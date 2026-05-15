وسط شكوى الإرهاق والاتهام بالإهمال .. رابطة دوري روشن تطيح بالمسؤول الأول عن أزمة "جدولة المباريات"

قناة العربية استعرضت حياة فلوريس المهنية، وقالت إنه حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال في جامعة IBMEC بالبرازيل في عام 2007.

وفي 2009 حصل البرازيلي على شهادة "ماستر فيفا" من جامعة SDA bocconi في إيطاليا، ثم شهادة ماستر فيفا بالإدارة والقانون في نفس العام من جامعة University De Montfort بإنجلترا، وشهادة أخرى بنفس الموضوع من جامعة نيوشاتل السويسرية.

وخلال الفترة من عام 2006 إلى 2008، عمل فلوريس في شركة Brasil Turner" للبث الإعلامي كمتخصص في الشؤون التجارية.

ومن 2013 إلى 2015 أصبح منسقًا لبرنامج فيفا 11 للصحة في البرازيل، وبالفترة من 2015 إلى 2020 كان عضوًا بالمجلس الوطني للرياضة في بلاده.

وأما في 2018 إلى 2021، تولى فلوريس منصب نائب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، ومن 2015 إلى 2022 عمل مديرًا للمسابقات في الاتحاد البرازيلي، قبل الانتقال إلى وظيفته الأخيرة التي ستتم إقالته منها في دوري روشن في يوليو 2024.



