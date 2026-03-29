"تطبيقًا للعدالة": الرابطة تسعد الهلال والأهلي والاتحاد بقرار رسمي .. وطلب نصراوي طارئ بعد أزمة الصليبي!

وتأهلت أندية الأهلي، حامل اللقب، والهلال والاتحاد، إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما حجز النصر مقعدًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، وكذلك يتواجد الشباب في نصف نهائي دوري أبطال الخليج.

وفي إطار ظروف الصراع العسكري بين أمريكا وإسرائيل وإيران، والذي ألقى بظلاله على منطقة غرب آسيا، جاءت قرارات جديدة من قِبل الاتحاد الآسيوي، على النحو التالي..

* إقامة مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، بنظام التجمع (من مباراة واحدة) في جدة.

* إقامة مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، من مباراة واحدة في دبي.

وبناءً عليه، تم توجيه طلبات إلى الرابطة بتعديل مباريات الفرق المشاركة في دوري النخبة الآسيوية، في مسابقة دوري روشن، وكذلك النصر، من أجل تفادي ضغط المباريات.