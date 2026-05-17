علي رفعت

راسينج سانتاندير.. عدو فرانكو المخدوع من الملياردير الكاذب ومرعب ريال مدريد وبرشلونة!

عودة تاريخية بعد غياب طويل

تنفست جماهير مقاطعة كانتابريا الصعداء بعد أن أعلن الحسم رسميًّا وصعد فريق راسينج سانتاندير إلى الدوري الإسباني الممتاز مذكرًا عمالقة المسابقة بأيام خلت كان فيها هذا الفريق يمثل الرعب الحقيقي لكل من يجرؤ على زيارة ملعبه القديم. 

جاء هذا الصعود التاريخي بعد غياب طويل استمر 14 عامًا تجرع فيها النادي مرارة الهبوط والأزمات المالية الطاحنة لكنه عاد اليوم ليعيد كتابة التاريخ ويذكر الجميع بهويته الكروية الفريدة بعد أن حسم صدارته لدوري الدرجة الثانية برصيد 78 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه في الجولة 40 من المسابقة.


    كابوس عمالقة إسبانيا ورباعيات لا تنسى


    لم يكن راسينج سانتاندير مجرد فريق عابر في دوري الأضواء بل كان تاريخيًّا يمثل عقبة لقطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.

    لا تزال الجماهير تذكر موسم 1935-1936 عندما أصبح أول فريق في التاريخ يهزم العملاقين ذهابًا وإيابًا في موسم واحد حيث أمطر شباك برشلونة بأربعة أهداف نظيفة ثم ذهب إلى العاصمة ليفوز على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

    التاريخ يعيد التذكير بتلك الليلة العاصفة في شهر فبراير من عام 1995 عندما دمر راسينج سانتاندير أحلام الفريق الكتالوني بخماسية نظيفة هزت أركان ملعب السردينيرو وتلتها رباعية بيضاء أخرى في عام 2001 وضعت حدًّا لطموحات المنافسة.

    أما ريال مدريد فلم يكن بمنأى عن هذه الضربات القاسية إذ لطالما تعثر في اللحظات الحاسمة من الموسم وتحديدًا في عام 1997 وعام 2007 عندما نجح سانتاندير في إسقاطه بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ليحرمه من نقاط مصيرية في الجولات الختامية أشعلت صراع اللقب حتى الأمتار الأخيرة.


    الجذور التاريخية وصناعة الأساطير


    تأسس هذا النادي العريق ليكون واحدًا من الأندية المؤسسة لبطولة الدوري الإسباني حيث يمتلك في جعبته تاريخًا ممتدًا شارك خلاله في 44 موسمًا بالدرجة الأولى.

    ويسجل التاريخ أن أفضل مركز حققه الفريق كان وصيف الدوري الإسباني في موسم 1930-1931 متساويًا في النقاط مع البطل أتلتيك بيلباو برصيد 22 نقطة بالإضافة إلى تحقيقه المركز الثالث في موسم 1933-1934.

    خرج من معقل هذا الفريق أساطير غيروا مجرى كرة القدم العالمية وفي مقدمتهم الراحل باكو خينتو اللاعب الوحيد المتوج بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا والهداف التاريخي لريال مدريد سانتيلانا اللذان بدآ مسيرتهما بقميص هذا النادي الكانتابري قبل الانطلاق نحو العالمية والنجومية الكبرى مع عمالقة العاصمة.


    معركة المقعد العاشر وقصص سياسية غريبة


    يحمل تاريخ راسينج سانتاندير الكثير من العجائب والقصص التي لا تصدق ومنها الطريقة التي دخل بها تاريخ الدوري الإسباني عند تأسيس المسابقة في عام 1929.

    اختار الاتحاد الإسباني تسعة أندية بشكل مباشر بناء على نتائجها السابقة وقرر إقامة بطولة تصفية مصغرة ومعقدة لمنح المقعد العاشر والأخير في الدوري ونجح سانتاندير في تفجير مفاجأة مدوية وقتها وأطاح بأندية عريقة ومرشحة بقوة مثل فالنسيا وإشبيلية ليفوز بالبطاقة الأخيرة ويدخل مسرح الكبار في اللحظات الأخيرة.

    ولم تتوقف الغرائب عند حدود الملعب بل امتدت إلى السياسة فبعد الحرب الأهلية الإسبانية أصدر الحاكم فرانشيسكو فرانكو قرارًا يمنع استخدام أي كلمات أجنبية في أسماء الأندية الرياضية ولأن كلمة راسينج تعتبر كلمة ذات أصول إنجليزية أُجبر النادي في عام 1941 على تغيير اسمه بالكامل ليصبح ريال سانتاندير وظل هذا الاسم المفروض قائمًا ولم يستعد النادي هويته الأصلية واسمه التاريخي المفضل إلا في عام 1977 بعد تغيير النظام السياسي بأكمله في البلاد.


  • خدعة الملياردير والإضراب التاريخي الأشهر

    عاش النادي مأساة درامية معقدة في عام 2011 عندما أعلن رجل أعمال هندي يدعى أحسن علي سيد شراء النادي واعدًا الجماهير بتحويل الفريق إلى قوةً عظمى تفوق ريال مدريد وبرشلونة عبر ضخ استثمارات ضخمة وشراء أبرز نجوم العالم ولكن تبخرت الأحلام الوردية سريعًا بعد أشهر قليلة عندما تبين أن هذا الرجل ملاحق من الأجهزة الأمنية الدولية بتهم غسيل أموال ونصب واحتيال ليتوارى عن الأنظار ويترك النادي غارقًا في ديون فلكية تسببت في انهياره الرياضي السريع وهبوطه المتتالي إلى درجات الهواة.

    هذه الأزمات المالية الطاحنة أدت في عام 2014 إلى واحدة من أغرب اللقطات في تاريخ اللعبة وتحديدًا في بطولة كأس ملك إسبانيا عندما التقى الفريق مع ريال سوسييداد حيث أطلق الحكم صافرة البداية لكن لاعبي راسينج سانتاندير رفضوا التحرك تمامًا ووقفوا متشابكي الأيدي في مشهد حاشد وسط الملعب احتجاجًا على عدم تلقيهم أجورهم لعدة أشهر وتضامن لاعبو الفريق الخصم مع موقفهم ورفضوا تخطي منتصف الملعب مما دفع الحكم لإلغاء المباراة بعد دقيقة واحدة فقط وتحول هذا الموقف الشجاع إلى ثورة جماهيرية عارمة أطاحت بالإدارة في غضون أيام ليبدأ النادي رحلة التصحيح التي توجت بالعودة الحالية إلى مكانهم الطبيعي بين الكبار.