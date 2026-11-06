رافينيا على خطى رونالدو..وعقدة فليك تنتظره ضد أتلتيكو مدريد!

في المقابل، يمتلك برشلونة سجلًا مرعبًا في زياراته الأخيرة لمعقل أتلتيكو مدريد بالدوري، بعدما حقق الفوز في آخر أربع مباريات خاضها هناك.

ويقف الفريق الكتالوني على أعتاب إنجاز تاريخي غير مسبوق في العصر الحديث، إذ يطمح ليصبح ثالث فريق فقط في تاريخ الليجا يحقق خمسة انتصارات متتالية على أرض الروخيبلانكوس، بعد أتلتيك بيلباو عام 1955 وريال مدريد عام 2013.

وتزداد خطورة هجوم برشلونة في ظل فوزه بكافة مبارياته الخمس خارج ملعبه هذا الموسم في البطولة، مسجلًا ثلاثة أهداف على الأقل في كل لقاء وبإجمالي 22 هدفًا.

ويبحث البلاوجرانا عن فوزه السادس تواليًا خارج الديار مع بداية المسابقة، وهو إنجاز لم يحققه سوى مرتين تاريخيًا في موسمي 2010-2011 و2012-2013.