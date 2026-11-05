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أحمد فرهود

عقد حتى 2030: رافينيا "ابن السامبا المغشوش" يقلب الطاولة على الجميع في برشلونة.. ويهدد عرش البرازيليين!

فقرات ومقالات
رافينيا
برشلونة
ليونيل ميسي
هانسي فليك
تشافي هرنانديز
الدوري الإسباني

ملحمة رافينيا مع برشلونة تتواصل..

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أتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

08 نوفمبر 2026

برشلونة

برشلونة

في صيف عام 2022، تعاقد العملاق الكتالوني برشلونة مع النجم البرازيلي رافينيا دياز؛ قادمًا من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.

هذه الصفقة أثارت انقسامًا كبيرًا في الوسط الرياضي البرشلوني وقتها؛ فهناك قطاع أشاد بالتعاقد مع رافينيا، بينما شكك آخرون في قدرة اللاعب على النجاح.

ووسط هذا الانقسام الكبير، مر رافينيا بـ"تقلبات عديدة" داخل برشلونة؛ حتى وصل إلى شهر نوفمبر من عام 2026، وهو يجلس على الطاولة لتجديد عقده.

وأساسًا.. النجم البرازيلي المخضرم كان قد جدد عقده في وقتٍ سابق، حتى 30 يونيو من عام 2028؛ قبل أن يمدده مرة أخرى اليوم الخميس، إلى صيف 2030.

هذا التمديد الأخير؛ صاحبه تأكيدات من رافينيا على رغبته الكبيرة في الاعتزال بقميص برشلونة، عندما يحين الوقت لذلك.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ كيف قلب رافينيا الطاولة على الجميع في برشلونة، والتحديات القادمة التي تنتظره..

  • FC Barcelona v Paris Saint-Germain: Quarter-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    رافينيا دياز.. "البرازيلي المغشوش" يصطدم بواقع برشلونة الصعب!

    كما ذكرنا عزيزي القارئ؛ فقد شهدت صفقة تعاقد العملاق الكتالوني برشلونة مع النجم البرازيلي رافينيا دياز، انقسامًا كبيرًا للغاية.

    سبب هذا الانقسام أساسًا؛ يُمكن تلخيصه في مجموعة من النقاط السريعة، وهي:

    * أولًا: النظر إلى رافينيا على أنه برازيلي صقل جانبًا كبيرًا من مسيرته الكروية في أوروبا؛ لذا ليس مثل "أبناء السامبا الأصليين" الذين مروا على النادي، من حيث الإمكانات الفنية والمهارات التي يجب أن تتوفر في الجناح.

    * ثانيًا: رافينيا قادم من نادٍ إنجليزي متوسط ويصارع على الهبوط؛ لذا لن يستطيع أن يتحمل ضغوط كيان عملاق ينافس على كل شيء، مثل برشلونة.

    * ثالثًا: وكيل رافينيا عند التعاقد معه كان البرتغالي ديكو، المدير الرياضي الحالي لبرشلونة؛ لذا شكك البعض في أنها صفقة مصالح، أكثر من كونها رياضية تفيد الفريق.

    وبالطبع؛ هذا ما تداوله القطاع الذي شكك في صفقة رافينيا، حيث خدمت الظروف روايتهم بشكل كبير للغاية.

    نعم.. رافينيا لم ينجح في أول موسمين مع برشلونة، تحت القيادة الفنية للمدير الفني الإسباني الشاب تشافي هيرنانديز؛ وذلك رغم التتويج بثنائية الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي، موسم 2022-2023.

    إلا أن النجم البرازيلي عانى من علاقة متوترة مع تشافي؛ كما أن الأخير كان يعتمد عليه في الجناح الأيسر، وليس في مكانه الأساسي على الطرف الأيمن.

    ولا ننسى أيضًا؛ أن ظروف برشلونة الرياضية والاقتصادية كانت صعبة وقتها، ولا تساعد على تألق الكثير من اللاعبين.

  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    هانزي فليك.. عندما قلب رافينيا الطاولة على الجميع في برشلونة!

