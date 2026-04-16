Thomas Hindle و محمود خالد

خاص| "كنت سأجعل يامال ثانيًا": رافينيا يرد على حرمانه من الكرة الذهبية .. ذكرى لا تنسى مع رونالدينيو وفوز البرازيل بكأس العالم!

تحدث جناح برشلونة إلى موقع GOAL عن رحلة صعوده، ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال العامين الماضيين، ولكن النجاح في كأس العالم قد يكون عاملاً حاسماً من أجل ترك بصمته في عالم كرة القدم.

يتذكر حفل وداع رونالدينيو جيدًا؛ كان والده موسيقيًا في فرقة سامبا، وتم التعاقد معهم للعزف في تلك المناسبة. كان ذلك في عام 2003، وذلك الطفل صاحب السبع سنوات، بمرافقتهم.

ذكرى يتحدث عنها النجم البرازيلي رافينيا، لـGOAL، بابتسامة كان رونالدينيو نفسه ليفخر بها، قائلًا "كانت في الأساس حفلة وداع لأصدقائه وعائلته".

تلك المناسبة التي باتت جزءًا من تراث كرة القدم البرازيلية، جمعت بين واحد من أصغر نجومها بأحد أعظم من أنجبت، هناك أجزاء متداولة من القصة الكاملة؛ أحدها أن رونالدينيو حمله على ظهره، ولاشك أن بعضها قد تم تجميله على مر السنين.

على كل حال، كان رافينيا هناك، وكانت بداية علاقة دامت مدى الحياة بين الإثنين. رونالدينيو ينحدر من نفس مجتمع رافينيا، ليس بالضرورة من نفس العائلة، بل من نفس المكان، وقد أصبحا صديقين منذ ذلك الحين. ربما تكون مصادفة. لكن، بطريقة ما، بدأ كل شيء هناك.

في ذلك الوقت، كان رونالدينيو في طريقه إلى أوروبا لبدء مسيرته مع برشلونة. والآن، بعد أكثر من 20 عامًا، أصبح رافينيا أحد أركان البلوجرانا، ومطلعًا على الحياة التي عاشها رونالدينيو. لا شك أن دياز بات من بين الأفضل في العالم، وبالتأكيد أحد قادة المنتخب البرازيلي. في ذلك الوقت، كانت الحياة مليئة بالابتسامات والشعور بالانبهار قليلًا. الآن، الأمر يتعلق بالضغط والتوقعات، وفي النهاية، الارتقاء إلى مستوى التحدي.

قال رافينيا لـ GOAL: "لطالما أردت اللعب على أعلى مستوى ممكن. هذا المستوى - سواء على صعيد النادي أو في أي مكان آخر - يتطلب الكثير من الشخص. إنه شيء كنت أستعد له منذ الطفولة".

    جيل برازيلي ضائع

    وربما بشكل رمزي، كان هناك بين صفوف الأفضل، مثل الكثيرين من جيله. رونالدينيو هو نجمه المفضل، كان في السادسة من عمره عندما فازت البرازيل بكأس العالم 2002، وهو يحمل ثقل تلك الكأس على عاتقه.

    ولكن، كرة القدم البرازيلية باتت تجد نفسها في مرحلة غريبة. رافينيا جزء من جيل يزخر بالمواهب الهجومية، لكنه يعاني باستمرار من ضعف الأداء في البطولات الكبرى. فازوا بكوبا أمريكا 2019، لكنهم عانوا من الجوع إلى الألقاب منذ ذلك الحين.

    لم يلعبوا في نصف نهائي كأس العالم منذ الهزيمة النكراء على يد ألمانيا في عام 2014. نيمار، الذي كان يومًا ما الأمل الكبير، يعاني من الإصابات وتراجع الأداء. خسروا في ركلات الترجيح. هذه الأمة، التي حققت أكبر عدد من الانتصارات في كأس العالم عبر التاريخ، تمر بفترة جفاف.

    يخضع رافينيا لعلاج من إصابة في أوتار الركبة، ستبعده عن الملاعب حتى مايو. وعندما يستعيد لياقته، سيكون من بين اللاعبين المتوقع أن يقطعوا سلسلة النتائج السيئة للمنتخب البرازيلي.

    قال: "أعتقد أن كرة القدم تعتمد بشكل كبير على النتائج. في اللحظة التي يفشل فيها الفريق في تحقيق النتائج التي يتوقعها مشجعوه، من الطبيعي أن يبدأ الناس في التفكير أنه لم يعد نفس الفريق، أنه ليس نفس المنتخب الوطني كما كان من قبل".

    • إعلان
    "شعرت بترحيب حار من فليك"

    في 2024، كانت مسيرة رافينيا عند مفترق طرق حقيقي؛ رغم فوزه بالدوري الإسباني عام 2023، كان برشلونة لا يزال يعاني من مشاكل مالية عميقة. سوء الإدارة من قبل الرئيس السابق جوزيب بارتوميو - والتكهنات اللاحقة من قبل الرئيس الحالي جوان لابورتا - أدى إلى حاجة البلوجرانا لبيع أصوله من أجل الامتثال للقواعد المالية الصارمة في إسبانيا.

