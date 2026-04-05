ذنب ميسي والجيل الذهبي والعنصرية.. غضب يامال مبرر ونظفوا برشلونة من أشباه اللاعبين!

انتهت قمة الدوري الإسباني بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بنصر كتالوني هام رفع الفارق مع صاحب المركز الثاني ريال مدريد إلى سبع نقاط كاملة مستغلًا تعثر الغريم في مايوركا.

ورغم أن الأفراح كانت تعم جنبات الملعب بعد هدف روبرت ليفاندوفسكي القاتل إلا أن المشهد الأكثر إثارة للجدل كان خروج الفتى الذهبي لامين يامال من الملعب وهو في حالة ثورة عارمة.

لم يلتفت يامال لتهنئة زملائه بالفوز بل توجه مباشرة إلى نفق اللاعبين وملامح الغضب تكسو وجهه بشكل أثار تساؤلات المتابعين حول سبب هذا الانفجار المفاجئ رغم تحقيق النقاط الثلاث.

أدرك المدرب الألماني هانز فليك فور نهاية اللقاء أن الصحافة ستحول غضب يامال إلى أزمة كبرى لذلك سارع في تصريحاته إلى امتصاص الغضب وتبرير موقف لاعبه الشاب بكل هدوء.

قال فليك إن يامال قدم كل ما لديه وحاول المراوغة والتسجيل طوال 90 دقيقة لكن الحظ لم يحالفه في هز الشباك ووصف الغضب بأنه رد فعل طبيعي للاعب عاطفي يعشق الفوز ويريد دائمًا تقديم الأفضل للفريق.

هذا التعامل الذكي من فليك يعكس رغبته في حماية جوهرته الثمينة من الضغط الإعلامي المتزايد خاصة أن اللاعب لا يزال شابًا في سن 18 ويحمل أحلام النادي العريق على عاتقه وحده تقريبًا.

لكن بغض النظر عن تصريحات فليك، دعونا نستعرض فيما يلي عدة أسباب قد تكون هي المبرر الحقيقي لغضب يامال الجام.