    كل ما ذكرناه في السطور الماضية عزيزي القارئ؛ جعل النجم البرازيلي رافينيا دياز يفكر في الرحيل عن العملاق الكتالوني صيف 2024، رغم عشقه للنادي.

    لكن.. قرار برشلونة بإقالة المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، والتعاقد مع المدرب الألماني هانزي فليك؛ كان نقطة التحوّل في مسيرة رافينيا، على النحو التالي:

    * أولًا: فليك أعطى رافينيا التقدير الذي كان يريده منذ اليوم الأول؛ وذلك بإجراء مكالمة معه ومطالبته بالبقاء، لأنه أساس مشروعه الرياضي.

    * ثانيًا: مواصلة الاعتماد على رافينيا كـ"جناح أيسر" مثلما فعل تشافي؛ ولكن بشكل تكتيكي متطور أكثر، وذلك بالسماح للاعب بالدخول إلى العمق وعدم الالتزام بالخط فقط.

    ونتيجة لذلك؛ شاهدنا أفضل نسخة من رافينيا في مسيرته الكروية بالكامل، في موسم 2024-2025.

    آنذاك.. النجم البرازيلي سجل 34 هدفًا وصنع 25 آخرين، خلال 57 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ مع التتويج بالثلاثية المحلية، وهي "الدوري الإسباني، كأس الملك والسوبر".

    ثم جاء التحول الثاني في مسيرة رافينيا، تحت قيادة فليك؛ وذلك مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    مع بداية الموسم الحالي؛ قرر فليك تغيير مركز رافينيا ليصبح قلب هجوم، مع منحه "شارة قيادة" برشلونة، ليدون بداية هجومية جنونية.

    - أرقام رافينيا في 2026-2027:

    * مباريات: 13.

    * دقائق: 924.

    * مساهمات تهديفية: 22.

    * أهداف: 19.

    * تمريرات حاسمة: 3.

    ويتضح من كل ذلك، أن أساس نجاح رافينيا مع فليك؛ هو شعوره بالتقدير في الملعب وغرفة الملابس، بالإضافة إلى معرفة المدير الفني الألماني كيفية توظيفه فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    وهناك لاعبون "عاطفيون" بالفعل، والنجم البرازيلي واحد منهم؛ حيث يريدون أن يفعلوا كل شيء في المباريات، من أجل رد الجميل إلى مدربيهم.

  • Raphinha Barcelona 2026-27 goalGetty

    عرش البرازيليين.. رافينيا يقترب من إنجازات برشلونية بالجملة!

    الآن.. لنتطرق إلى التحديات التي تنتظر النجم البرازيلي رافينيا دياز؛ وذلك بعد تجديد عقده مع العملاق الكتالوني برشلونة، حتى 30 يونيو 2030.

    رافينيا حقق جميع البطولات المحلية مع برشلونة، وأكثر من مرة؛ ليبقى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، هو الحلم الأكبر له الآن.

    لكن بعيدًا عن الألقاب الجماعية؛ دعونا نركز على بعض التحديات الفردية التي تنتظر رافينيا مع برشلونة، وهي:

    - أكثر برازيلي مشاركة مع برشلونة

    شارك رافينيا في 190 مباراة رسمية مع برشلونة، منذ صيف عام 2022 وحتى وقتنا هذا؛ ليحتل "المركز الرابع" بالتساوي مع أدريانو كوريا، في قائمة البرازيليين الأكثر خوضًا للقاءات مع الفريق، عبر التاريخ.

    * 1/ داني ألفيش: 408.

    * 2/ ريفالدو: 235.

    * 3/ رونالدينيو: 207.

    * 4/ أدريانو كوريا ورافينيا: 190.

    ويستطيع رافينيا تجاوز رونالدينيو وريفالدو بكل سهولة؛ لكن يبقى رقم ألفيش صعبًا للغاية، لكي يتم كسره.

