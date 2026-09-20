بين ظل رونالدو وتكرار أزمات الهلال: رواية رافينيا الجديدة .. "عاشق برشلونة" الذي نجا النصر من توابع ضمه!

لنتطرق معًا للحديث في هذا الملف، فإذا افترضنا أن النصر نجح في إقناع رافينيا بالانتقال إلى دوري روشن، فكيف كان ليقوم بتسجيله، وهو النادي الذي عانى كثيرًا مع الرقابة المالية التي أخرت له ملفات عدة في الميركاتو الصيفي، بين التأخر في تسجيل صفقة سامو كوستا، أو تجديد عقود، مثل عبد الرحمن غريب، الذي أعلن التجديد له في آخر أيام الميركاتو.

ثانيًا: أين كان سيلعب رافينيا؟ ربما ستكون الإجابة الأكثر واقعية هو اللعب في مركزه السابق، في الجناح الأيمن، بدلًا من كينجسلي كومان، الذي بالمقارنة مع جواو فيليكس أو ساديو ماني، يعد الأقل عطاءً في الخط الهجومي للنصر، فضلًا عن كريستيانو رونالدو الذي يعد تواجده في مقدمة هجوم الفريق أمر "لا مساس به".

ولكن، هذا الأمر كان ليعني "تهميش" كومان، أو التفاوض معه ليتم استبعاده من القائمة المحلية، والتركيز على اللعب في النخبة الآسيوية، خاصة وأن الوضع الحالي لا يشير إلى "رفاهية" إنهاء التعاقد، كما حدث مع الهلال، عندما قرر رحيل عدد كبير من نجومه بفسخ العقد في الصيف.

هذا الاتجاه ربما كان ليقودنا إلى طريقين؛ إما مزيد من الأعباء المالية، خاصة وأن نجمًا بحجم رافينيا لم يكن برشلونة ليتخلّى عنه إلا بمقابل ضخم، أو أزمة قانونية، إن أدى دفع كومان للاستبعاد محليًا، إلى السير على نهج رينان لودي، ظهير الهلال السابق، الذي قرر تقديم شكوى ضد الزعيم مع إنهاء عقده من طرف واحد، بسبب ذلك الأمر.

أضف إلى ذلك، نظرة هانزي فليك، مدرب برشلونة، إلى رافينيا، التي أعادت "جوهرة برازيلية" ثمينة إلى الواجهة، من اكتشافه في الجبهة اليسرى، إلى الدفع به كرأس حربة، بعد رحيل ليفاندوفسكي وفيران توريس، ليفاجئ رافينيا الجميع بظهور نسخته التهديفية المرعبة، وهذه المرونة، ربما ما كان ليجدها في النصر، الذي كان على الأغلب سيعتمد عليه في خانة ثابتة، وإن طُلب منه التنوع في الانتشار واللامركزية مع لاعبي العالمي.