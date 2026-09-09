رافينيا رد على جدل "الكرة الذهبية" ولامين يامال استلهم روح ليونيل ميسي في برشلونة.. كفاك مكابرة يا هانزي فليك رغم اكتساح فينورد!

إذا أردت أن تستمتع بكرة القدم، وأن تُشاهد الكثير من الأهداف؛ فعليك أن تتابع مباريات العملاق الكتالوني برشلونة، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

نعم.. برشلونة يقدّم مستويات مبهرة، تحت قيادة مديره الفني الألماني هانزي فليك؛ مع تسجيل "5 أهداف في كل مباراة"، تقريبًا.

آخر هذه المباريات؛ تلك التي فاز بها برشلونة (5-1) ضد نادي فينورد، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

خماسية برشلونة؛ جاءت بواسطة كل من "رافينيا دياز (هدفين)، كريم أديمي، لامين يامال وجابرييل جيسوس"، في الدقائق 3 و22 و57 و77 و85.

ومن ناحيته.. سجل فريق فينورد الأول لكرة القدم هدفه الوحيد في الشباك البرشلونية؛ بواسطة نجمه سيم ستيجن، في الدقيقة 82.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز برشلونة الكبير على فينورد..