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أحمد فرهود

نار الحيرة تلتهم رافينيا: إذا قال لا للهلال والنصر مجددًا.. هل تكرر السعودية "سيناريو محمد صلاح" مع نجم برشلونة؟

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هل سنُشاهد رافينيا في الملاعب السعودية؟!..

لم يعد سوق الانتقالات السعودي، مجرد نافذة لتدعيم الصفوف؛ بل تحوّل إلى "إعصار" يجتاح الملاعب الأوروبية، وآخر أهدافه هو النجم البرازيلي رافينيا دياز.

رافينيا.. ذلك الاسم المتوهج مع العملاق الكتالوني برشلونة، في العامين الماضيين؛ أصبح أهم أهداف السعودية بالفعل، للتوقيع معه في صيف العام الحالي "2026".

وحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، خلال الساعات القليلة الماضية؛ أبدى عملاقا الرياض الهلال والنصر استعدادهما التام، للتعاقد مع النجم البرازيلي مقابل 80 مليون يورو.

وبخلاف مبلغ الـ80 مليون يورو، الذي سيتحصل عليه برشلونة - حال إتمام الصفقة -؛ كشفت الصحيفة عن استعداد الهلال والنصر لمضاعفة راتب رافينيا، بواقع "4 مرات" عن ما يتقاضاه مع العملاق الكتالوني.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ مجموعة من النقاط المهمة، وسط الإغراءات السعودية للتعاقد مع رافينيا..

  • RaphinhaGetty Images

    موقف رافينيا وبرشلونة بعد الإغراءات السعودية

    لم يعلن العملاق الكتالوني برشلونة، أو نجمه البرازيلي رافينيا دياز، رأيهما في العروض السعودية المُغرية؛ للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 29 سنة، خلال صيف العام الحالي.

    إلا أن هُناك حقائق لا يُمكن التغافل عنها؛ تتعلق بموقف برشلونة ورافينيا بخصوص فك العلاقة التعاقدية بينهما، وذلك على النحو التالي:

    * برشلونة

    لا توجد أي نية للإدارة البرشلونية، في التخلي عن رافينيا، خلال صيف العام الحالي "2026".

    إدارة برشلونة الرياضية بقيادة البرتغالي ديكو، بالإضافة إلى المدير الفني الألماني هانزي فليك، يعلمان مدى أهمية النجم البرازيلي؛ سواء فوق أرضية المستطيل الأخضر، أو في غرفة الملابس.

    لكن أيضًا.. برشلونة وعد رافينيا بأنه سيسهل خروجه؛ إذا تحصل على عرض مالي مغري من المملكة العربية السعودية، مستقبلًا.

    هذا الوعد قدّمته الإدارة البرشلونية للاعب، بعد تجديد عقده في مايو 2025؛ وذلك كبادرة لموقفه الرائع برفض العروض السعودية المُغرية وقتها، والموافقة على راتب مناسب لوضع النادي الاقتصادي.

    أي أن برشلونة لن يتخلى عن رافينيا؛ إلا إذا طلب اللاعب نفسه هذا الأمر، في صيف العام الحالي تحديدًا.

    * رافينيا

    أما بخصوص رافينيا دياز نفسه؛ يبدو أنه لديّه رغبة كبيرة في البقاء مع برشلونة موسم 2026-2027، للأسباب التالية:

    - أولًا: علاقته القوية للغاية مع فليك.

    - ثانيًا: عدم تحقيق كل أهدافه مع برشلونة بعد.

    ونجح رافينيا في تحقيق كل البطولات المحلية الممكنة، مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، منذ الانضمام إليه من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي صيف 2022؛ مع تبقي الهدف الأكبر، وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

    وقد تكون رغبة رافينيا، في الاستمرار مع العملاق الكتالوني؛ سببها الرئيس هو محاولة التتويج بهذا اللقب القاري الكبير، خاصة أن الفريق تحسن مؤخرًا وبات قادرًا على تحقيقه.

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    محاولات سعودية للتعاقد مع رافينيا منذ 2024

    أساسًا.. المملكة العربية السعودية تحاول التعاقد مع النجم البرازيلي رافينيا دياز، جناح العملاق الكتالوني برشلونة، منذ صيف عام 2024.

    نعم.. رافينيا كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى السعودية - تحديدًا الهلال أو النصر -، في الميركاتو الصيفي لعام 2024؛ وذلك بسبب خلافاته مع الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لفريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    وشعر النجم البرازيلي آنذاك، أنه لا يحصُل على التقدير الكافي في برشلونة؛ رغم أن حلمه دائمًا كان ارتداء قميص هذا النادي العملاق، حسب تصريحاته الشخصية.

