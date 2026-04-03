رافينها "مكتئب للغاية" بعد تعرضه لإصابة قاسية، وهانسي فليك يشرح سبب منح نجم برشلونة إجازة إضافية في البرازيل

في خطوة نادرة خلال سباق المنافسة على اللقب، سمح فليك والمدير الرياضي ديكو لرافينها بالعودة إلى وطنه لبدء فترة إعادة التأهيل. وأوضح المدرب الألماني أن القرار اتُخذ لمساعدة اللاعب على التعافي من الإحباط النفسي الناجم عن معاناته البدنية المستمرة، والتي أدت إلى غيابه عن 20 مباراة هذا الموسم.

وقال فليك للصحفيين: "كان حزينًا بسبب هذا الأمر، ونحن لسنا سعداء". "تحدثت معه عبر FaceTime وكان محبطًا للغاية، ومكتئبًا جدًا، لذلك قررت مع ديكو أنه [يمكنه قضاء بعض الوقت في البرازيل].

عادةً ما نريد أن يكون اللاعبون هنا، لكنه في أيدٍ أمينة وربما يتمكن من تصفية ذهنه والعودة في نهاية هذا الأسبوع والبدء يوم الاثنين. لهذا السبب منحته بضعة أيام في البرازيل مع عائلته، لتصفية ذهنه. كان الأمر واضحًا بالنسبة لنا".