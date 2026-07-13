غضب سعودي .. "ما قيل عن صفقة رافينيا إساءة لنا ومحمد صلاح خيبة أمل"

في هذا الشأن، طالب فيصل الجفن مسؤولي الكرة السعودية بضرورة صرف النظر عن التعاقد مع صلاح، منتقدًا مستواه مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه "لاعب فقد الشغف".

وقال الجفن: "أتمنى من المسؤولين، لقد جربنا جميع الصفقات خلال ثلاث سنوات؛ جربنا الصفقات الغالية واكتشفنا أنهم يجلسون على مقاعد البدلاء، وجربنا من جاء من أجل المال، فاكتشفنا فقدانهم للشغف، جربنا الكثير. ومن ناحية الوصول فقد وصلنا وأصبح الجميع يتحدث عن الدوري السعودي. نحن نفتخر بأرقام كأس العالم واكتشافنا أن من أثروا في المباريات يلعبون في دورينا رغم أنهم ليسوا بأسماء كبيرة باستثناء رونالدو، أما البقية فيأخذ الأموال فقط".

وأضاف: "دورينا يحتاج الانتقال للخطوة التالية، من ناحية التعاقد مع أسماء جديدة بمبالغ معقولة ووجود عين كاشفة لهذه الصفقات، لكن أن ندفع مبالغ كبيرة في لاعبين منتهيين!".

فيصل الجفن تابع: "بالنسبة لي مع حبي واحترامي لمحمد صلاح إلا أنه لاعب عادي جدًا بالنظر لمستواه في كأس العالم، اللاعب فقد الشغف، هذا وهو يشارك في كأس العالم فما بالك إن جاء لدوري روشن؟!، لقد وصل لمرحلة أنني سأشعر بخيبة أمل إن دفعنا له مبالغًا كبيرًا".

واختتم: "بقيمة محمد صلاح من الممكن أن نتعاقد مع اثنين أو ثلاثة لاعبين صغار بمبالغ ليست بكبيرة ونستفيد منهم بشكل أكبر. على المسؤولين أن يغيروا سياستهم، نرجوكم!".