    ووفقاً للتقارير، كان رافينيا، الذي لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب في النادي، على قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل. بحلول الوقت الذي تولى فيه المدرب هانزي فليك مهامه في بداية موسم 2024-25، كان رافينيا قد اتخذ قراره: سيغادر النادي. بدا أرسنال وجهة جيدة. كما ارتبط اسمه بأندية الدوري السعودي للمحترفين، ولكن فليك لم يسمح له بالرحيل.

    قال رافينيا: "كنت على وشك مغادرة برشلونة، لأبحث عن وجهة جديدة، وكان هو من وضع ثقته فيّ".

    رأى تشافي في رافينيا لاعبًا هجوميًا متعدد المواهب، يمكنه أن يكون بديلاً فعالاً. ولكن لفليك رؤية مختلفة. مع بروز لامين يامال في الجناح الأيمن - الموقع المفضل لرافينيا -، كان بإمكان البرازيلي أن يلعب إما في مركز رقم 10 أو جناح أيسر، وقد نجح الأمر.

    وأضاف "أعتقد أن أهم شيء هو أن يظهر المدرب الثقة التي يضعها في لاعبيه. شعرت بترحيب كبير منه؛ كان هو الشخص الذي غير مسار مسيرتي".

    أستحق الكرة الذهبية

    أطلق هذا المركز الجديد العنان لمهارات مختلفة لدى اللاعب البرازيلي. ولا شك أنه كان دائمًا لاعبًا متعدد الاستخدامات، حتى أنه لعب في مركز الظهير الجناح تحت قيادة جيسي مارش، خلال فترة وجوده في ليدز.

    لكن معدل أدائه مع برشلونة عوّض عن تراجع أداء روبرت ليفاندوفسكي بسبب تقدمه في السن، وسمح ليامال بالبقاء في موقع متقدم على الجانب الأيمن. في الواقع، كان رافينيا يلعب في المركز المختلف ويقوم بعمل ثلاثة لاعبين.

    لكن ذلك لم يكن مهمًا حقًا. فقد كان دائمًا هذا النوع من اللاعبين. شاهد رافينيا، وستتجول عيناك في أرجاء الشاشة. إنه لاعب لا يثبت أبدًا، دائمًا ما يركض بالكرة ويسعى جاهدًا لاستعادتها عندما يفقدها.

    وقد كانت هذه ميزته منذ اليوم الأول، كما اعترف هو نفسه: "لطالما كنت لاعبًا نشطًا للغاية على أرض الملعب، سواء في الدفاع أو في الهجوم. لذا، فهذا أمر شخصي للغاية".

    وقد ساعدت المسؤولية الإضافية، رافينيا، مع منح دور أكثر وضوحًا مقارنة بالدور الذي كان يؤديه تحت قيادة تشافي، على التطور ليصبح لاعب كرة قدم من الطراز العالمي.

    وبحلول نهاية موسم 2024-25، كان قد سجل 59 مساهمة تهديفية في جميع المسابقات؛ وفاز برشلونة بالدوري الإسباني وكأس الملك، وكان على بعد ثوانٍ من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. لم تكن هذه الأرقام كافية سوى للمركز الخامس في تصويت جائزة الكرة الذهبية. احتل يامال المركز الثاني. وفاز بها عثمان ديمبيلي.

    وادعى رافينيا بعد ذلك بوقت قصير، بأن الجائزة كان يجب أن تكون له، موضحًا "في رأيي، لو كان التقييم على أساس الموسم ككل، لكان من حقي الفوز بها. كنت سأضع لامين (يامال) في المركز الثاني، وبيدري بالمركز الثالث في الترتيب النهائي، وديمبيلي في المركز الرابع".

    الآن صرنا نشاهد نسخة جديدة منه، من آلة العمل داخل المستطيل الأخضر، إلى نجم عالمي. الفتى الذي كان في حفلة رونالدينيو، يصور الآن إعلانات لإحدى أكبر العلامات التجارية للمشروبات الكحولية في العالم.

    منتخب وطني في طور التغيير

    والآن، بعد مرور ستة أشهر، هل ما زال يفكر في الجوائز الفردية أو في صقل صورته العامة؟ ليس كثيرًا. لطالما كان كرة القدم هي محور اهتمامه الحقيقي. لكن الآن، هناك تحدي كأس العالم الذي يتعين عليه مواجهته. وستصبح كل تلك الأمور غير ذات أهمية إذا حققت البرازيل النجاح المنتظر منها.

    قال رافينيا: "اللعب على مستوى عالٍ، مع أفضل الأندية، وتمثيل بلدك هو ما يريده الجميع. هذا ما نسعى إليه".

