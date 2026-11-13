دي ليخت لعنة المدربين الأولى .. إقالات واستقالات ونتائج محبطة!

سيخشى أي مدرب في الفترة المقبلة أن يتعامل مع فريق يتواجد فيه اللاعب الهولندي ماتايس دي ليخت، مدافع مانشستر يونايتد.

اللاعب فنيًا لا غبار عليه وإن كان يعاني في صفوف يونايتد من غياب طويل بسبب الإصابة، لكن في نهاية المطاف فقدراته الفنية والبدنية ليست محل شك.

الأزمة تأتي في عدد المدربين الذين غادروا الفريق الذي تواجد فيه منذ ظهوره في كرة القدم الأوروبية، وهو الرقم الذي يزيد عن 13 مدربًا في أقل من سبع سنوات، دعونا نستعرض أبرزهم فيما يلي.

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