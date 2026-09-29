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أحمد فرهود

رافينيا بين "المأساة الثالثة وسيناريو الهروب".. كارلو أنشيلوتي ليس المتهم الوحيد وحمزة عبدالكريم يطمئن برشلونة!

فقرات ومقالات
رافينيا
برشلونة
البرازيل
كارلو أنشيلوتي
هانسي فليك
حمزة عبد الكريم
مصر
أستراليا ضد البرازيل
أستراليا
المباريات الودية
الهند ضد البرازيل
الهند
الدوري الإسباني

ملف رافينيا يشتعل داخل برشلونة..

عندما تبدأ فترات التوقف الدولي، ويتجه اللاعبون الكبار إلى منتخبات بلادهم؛ يضع المديرون الفنيون في مختلف الأندية العالمية أيديهم على قلوبهم، خوفًا من الإصابات.

وربما أكثر مدرب يشعر بـ"الرعب" من المباريات الدولية للمنتخبات؛ هو الألماني المخضرم هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة.

رعب فليك من المباريات الدولية أصبح مرتبطًا باسم لاعب واحد بعينه دون غيره؛ والحديث هُنا عن البرازيلي رافينيا دياز، مهاجم فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

رافينيا يعود مصابًا إلى برشلونة، في كل مرة يذهب فيها إلى منتخب البرازيل الأول لكرة القدم؛ ليضع العملاق الكتالوني ومدربه الألماني المخضرم، في ورطة حقيقية.

آخر الإصابات التي تعرض لها النجم البرازيلي مع منتخب بلاده الأول؛ كانت في مواجهة أستراليا "الودية"، اليوم الثلاثاء.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد إصابة رافينيا الجديدة مع منتخب البرازيل..

  • FBL-AUS-BRA-FRIENDLYAFP

    رافينيا دياز.. "غموض" الإصابة ضد أستراليا

    كما ذكرنا.. تعرض النجم رافينيا دياز، مهاجم العملاق الكتالوني برشلونة، لإصابة جديدة مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم؛ وهذه المرة في المباراة "الودية" ضد أستراليا، اليوم الثلاثاء.

    واكتفى الاتحاد البرازيلي بالتأكيد على أن رافينيا شعر بمشاكل في "الفخذ الأيمن" ضد أستراليا؛ ليقوم المدير الفني الإيطالي للمنتخب الوطني كارلو أنشيلوتي، باستبداله في استراحة ما بين الشوطين.

    ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن؛ لم تظهر أي أنباء جديدة عن حالة رافينيا البالغ من العمر 29 سنة، لا من برشلونة أو البرازيل.

    ولذا.. نحن أصبحنا أمام مشهدين بخصوص هذا النجم البرازيلي المتألق؛ وهما:

    * أولًا: إصابة حقيقية "قوية أو بسيطة"

    تاريخ رافينيا مليء بالإصابات العضلية، خاصة في الفخذ الأيمن؛ لذا فعلى الأرجح.. هو يُعاني من إصابة حقيقية بالفعل في الوقت الحالي.

    ومدة غياب رافينيا بسبب هذه الإصابة؛ حسب ما ذكره أخصائي العلاج الطبيعي عبدالعزيز التويجري، قد تكون كالتالي:

    - الأفضل.. من 3 أيام إلى أسبوعين؛ إذا كانت الإصابة مجرد شد أو انزعاجات بسيطة.

    - الأسوأ.. من 4 أسابيع إلى شهرين؛ إذا كانت الإصابة عبارة عن تمزق عضلي.

    * ثانيًا: هروب من رحلة الهند "الشاقة"

    المشهد الثاني، وإن كان مستبعدًا نظرًا لشخصية رافينيا دياز؛ يتمثّل في الاتفاق مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، على استبعاده من رحلة الهند الشاقة.

    وجدول منتخب البرازيل 3 مباريات "ودية"، خلال فترة التوقف الدولي الحالية؛ وهي:

    - المباراة الأولى: ضد أستراليا في تاونسفيل.

    - المباراة الثانية: ضد أستراليا في بريزبن.

    - المباراة الثالثة: ضد الهند في كولكاتا.

    وأحيانًا.. بعض اللاعبين يتوصلون إلى تفاهم مع منتخباتهم، من أجل تقليل الضغط البدني عليهم؛ وحتى لا يحدث أي جدل يتم ذلك من خلال بيانات رسمية، تؤكد معاناتهم من إصابات أو انزعاجات عضلية.

    ونعيد ونكرر أن هذا الأمر لا يُمثّل شخصية رافينيا؛ لكن لا ننسى أن اللاعب شارك 90 دقيقة في المباراة الأولى ضد أستراليا، ثم 45 دقيقة في اللقاء الثاني، بينما هُناك رحلة شاقة أخرى للبرازيليين إلى الهند.

  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    رافينيا دياز.. 3 إصابات متتالية مع منتخب البرازيل

    والآن.. لنأخذ الاحتمال الأكبر والواقعي؛ وهو تعرض النجم رافينيا دياز لـ"الإصابة"، خلال مباراة منتخب بلاده البرازيل "الودية" ضد أستراليا.

    هنا؛ سنكون أمام واقع قد يغضب العملاق الكتالوني برشلونة بشدة، وهو أن آخر 3 إصابات عضلية لهذا اللاعب كانت مع منتخب البرازيل.

