رافاييل فان دير فارت ينتقد فينيسيوس جونيور بشدة واصفاً أداءه بـ"السيئ"، ويُبرز الجانب "المحزن للغاية" في لعب جناح ريال مدريد

في حديثه إلى قناة "زيغو سبورت" الهولندية، أعرب فان دير فارت عن إحباطه الشديد من فينيسيوس عقب خسارة ريال مدريد 2-1 في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا. ورغم اعترافه بالموهبة الواضحة للاعب البالغ من العمر 25 عامًا، أقر اللاعب الدولي الهولندي السابق بأنه يجد صعوبة حتى في مشاهدة الجناح وهو يلعب بسبب ما يراه من تصرفات مسرحية.

وفي انتقاد صريح لأسلوب البرازيلي، قال فان دير فارت: "فينيكوس فظيع. إنه يزعجني للغاية عندما أراه. أجد ذلك محزناً للغاية لأنه لاعب رائع. لكن بمجرد أن يتعرض لدفعة بسيطة، يرمي بنفسه على الأرض، على أمل أن يحصل الخصم على بطاقة حمراء، ثم ينهض وكأن شيئاً لم يحدث. هذا هو الجزء الذي أجده محزناً فيه".