Goal.com
مباشر
Spain v Italy - Group C: UEFA EURO 2012Getty Images Sport

ترجمه

دي ناتالي: "بيو إسبوزيتو هو ملك الـ9 لاعبين النابوليين ومستقبل إيطاليا لمدة 15 عامًا، وهو يذكرني قليلاً بفان باستن"

إيطاليا ضد إيرلندا الشمالية
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا

المهاجم السابق للمنتخب الوطني يشجع المهاجم الشاب في إنتر.

توتو دي ناتالي يثني على بيو إسبوزيتو. هكذا تحدث المهاجم السابق لفريق أودينيزي عن مهاجم إنتر في مقابلة مع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»: «هل سجل بالفعل 3 أهداف في 5 مباريات مع المنتخب الأول؟ أنا مقتنع بأنه سيسجل الكثير من الأهداف الأخرى، وأنه سيكون مستقبل إيطاليا خلال الخمسة عشر عامًا القادمة. بيو لاعب بارع وأنا سعيد بالموسم الذي يمر به. في سنته الأولى في الدوري الإيطالي، لم يكن من السهل إظهار هذه الصفات على الفور، وأن يصبح لاعباً أساسياً في إنتر ويُستدعى للمنتخب الوطني".


"إنه دائمًا في قمة مستواه، ويعمل على تحسين نفسه ولديه طموح كبير. هذه هي الصفات الأساسية للنمو والوصول بعيدًا. من الناحية الفنية، فهو قوي في الرأس، ولديه تسديدة جميلة، ويحمي الكرة بشكل رائع ويصعب إزاحته. إنه يعرف كيف يلعب كرة القدم وهو ذكي في شغل المساحات داخل منطقة الجزاء. ليس من السهل على المدافعين المنافسين مراقبة تحركاته: فهو بارع في التمرير، ويجيد التمركز عند العرضيات، وسريع في تحركاته. في فلورنسا، وبصرف النظر عن هدف 1-0، أثار إعجابي بتسديدته النهائية التي كادت أن تضاعف النتيجة".


  نابولي الأزرق إيطاليا

    "بيو إسبوزيتو هو الوريث الجدير لمونتيلا، أما أنا وإيموبيل؟ بصراحة، أنا أشجعه وأتمنى له أن يحقق إنجازات تفوق إنجازاتنا جميعًا نحن النابوليين الذين ارتدينا القميص الأزرق. بالنسبة لي، يمكنه تجاوز رصيد إيموبيل البالغ 17 هدفًا، فما زال أمامه سنوات عديدة. في نابولي، يُعاش كرة القدم بشغف، لكن هناك أيضًا مهارات اللاعبين الفردية، وبيو يمتلك مهارات استثنائية حقًا".


    "تعرفت عليه في لا سبيتسيا عندما ذهبت العام الماضي لزيارة المدير التنفيذي أندريا غازولي، وكان هو وشقيقه سالفاتوري يلعبان هناك. بالإضافة إلى كونه مهاجمًا بارعًا، أؤكد لكم أن بيو شاب عاقل وواقعي. كان واضحًا منذ ذلك الحين أنه مقدر له ارتداء قميص نادٍ كبير. نحن نتراسل، وعندما لعب إنتر في بيزا، ذهبت ابنتي ديليتا مع صديقها المشجع لإنتر لالتقاط صورة معه".


  • مقارنة بارزة

    "هل يشبه بيو إسبوزيتو توني؟ بالنسبة إلى لوكا، أعتقد أنه مختلف. وبالنسبة لحركاته، وأقول هذا بكل احترام، فهو يذكرني قليلاً بفان باستن".


    "غاتوسو؟ كنا زملاء في المنتخب الوطني وأنا أحترمه كرجل وكمدرب، إنه الشخص المناسب لإعادتنا إلى كأس العالم، وهو حدث لا يمكن لإيطاليا أن تغيب عنه. نحن نستحق التأهل إلى كأس العالم وأنا مقتنع بأننا سننجح في ذلك، حتى لو لم يكن لدى أيرلندا الشمالية ما تخسره. نحن أقوى، وعلى إيطاليا أن تكون إيطاليا".


