به النجم البرازيلي رافينيا دياز، جناح العملاق الكتالوني برشلونة؛ الذي عاش أفضل مواسمه الكروية على الإطلاق في 2024-2025، قبل أن يُعاني "رياضيًا ونفسيًا" في العام الحالي تحديدًا.

رافينيا عانى على المستوى الفردي مع برشلونة، في الموسم الرياضي المنصرم؛ ليكتمل هذا المسلسل بقميص منتخب البرازيل، في كأس العالم 2026.

منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ودع بطولة كأس العالم 2026، من دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد الخسارة (1-2) أمام النرويج، بقيادة المهاجم الكبير إرلينج هالاند.

وعن ذلك.. اعترفت صحيفة "سبورت" في الساعات القليلة الماضية، أن رافينيا خرج من مونديال القارة الأمريكية، بـ"جروج عديدة" على المستويين الرياضي والنفسي؛ الأمر الذي يُحتم على برشلونة التعامل مع هذا الموقف المُعقد، بأفضل طريقة ممكنة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ مظاهر مُعاناة رافينيا دياز "رياضيًا ونفسيًا"، وكيف يُمكن أن يواجه برشلونة هذا الأمر..