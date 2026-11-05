عقد حتى 2030: رافينيا "ابن السامبا المغشوش" يقلب الطاولة على الجميع في برشلونة.. ويهدد عرش البرازيليين!

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في صيف عام 2022، تعاقد العملاق الكتالوني برشلونة مع النجم البرازيلي رافينيا دياز؛ قادمًا من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، بشكلٍ رسمي.

هذه الصفقة أثارت انقسامًا كبيرًا في الوسط الرياضي البرشلوني وقتها؛ فهناك قطاع أشاد بالتعاقد مع رافينيا، بينما شكك آخرون في قدرة اللاعب على النجاح.

ووسط هذا الانقسام الكبير، مر رافينيا بـ"تقلبات عديدة" داخل برشلونة؛ حتى وصل إلى شهر نوفمبر من عام 2026، وهو يجلس على الطاولة لتجديد عقده.

وأساسًا.. النجم البرازيلي المخضرم كان قد جدد عقده في وقتٍ سابق، حتى 30 يونيو من عام 2028؛ قبل أن يمدده مرة أخرى اليوم الخميس، إلى صيف 2030.

هذا التمديد الأخير؛ صاحبه تأكيدات من رافينيا على رغبته الكبيرة في الاعتزال بقميص برشلونة، عندما يحين الوقت لذلك.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ كيف قلب رافينيا الطاولة على الجميع في برشلونة، والتحديات القادمة التي تنتظره..