    - أكثر برازيلي تسجيلًا مع برشلونة

    سجل رافينيا 94 هدفًا مع برشلونة، في جميع المسابقات الرسمية التي شارك فيها؛ ليحتل "المركز الرابع" بالتساوي مع رونالدينيو، في قائمة البرازيليين الأكثر إحرازًا للأهداف مع الفريق، عبر التاريخ.

    * 1/ ريفالدو: 130.

    * 2/ إيفاريستو: 105.

    * 2/ نيمار: 105.

    * 4/ رافينيا: 94.

    وعلى الورق؛ يستطيع رافينيا أن يصبح أعظم هداف برازيلي مر على برشلونة، عبر التاريخ.

    - أفضل هداف مع برشلونة في أبطال أوروبا

    حتى الآن.. أحرز رافينيا 23 هدفًا في 36 مباراة خاضها مع برشلونة، في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ ليحتل "المركز الرابع" تاريخيًا، بالتساوي مع المهاجم البولندي الكبير روبرت ليفاندوفسكي.

    * 1/ الأرجنتيني ليونيل ميسي: 121.

    * 2/ البرازيلي ريفالدو: 25.

    * 2/ الأوروجوياني لويس سواريز: 25.

    * 4/ البرازيلي رافينيا: 23.

    وبالتأكيد؛ تحطيم رقم ريفالدو وسواريز هو مسألة وقت فقط على رافينيا، بينما يظل إنجاز ميسي صعبًا للغاية.

    أيضًا.. سيكون أمام رافينيا بـ"معدله التهديفي الجنوني حاليًا"؛ تحديات كبيرة لمعادلة أو تحطيم 3 أرقام قياسية لميسي في برشلونة، وهي:

    * 1/ أكثر لاعب تسجيلًا في نسخة واحدة من الدوري الإسباني؛ برصيد 50 هدفًا.

    * 2/ أكثر لاعب تسجيلًا في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا، برصيد 14 هدفًا.

    * 3/ أكثر لاعب تسجيلًا في جميع البطولات بموسم واحد فقط، برصيد 73 هدفًا.

    وحاليًا.. يمتلك رافينيا 19 هدفًا، في 13 مباراة خاضها خلال الموسم الرياضي الحالي؛ من بينهم 15 هدفًا في مسابقة الدوري الإسباني.

    أي أن رافينيا من الممكن أن يحقق بعض الأرقام القياسية، في الموسم الحالي؛ أو حتى في الأعوام الرياضية القادمة، إذا واصل بهذا المعدل الجنوني.

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  • Raphinha (C)Getty Images

    كلمة أخيرة.. مستقبل رافينيا مع برشلونة متوقف على 3 عوامل!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه عزيزي القارئ؛ هي أن النجم البرازيلي رافينيا دياز يعيش أفضل فتراته الرياضية مع العملاق الكتالوني برشلونة، منذ عام 2024 تحديدًا.

    لذا.. بناءً على ما يقدمه رافينيا منذ ذلك الوقت وحتى الآن؛ فإنه يستحق أن يجدد عقده مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، بل ويدخل ضمن أعظم البرازيليين في تاريخ هذا الكيان الرياضي الكبير.

    إلا أن حفاظ رافينيا على مستواه الفني الكبير مع برشلونة من عدمه؛ سيتوقف على مجموعة من الأمور المهمة، وهي:

    * أولًا: حالته البدنية؛ خاصة مع تقدمه في العمر - 30 سنة في ديسمبر القادم -.

    * ثانيًا: معدل إصاباته؛ خاصة أنه تعرض لكثير من الإصابات العضلية مؤخرًا.

    * ثالثًا: الاستقرار الفني لبرشلونة؛ خاصة فيما يتعلق بمستقبل المدير الفني الألماني هانزي فليك.

    بمعنى.. إذا انهارت حالة رافينيا البدنية، وتعرض لسلسلة من الإصابات الجديدة، مع رحيل فليك عن القيادة الفنية لبرشلونة والتعاقد مع مدرب لا يتناغم معه؛ قد تتحوّل ليالي النجم البرازيلي الجميلة واقترابه من اعتلاء عرش البرازيليين، إلى كابوس حقيقي.

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