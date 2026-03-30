"لا يتناسب مع استراتيجيتنا" .. مسؤول برابطة الدوري السعودي يصدم محمد صلاح

يبدو أن الطريق لم يعدد ممهدًا كما كان من قبل أمام خطوة انتقال المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول، إلى أحد أندية دوري روشن السعودي بنهاية الموسم الجاري، رغم أنه أصبح صفقة حرة.
ما القصة؟
الأسبوع الماضي، فاجأ محمد صلاح الجميع بنشر فيديو عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، يودع به جماهير ليفربول، معلنًا رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري.
هذا الفيديو جاء رغم امتداد عقد صلاح مع النادي الإنجليزي حتى نهاية الموسم المقبل، لكن في الأخير اتفق الجميع على ضرورة فسخه بالتراضي بين الطرفين، حيث تنازل مو عن قيمة آخر موسم بالكامل، بحسب التقارير الصحفية الإنجليزية.
بعد إعلان صلاح الرحيل، خرج وكيله رامي عباس مشددًا على أنه لم يقرر بعد الخطوة المقبلة ولم يتفق مع أي نادٍ بعد، محذرًا جماهير النجم المصري من الشائعات.
لكن في المقابل، عدة تقارير صحفية تتحدث عن اهتمام أندية دوري روشن السعودي والدوري الأمريكي، وكذلك إيطاليا بالظفر بخدمات صاحب الـ33 في الميركاتو الصيفي المقبل.
ماذا قال مسؤول رابطة الدوري السعودي؟
من جانبه، لجأ موقع "winwin" لأحد مسؤولي رابطة الدوري السعودي للمحترفين لمعرفة رأيه في الصفقة المحتملة، خاصةً وأن كانت هناك مساعٍ سعودية جادة للتعاقد مع صلاح منذ صيف 2023.
المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، أكد أن صلاح لم يعد يتناسب مع أهداف الثورة السعودية، التي أصبحت تركز على اللاعبين الشباب، لكنه في الوقت نفسه أشاد بالنجم المصري.
وقال المسؤول خلال تصريحاته لموقع "winwin": "بخصوص الرابطة، لم يعد صلاح يتناسب مع الاستراتيجية الأخيرة لها، حيث أصبحنا نستهدف اللاعبين الأصغر سنًا ولديهم قيمة لإعادة البيع فيما بعد".
وأضاف: "صفقة صلاح لن تزيد عوائد البث التليفزيوني لدوري روشن، فقد قمنا ببيع جميع الحقوق الإعلامية الآن للمواسم الخمسة المقبلة، لكن بالطبع سيكون صلاح اسمًا مذهلًا حال انضمامه للدوري السعودي".
كيف تطورت الأحداث؟
الحديث عن رحيل محمد صلاح من ليفربول بنهاية الموسم الجاري، رغم تجديد عقده قبل أشهر قليلة، ليس مفاجأة كبرى، عطفًا على الأحداث التي شهدها الموسم الجاري..
مو خرج من قبل مهاجمًا إدارة ليفربول ومدربه الهولندي أرني سلوت، مؤكدًا أنهم يحاولون تحميله المسؤولية أمام الجماهير بشأن تراجع نتائج الفريق في مختلف البطولات.
انفجار صلاح والهجوم على المسؤولين عبر وسائل الإعلام، جاء بعدما احتفظ به سلوت على مقاعد البدلاء تارة وقيامه باستبداله في أكثر من مباراة تارةً أخرى.
لكن ورغم تأكيد سلوت الصلح مع صاحب الـ33 عامًا إلا أن الرحيل سيتم بالفعل بنهاية الموسم الجاري.
محمد صلاح في موسم 2025-2026
تراجعت أرقام مو الفردية في الموسم الجاري مقارنة بالمواسم السابقة، في ظل دخول عناصر جديدة على تشكيل ليفربول لم يحسن التأقلم معها.
خاض صلاح 34 مباراة في مختلف بطولات الموسم الجاري مع الريدز، أحرز خلالها عشرة أهداف وصنع تسعة آخرين.