    وكل شيء تغيّر، بعد تعاقد العملاق الكتالوني مع المدير الفني الألماني هانزي فليك، صيف عام 2024، بدلًا من تشافي "المقال"؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: مكالمة فليك مع رافينيا؛ حيث طالبه بالبقاء في برشلونة، لأنه أساس مشروعه الرياضي.

    * ثانيًا: محادثة رافينيا مع زوجته؛ حيث قدّمت له نصيحة مهمة، بأن يختار المكان الذي يسعد قلبه.

    كل ذلك جعل رافينيا، يرفض العروض السعودية المُغرية وقتها، ويقرر الاستمرار في صفوف برشلونة؛ ليصبح أحد أفضل نجوم كرة القدم في العالم، خلال العامين الماضيين.

    وها هو اهتمام السعودية بالنجم البرازيلي، يعود بقوة في صيف العام الحالي؛ على أمل إقناعه هذه المرة، بالانضمام إلى الهلال أو النصر.

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    رافينيا دياز.. كأننا نرى سيناريو محمد صلاح يتكرر

    الاهتمام السعودي الكبير بالتعاقد مع النجم البرازيلي رافينيا دياز، جناح العملاق الكتالوني برشلونة؛ يذكرنا بسيناريو الفرعون المصري محمد صلاح، وذلك خلال فترة تألُقه مع النادي الإنجليزي ليفربول.

    السعوديون حاولوا التعاقد مع صلاح، منذ صيف عام 2023؛ حيث تم تقديم عروض مالية ضخمة للغاية، سواء لليفربول أو للاعب نفسه.

    إلا أن صلاح كان يرفض الانتقال للسعودية في كل مرة؛ حيث تمسك بالبقاء في صفوف الريدز وتحقيق الإنجازات معه، حتى أعلن رحيله رسميًا صيف 2026.

    المثير في الأمر أن اللهجة السعودية تغيّرت مع الفرعون المصري، بعد إعلانه الرحيل عن ليفربول؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: بعض الأصوات أصبحت تُطالب بعدم التعاقد مع صلاح؛ وتوجيه الأموال التي كانت مخصصة له، لحسم صفقات أخرى.

    * ثانيًا: بعض الأصوات الأخرى تتمسك بالتعاقد مع صلاح؛ لكن بشروط مالية جديدة، وليست بالمبالغ الجنونية التي عُرِضت عليه في السنوات الماضية.

    بمعنى.. النظرة السعودية لصلاح تغيّرت بمرور السنوات؛ حيث كان يُنظر إليه في البداية على أنه أحد الأسس التي سيُبنى عليها المشروع الرياضي، في البلاد.

    وقد يكون تراجع مستوى صلاح في الموسم الأخير مع ليفربول، أو تقدمه في العمر، وكذلك غضب السعوديين منه لرفضه القدوم أكثر من مرة؛ هو السبب في تغيّر النظرة للصفقة، في الوقت الحالي.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETISAFP

    كلمة أخيرة.. النظرة السعودية قد تتغيّر يا رافينيا!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. ما نريد قوله في النهاية؛ هو: "ماذا لو رفض النجم البرازيلي رافينيا دياز العروض السعودية المغرية صيف العام الحالي أيضًا؟!".

    وكما ذكرنا في بداية تقريرنا، هُناك أهداف لا يزال رافينيا يريد تحقيقها مع العملاق الكتالوني برشلونة؛ لذا.. قد يقرر الاستمرار لمدة موسم إضافي على الأقل، ثم الرحيل.

    لكن.. عندما يقرر رافينيا الرحيل عن برشلونة؛ هل ستنظر إليه السعودية بنفس الرغبة الحالية، باعتباره أحد أهم الأهداف في سوق الانتقالات.

    أي هل ستظل السعودية محتفظة بنفس العرض "الرياضي والمالي"، لهذا النجم البرازيلي المُتألق؛ أم سنشهد الانقسام الذي يحدث مع الفرعون المصري محمد صلاح، يتكرر مع رافينيا هو الآخر.

    والحقيقة.. البعض قد يرى أن رافينيا رفض السعودية أكثر من مرة، أو أن اللاعب بدأ ينخفض مستواه - إذا حدث ذلك -؛ وبالتالي يتراجع الاهتمام به، أو يتم تقديم عرض مالي أقل له.

    كما قد تظهر فرص سوقية أفضل، أمام أندية المملكة العملاقة؛ فيتم ضخ الأموال الضخمة فيها، بدلًا من رافينيا.

    وما بين إغراءات الأموال السعودية، وعشق اللاعب لبرشلونة ورغبته في تحقيق كافة الأهداف معه؛ بالتأكيد أن رافينيا دياز سيعيش في نار الحيرة، بشأن مستقبله.