    نعم عزيزي القارئ؛ تخيل أن رافينيا أُصيب في آخر 3 معسكرات مع البرازيل، وفي "الفخذ الأيمن" أيضًا، على النحو التالي:

    * الإصابة الأولى "مارس 2026": جاءت في ودية البرازيل ضد فرنسا؛ حيث تم استبداله بين الشوطين، وغاب لمدة شهر ونصف تقريبًا.

    * الإصابة الثانية "يونيو 2026": جاءت في مباراة البرازيل وهايتي بكأس العالم؛ حيث تم استبداله في الدقيقة 38، وغاب عن بقية مشوار السامبا في البطولة.

    * الإصابة الثالثة "سبتمبر 2026": جاءت في ودية البرازيل ضد أستراليا؛ حيث تم استبداله بين الشوطين، دون مزيد من التفاصيل حتى الآن.

    وإذا افترضنا أن إصابة اليوم، مثل تلك التي حدثت في شهر مارس 2026؛ فإن برشلونة سيفقد رافينيا في مباريات مهمة للغاية، كالتالي:

    - الدوري الإسباني: خيتافي، ريال بيتيس، ريال مدريد، ديبورتيفو ألافيس، أتلتيكو مدريد، فياريال.

    - دوري أبطال أوروبا: جلطة سراي التركي، باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي.

  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    من "المتهم الأول" في إصابات رافينيا مع منتخب البرازيل؟

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نطرح سؤالًا مهمًا للغاية، وهو: "من المتهم في إصابات النجم رافينيا دياز مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم؟!".

    وللإجابة على هذا السؤال، دعونا نقول إن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول، ورافينيا نفسه؛ هما المسؤولان المحتملان عن زيادة مخاطر هذه الإصابات، للآتي:

    * أنشيلوتي: يعتمد على رافينيا في جميع المباريات، ويمنحه دقائق عديدة في مباريات ودية؛ دون أي اعتبار للحمل البدني الذي يتحمله اللاعب مع ناديه برشلونة.

    * رافينيا: لا يتعلم أبدًا من أخطائه؛ حيث يركض كـ"المجنون" ويضغط بشدة، حتى في المباريات الودية.

    مثلًا.. في "ودية" البرازيل وأستراليا التي تعرض فيها للإصابة، اليوم الثلاثاء؛ شاهدنا رافينيا يضغط على دفاعات الخصم وحارس مرماهم بشدة، وفي أكثر من لقطة خلال شوط واحد.

    ولابد أن يتعلم النجم البرازيلي كيف يوزع مجهوده على مدار الموسم، بل وفي المباراة الواحدة نفسها؛ حتى يواصل مسيرته في عالم الساحرة المستديرة لأطول فترة ممكنة، ولا ينهار بسبب الإصابات.

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  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    بدلاء رافينيا دياز.. وحمزة عبدالكريم "جاهز معنويًا" يا برشلونة!

    أخيرًا.. لنناقش "بدلاء" النجم البرازيلي رافينيا دياز في العملاق الكتالوني برشلونة؛ إذا تأكد غيابه لفترة طويلة بالفعل، بسبب إصابته في "ودية" منتخب بلاده ضد أستراليا.

    البديل الأول على الورق؛ قد يكون النجم البرازيلي الآخر جابرييل جيسوس، الذي انضم إلى برشلونة من نادي آرسنال الإنجليزي في صيف 2026.

    جيسوس لم يشارك أساسيًا مع برشلونة - حتى الآن -؛ ولكنه نجح في تسجيل هدفين رغم ذلك، خلال الدقائق القليلة التي شارك فيها.

    وبخلاف جيسوس؛ هناك خيارات أخرى أمام المدير الفني الألماني هانزي فليك، على النحو التالي:

    * 1/ المصري حمزة عبدالكريم

    قد يحصل حمزة على فرصته أخيرًا مع برشلونة في المباريات الرسمية؛ وذلك بعدما تألق مع الفريق الأول لكرة القدم في "الوديات".

    وأثبت حمزة نفسه بقوة أمام فليك، في المعسكر الإعدادي للموسم الرياضي الحالي؛ ولكنه لم يشارك سوى في 4 دقائق رسمية فقط خلال مواجهة نادي رايو فاييكانو، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    وقد يعود حمزة إلى برشلونة، بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالي، بروح معنوية كبيرة للغاية؛ في أعقاب تسجيله أول "هدف دولي" مع منتخب بلاده مصر، خلال الفوز (5-0) ضد جنوب السودان، في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

    وبصفةٍ عامة؛ طمأن حمزة برشلونة ومديره الفني بأنه لم يفقد حاسته التهديفية، حتى بعد ملازمته الدكة منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    * 2/ الإنجليزي أنتوني جوردون

    بعدما فشل برشلونة في التعاقد مع الأرجنتيني خوليان ألفاريز، من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في صيف العام الحالي 2026؛ خرجت العديد من التقارير التي تؤكد أن جوردون، سيكون هو "المهاجم رقم 9" للفريق الكتالوني.

    إلا أن فليك ظل يعتمد على جوردون، في مركز الجناح الأيسر؛ مع استخدام رافينيا في كـ"مهاجم رقم 9"، وإن كان متحركًا وليس تقليديًا.

    وربما إصابة رافينيا دياز، إذا كانت طويلة بالفعل؛ تعيد تفعيل خيار استخدام جوردون، في مركز المهاجم.

    * 3/ خيارات أخرى

    هُناك بعض الخيارات الأخرى، التي يمكن استخدامها في مركز المهاجم؛ مثل الألماني كريم أديمي، والثنائي الإسباني داني أولمو وفيرمين لوبيز.

المباريات الودية
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