    سيكون هذا الصيف صعبًا بلا شك. هناك تساؤلات حول مستوى لياقة نيمار، الذي يبلغ من العمر 34 عامًا، وهو بعيد كل البعد عن ضمان المشاركة هذا الصيف. لم يعطِ المدير الفني الجديد كارلو أنشيلوتي - الذي تم تعيينه فعليًا من أجل الفوز بالبطولة - أي مؤشر حول ما إذا كان "نجم البرازيل المخلص" سيصبح جزءًا من التشكيلة أم لا. ولكن، سواء كان نيمار موجودًا أم لا، سيتعين على رافينيا أن يقدم أداءً جيدًا، خاصة بعد أن تعرض نجم ريال مدريد رودريجو لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في وقت سابق من هذا العام.

    وقد أعرب العديد من أساطير الفريق عن أسفهم لأداء البرازيل في الآونة الأخيرة. حتى رونالدينيو نفسه صرح بأنه لن يشاهد الفريق في كوبا أمريكا 2024. ومن المؤكد أن تشكيل السيليساو الحالي، ليس فريق السامبا المتوهج الذي عرفناه في الماضي. من ناحية، هذا أمر منطقي. كان فريق عام 2002، الذي كان رافينيا يقدسه، مليئًا بالنجوم؛ رونالدينيو، رونالدو نازاريو، ريفالدو، كافو، روبرتو كارلوس - على سبيل المثال لا الحصر. لا يمكن لأي فريق أن يضاهي ذلك حقًا.

    ومع ذلك، لم تكن الواقعية أبدًا جزءًا من جينات البرازيل. مع قيادة فينيسيوس جونيور ورافينها للهجوم - ربما مع وجود نيمار خلفهما - هناك مجال واسع للإبداع. لكن سلسلة من المدربين غير الناجحين، وأنشيلوتي نفسه، جعلوا هذا الفريق أكثر صلابة، يفضل معدل العمل والقتال في الثلث الأخير من الملعب. يدرك رافينيا أنه قد يكون هناك بعض المتشككين.

    قال: "هذا أمر طبيعي. لكنني أعتقد أننا نقوم بعمل جيد جدًا، ونحن الآن أكثر استعدادًا للمباريات القادمة التي يتعين علينا خوضها".

    "الفوز مجددًا بعد كل هذه السنوات"

    وهناك جانب يجب النظر فيه أيضًا، لن يشعر أحد في البرازيل بالسعادة التامة أبدًا؛ فالأمر لا يقتصر على الفوز فحسب، بل على الفوز بالطريقة الصحيحة. يتعلق الأمر بالشخصية والحيوية ونوع كرة القدم التي يحسدها بقية العالم. ورافي يدرك هذه الحقيقة تمامًا.

    قال: "الضغط كبير جدًا. وبالطبع، تمثيل بلدك أمر مميز. إنه المنتخب الوطني الذي فاز بأكبر عدد من الألقاب على مستوى العالم. تمثيل أمة بأكملها هو أمر يتطلب الكثير من اللاعبين، وهو شرف كبير".

    ومع ذلك، هناك شعور بأن رافينيا، قبل كل شيء، كان دائمًا على هذا المسار. الأمر لا يقتصر على لقاء رونالدينيو الذي لا يزال يتذكره. هذا النوع من الرحلة يناسبه. لطالما كان المتمرد المقاتل الذي لم يتوقف أبدًا عن الحركة. أظهرت المحن التي واجهها في برشلونة لاعب كرة قدم أقوى. خيبات الأمل السابقة مع المنتخب الوطني، زادت من قوته وعزيمته.

    لقد حقق ذلك مع ناديه. ويبدو أن اللعب مع منتخب بلاده هو مجرد تطور طبيعي. "اللعب لكل من المنتخب البرازيلي وبرشلونة هو أمر يتطلب منك الكثير"، هكذا قال رافينيا.

    أما بالنسبة للفوز باللقب فعليًا؟ حسنًا، لا توجد ضمانات. من المتوقع بالتأكيد أن يتصدروا مجموعتهم التي تضم إسكتلندا وهايتي والمغرب. مباريات خروج المغلوب غير متوقعة على الإطلاق. لقد تغلبوا بسهولة على كوريا الجنوبية في دور الـ16 عام 2022، قبل أن يخسروا أمام كرواتيا بركلات الترجيح في ربع النهائي. كان رافينيا لاعبًا أساسيًا في تلك البطولة، لكنه تم استبداله بعد ساعة من بدء مباراة ربع النهائي. وشاهد من مقاعد البدلاء منتخب بلاده يخرج من البطولة.

    ومع ذلك، فهو يعرف أيضًا ما هو شعور العظمة. لقد شاهد عن قرب فرحة الأساطير منذ صغره. إذا نجح هذا الصيف، فقد يصبح جزءًا من تلك القائمة الخالدة. إذن، هل يمكن للبرازيل الفوز بكأس العالم؟

    قال: "نحن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك. إنه هدف للبلد بأسره: الفوز مرة أخرى بعد سنوات عديدة. نحن نعمل بجد، وآمل حقًا أن ننجح".

