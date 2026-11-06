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علي رفعت

رافينيا على خطى رونالدو..وعقدة فليك تنتظره ضد أتلتيكو مدريد!

فقرات ومقالات
أتلتيكو مدريد ضد برشلونة
أتلتيكو مدريد
برشلونة
الدوري الإسباني

أرقام تاريخية مذهلة تسبق قمة الميتروبوليتانو بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، وسط توهج غير مسبوق للبرازيلي رافينيا وسعي دييجو سيميوني للانفراد بعرش تاريخي في الدوري الإسباني.

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أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

08 نوفمبر 2026

برشلونة

برشلونة

تتجه أنظار جماهير الكرة العالمية نحو ملعب ميتروبوليتانو، حيث يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على أتلتيكو مدريد في قمة الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني. 

وتأتي هذه الموقعة في ظل أرقام إحصائية فريدة وتناقضات رقمية تزيد من إثارة الصراع بين عملاقي الليجا، وسط رغبة مشتركة في فرض السيطرة واقتناص النقاط كاملة في سباق الصدارة.

  • استعادة توازن الروخيبلانكوس أمام البلاوجرانا

    نجح أتلتيكو مدريد في تغيير مسار مواجهاته الأخيرة ضد برشلونة بصورة ملحوظة، إذ حقق الفوز في مباراتين من آخر خمس مواجهات جمعتهما بمختلف المسابقات. 

    ويعد هذا السجل تحولًا كبيرًا لأصحاب الأرض، حيث يفوق عدد الانتصارات التي حققها الفريق في مبارياته العشر السابقة لتلك السلسلة أمام النادي الكتالوني مجتمعة، والتي لم تشهد سوى فوز وحيد مقابل تعادل وثماني هزائم.

  • FC Barcelona Jubelgetty

    طوفان كتالوني خارج الديار وأسبقية تاريخية

    في المقابل، يمتلك برشلونة سجلًا مرعبًا في زياراته الأخيرة لمعقل أتلتيكو مدريد بالدوري، بعدما حقق الفوز في آخر أربع مباريات خاضها هناك. 

    ويقف الفريق الكتالوني على أعتاب إنجاز تاريخي غير مسبوق في العصر الحديث، إذ يطمح ليصبح ثالث فريق فقط في تاريخ الليجا يحقق خمسة انتصارات متتالية على أرض الروخيبلانكوس، بعد أتلتيك بيلباو عام 1955 وريال مدريد عام 2013. 

    وتزداد خطورة هجوم برشلونة في ظل فوزه بكافة مبارياته الخمس خارج ملعبه هذا الموسم في البطولة، مسجلًا ثلاثة أهداف على الأقل في كل لقاء وبإجمالي 22 هدفًا. 

    ويبحث البلاوجرانا عن فوزه السادس تواليًا خارج الديار مع بداية المسابقة، وهو إنجاز لم يحققه سوى مرتين تاريخيًا في موسمي 2010-2011 و2012-2013.

  • صلابة أتلتيكو وسلسلة الانتصارات المتتالية

    يدخل أتلتيكو مدريد الموقعة متسلحًا بصلابة فنية كبيرة وسلسلة مميزة بتحقيقه سبعة انتصارات متتالية في الليجا. 

    ومنذ موسم 2021-2022، لم يسبق لكتيبة العاصمة تحقيق سلسلة انتصارات أطول سوى في مناسبة وحيدة، حينما حصدت ثمانية انتصارات متتالية في يناير من عام 2025. 

    كما يتفوق الفريقان تكتيكيًا في بناء اللعب المنظم، إذ سجل أتلتيكو مدريد سبعة أهداف من هجمات منظمة، ولا يتفوق عليه في البطولة بأكملها سوى برشلونة الذي أحرز ثمانية أهداف بالأسلوب ذاته.

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    قوة هجومية كاسحة ورقم قياسي لرافينيا

    يقدم هجوم برشلونة أداءً تهديفيًا استثنائيًا هذا الموسم بتسجيل 46 هدفًا خلال أول 11 جولة من المسابقة. 

    ولم يسبق لأي نادٍ في تاريخ الدوري الإسباني أن سجل عددًا أكبر من الأهداف بعد 11 جولة سوى أتلتيك بيلباو عام 1931 بتسجيله 49 هدفًا، مع معادلة رقم إشبيلية التاريخي المسجل عام 1940. 

    ويقود هذه الثورة التهديفية النجم البرازيلي رافينيا، الذي هز الشباك 15 مرة في أول عشر مباريات له بالليجا، ليصبح ثاني لاعب فقط في القرن الحادي والعشرين يصل إلى هذا الحاجز التهديفي بعد أول عشر مشاركات، بعد إنجاز البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد في موسم 2014-2015 برصيد 18 هدفًا.

  • ألفاريز المتوهج وسجل سيميوني التاريخي

    يحمل الأرجنتيني خوليان ألفاريز آمال جماهير الميتروبوليتانو، مستندًا إلى سجل تهديفي مميز بهز شباك برشلونة أربع مرات خلال تسع مواجهات خاضها أمامهم، ليكون البلاوجرانا أكثر شباك مفضلة له بالتساوي مع ريال مدريد ورايو فاييكانو.

    وعلى الخطوط، يقف المدرب دييجو سيميوني على أعتاب مجد شخصي، بعدما حقق 344 انتصارًا في مسيرته التدريبية بالليجا، معادلًا الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة لويس أراجونيس كأكثر المدربين تحقيقًا للانتصارات في تاريخ المسابقة. 

    وتفرض هذه الأرقام ضغطًا إضافيًا على المدرب هانز فليك، الذي خسر ثلاث مواجهات من أصل عشر خاضها ضد أتلتيكو مدريد كمدرب لبرشلونة، ليكون الروخيبلانكوس أكثر خصم أسقطه خلال فترته مع النادي الإسباني.

المباريات التالية
أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

08 نوفمبر 2026

برشلونة

برشلونة