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Australia v BrazilGetty Images Sport
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على برشلونة أن يتنفس الصعداء .. موقف رافينيا من مواجهة خيتافي!

رافينيا
برشلونة
الدوري الإسباني

تلقى برشلونة دفعة معنوية كبيرة فيما يتعلق بالجاهزية البدنية لرافينيا قبل العودة إلى منافسات الدوري الإسباني. وخضع الجناح البرازيلي لفحوصات طبية عقب مخاوف من إصابة تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي، حيث جاءت النتائج لتمنح راحة كبيرة لهانزي فليك وجهازه الفني.

  • أخبار إيجابية من الغرفة الطبية

    بإمكان برشلونة أن يتنفس الصعداء بعد تأكد جاهزية مهاجمه النجم رافينيا للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة بالدوري الإسباني أمام خيتافي. وكان الدولي البرازيلي قد أثار المخاوف من احتمال غيابه عن الملاعب بعدما اضطر لمغادرة الملعب بسبب إصابة في الفخذ خلال الفوز الودي بنتيجة 4-2 على أستراليا في بريسبان الثلاثاء الماضي، وهي المباراة التي كان قد سجل فيها هدفًا من ركلة جزاء في وقت سابق.

    وبعد عودته إلى كتالونيا عقب رحلة شاقة استغرقت 20 ساعة من ملبورن عبر دبي، توجه الجناح إلى مدينة يوان غامبر الرياضية لإجراء فحص دقيق. وأجرى الطاقم الطبي سلسلة من الفحوصات لتحديد مدى الوذمة التي اكتُشفت في ساقه. ولحسن الحظ، أكدت النتائج عدم وجود أي ضرر هيكلي أو تمزق عضلي كبير، مما يتيح للاعب تفادي فترة غياب طويلة عن الملاعب، وفقًا لما ذكرته موندو ديبورتيفو.

  • Australia v BrazilGetty Images Sport

    تجنب الرحلة إلى الهند

    ورغم أن الإصابة لا تُعتبر خطيرة، فإن توقيتها أتاح لرافينيا التركيز بشكل كامل على تعافيه على مستوى النادي. وقد أُعفي المهاجم من المشاركة الدولية في الوقت الذي تستعد فيه البرازيل لمواجهة الهند يوم السبت في كالكوتا ضمن مباراتها الودية الثالثة خلال التوقف.

    وقد اختار النادي عدم إصدار بيان طبي رسمي، وهو إجراؤه المعتاد عند عدم اكتشاف إصابة أو تمزق محدد. وقضى رافينيا نحو 90 دقيقة في مرافق التدريب صباح يوم الجمعة قبل أن يغادر بسيارته الخاصة. وعلى الرغم من أنه يُتوقع أن يكون جاهزًا للاختيار، فإن الطاقم الطبي سيواصل متابعة تطور حالته عن كثب عندما يعود الفريق إلى العشب يوم الاثنين لتفادي أي انتكاسة.

  • الحفاظ على البداية المثالية

    يتصدر فريق فليك حاليًا جدول ترتيب الليجا، محققًا سجلًا مثاليًا برصيد 21 نقطة من المباريات السبع الأولى، ليحتفظ بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني وريال بيتيس في المركز الثالث، فيما يبتعد بفارق ست نقاط عن غريمه ريال مدريد صاحب المركز الرابع.

    وكان الأداء المذهل لرافينيا محوريًا في هذا التفوق المبكر هذا الموسم. فالجناح البرازيلي يتصدر قائمة هدافي الليجا برصيد 12 هدفًا، كما جمع بالفعل 14 هدفًا وثلاث تمريرات حاسمة لا تُصدّق في مختلف المسابقات هذا الموسم، مقدمًا مزيجًا حيويًا من التهديف الفتّاك واللمسة الإبداعية على الأطراف.

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    جدول حاسم في أكتوبر بالانتظار

    تكتسب جاهزية رافينيا أهمية خاصة بالنظر إلى الجدول المزدحم بالمباريات الذي يواجهه برشلونة طوال شهر أكتوبر. فبعد مواجهة خيتافي، يخوض العملاق الكتالوني سلسلة متتالية وسريعة من المباريات عالية المخاطر عبر مختلف البطولات. ويتضمن الجدول مواجهة أوروبية أمام غلطة سراي، تعقبها اختبارات محلية ضد ريال بيتيس. ولا تزداد حدة المنافسة إلا نحو نهاية الشهر مع مواجهة محورية في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

    ويبلغ كل ذلك ذروته مع أول كلاسيكو في الموسم أمام ريال مدريد في 25 أكتوبر. ويُعد وجود رافينيا بكامل لياقته لهذه السلسلة الشاقة من المباريات أمرًا أساسيًا إذا أراد برشلونة الحفاظ على صدارته لجدول الترتيب وتجاوز استحقاقاته القارية بنجاح.

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