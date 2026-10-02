على برشلونة أن يتنفس الصعداء .. موقف رافينيا من مواجهة خيتافي!

بإمكان برشلونة أن يتنفس الصعداء بعد تأكد جاهزية مهاجمه النجم رافينيا للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة بالدوري الإسباني أمام خيتافي. وكان الدولي البرازيلي قد أثار المخاوف من احتمال غيابه عن الملاعب بعدما اضطر لمغادرة الملعب بسبب إصابة في الفخذ خلال الفوز الودي بنتيجة 4-2 على أستراليا في بريسبان الثلاثاء الماضي، وهي المباراة التي كان قد سجل فيها هدفًا من ركلة جزاء في وقت سابق.

وبعد عودته إلى كتالونيا عقب رحلة شاقة استغرقت 20 ساعة من ملبورن عبر دبي، توجه الجناح إلى مدينة يوان غامبر الرياضية لإجراء فحص دقيق. وأجرى الطاقم الطبي سلسلة من الفحوصات لتحديد مدى الوذمة التي اكتُشفت في ساقه. ولحسن الحظ، أكدت النتائج عدم وجود أي ضرر هيكلي أو تمزق عضلي كبير، مما يتيح للاعب تفادي فترة غياب طويلة عن الملاعب، وفقًا لما ذكرته موندو ديبورتيفو.