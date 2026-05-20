"هكذا نرد على تصرفاته السخيفة" .. رافينيا يكشف كواليس علاقته بيامال و"الاتفاق الثلاثي" مع نيمار!

اتفاق مشترك بين يامال ونيمار ورافينيا

تحدث نجم برشلونة رافينيا بصراحة عن دوره كمرشد للموهبة الشابة لامين يامال، وكشف أنه لا يتردد في توجيه النجم الشاب في بعض التصرفات عند الضرورة.

ووصف الجناح البرازيلي، الذي أصبح شخصية قيادية بارزة في كامب نو، اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بأنه أخ أصغر له، وذلك أثناء حديثه عن العلاقة التي تربطهما داخل الملعب وخارجه.

  • صداقة تتجاوز حدود الملعب

    كان التناغم بين رافينيا ويامال من أبرز أحداث موسم برشلونة، حيث غالبًا ما انتشرت احتفالاتهما المشتركة على نطاق واسع. أوضح رافينيا أن العلاقة بينهما تقوم على روابط شخصية عميقة وليس مجرد تعليمات تكتيكية.

    وقال رافينيا لـ TNT Sports: "إنه أصغر مني بـ 11 عاماً. أما بالنسبة لاحتفالنا المشترك، فقد شاهدناه على الإنترنت واتفقنا على القيام به. وقد سار الأمر على ما يرام". "لا يحمل هذا أي معنى رمزي كبير، سوى ذلك الشعور بالأخوة. أنا أراه حقًا كما لو كان أخًا أصغر مني بكثير. في الواقع، إنه أصغر حتى من أخي الأصغر. لهذا السبب أراه كشقيق أصغر. أحاول أن أقدم له النصيحة قدر استطاعتي".

    السيطرة على النجم الشاب

    وفي الوقت الذي أشاد فيه رافينيا بموهبة يامال الخارقة، سارع إلى الإشارة إلى أن حتى ألمع النجوم يحتاجون إلى الانضباط. وكشف اللاعب البرازيلي أن اللاعبين المخضرمين في برشلونة يسارعون إلى التدخل إذا بدأ الشاب يفقد تركيزه.

    وقال رافينيا: "أحاول أيضًا أن أنقل له خبرتي الحياتية. من الواضح أنه عندما يتعلق الأمر بالخصائص الفردية والمهارات، لا يمكنني تعليمه. فهذه الأمور لا تتعلمها بين عشية وضحاها. إنها موهبة طبيعية. الحقيقة هي أنني أحاول دائمًا أن أنقل له القليل من خبرتي".

    "إنه شاب جيد جدًا. يستمع دائمًا، ويطلب النصيحة في كثير من الأحيان، وحتى إذا فعل شيئًا سخيفًا، فإننا نوبخه وهو يستمع. إنه جيد جدًا؛ لدينا علاقة قوية على الرغم من فارق السن الذي يبلغ 11 عامًا بيننا".

  • الحلم بنهائي كأس العالم بين البرازيل وإسبانيا

    وبالنظر إلى المباريات الدولية المقبلة، اعترف رافينها بأنه ويامال قد ناقشا بالفعل احتمال مواجهة بعضهما البعض على أكبر مسرح عالمي. وتحتل المواجهة المحتملة بين البرازيل وإسبانيا مكانة بارزة في أولويات كلا اللاعبين.

    "اتفق نيمار ولامين يامال على أن تكون المباراة النهائية في كأس العالم بين البرازيل وإسبانيا. أنا أيضًا مستعد لمباراة كهذه في النهائي. سيكون من الرائع أن نلعب ضد إسبانيا"، اعترف اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا. "لا يهمني من يلعب في صفوف الفريق المنافس، مثل لامين. لدينا أيضًا الكثير من اللاعبين المتميزين في فريقنا. سيكون الأمر مذهلاً ومباراة مثيرة للغاية".

    "أتحمل مسؤولية أكبر الآن"

    أصبح رافينيا الآن أحد أبرز الشخصيات في النادي والمنتخب الوطني، وهو دور يأخذه على محمل الجد في الوقت الذي تتطلع فيه البرازيل إلى إنهاء انتظارها للفوز بلقبها العالمي السادس.

    واستذكر ذكريات طفولته عن الاحتفالات في البرازيل، وأعرب عن رغبته في إعادة تلك الفرحة إلى حيه، قائلاً: «أتذكر أنني خرجت للعب كرة القدم في الشارع بعد المباراة النهائية. كانت شوارع الحي مكتظة بالناس الذين يحتفلون ويقومون بشوي اللحوم. أينما ذهبت، كنت ترى الناس يستمتعون بوقتهم. أتذكر أنه كان يومًا مليئًا بالاحتفالات وكرة القدم. إذا فزت بكأس العالم، سأعود في لمح البصر. أشعر أنني أتمتع بمستوى مختلف من النضج الآن مقارنةً بوقت وصولي لأول مرة، عندما لعبت في أول كأس عالم لي مع البرازيل. أشعر أنني أتحمل مسؤولية أكبر الآن مما كنت أتحملها من قبل".

