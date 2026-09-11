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De la fuenteGetty Images
Adhe Makayasa

ترجمه

"أوقع الورقة ونساه" .. دي لا فوينتي يتعجب من غياب نجم إسبانيا عن ترشيحات الكرة الذهبية

إسبانيا
لويس دي لا فوينتي
لامين يامال
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
برشلونة
الدوري الإسباني

ورشح يامال للجائزة

دعا لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، إلى أن يتوّج لاعب إسباني بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، مرشحًا الموهبة الشابة لامين يامال للفوز بالجائزة الفردية قريبًا.

وخلال حديثه قبل مواجهة إسبانيا أمام تشيكيا في دوري الأمم الشهر المقبل، تطرّق صاحب الـ65 عامًا أيضًا إلى اعتزال ماركوس يورنتي اللعب الدولي.

  • المدرب الوطني يدعم الإسباني

    أصرّ مدرب المنتخب الإسباني دي لا فوينتي على أنّ لاعبًا إسبانيًا يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام. وخلال حديثه يوم الخميس أثناء تقديم مباراة الشهر المقبل في دوري الأمم الأوروبية أمام تشيكيا في أوفييدو، تساءل المدرب عن غياب ميكيل أويارزابال عن القائمة الرسمية المكوّنة من 30 لاعبًا. وقد أُعلن عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2026 في وقت سابق من هذا الأسبوع، على أن يُقام الحفل في لندن يوم 26 أكتوبر.

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    يامال مرشح لاعتلاء القمة

    أشاد دي لا فوينتي بالموهبة الهائلة التي يتمتع بها يامال، معرباً عن ثقته الكاملة في أنّ نجم برشلونة الواعد يمتلك كل المقومات اللازمة للفوز بأرقى جائزة فردية في كرة القدم.

    وفي دفاعه عن الجودة المحلية، قال المدرب: "أنا دائماً أدعم المواهب المحلية، 'العلامة الإسبانية'؛ نحن على مستوى عالمي من حيث التطوير والأداء والجودة. على حد علمي، أقول إنّ ميكيل أويارسابال غائب عن قائمة المرشحين، فمن كان مسؤولاً عن تدوين الأسماء لا بد أنه أسقط الورقة على الأرض ونسيه".

    وفي تقييمه لمسيرة يامال، أضاف: "أعتقد أنّ لامين يامال يمكنه الفوز بالكرة الذهبية لأنه إسباني ولاعب كرة قدم مذهل. إذا لم يكن هذا العام، فسيكون في المستقبل؛ لا أعتقد أنّ الأمر سيستغرق منه وقتاً طويلاً للفوز بها. أراه يقدّم أداءً رائعاً جداً في بداية هذا الموسم، ونريد الاستمتاع به لسنوات عديدة قادمة."

  • يورينتي يعلن اعتزاله اللعب دوليًا

    وفي حديثه عن قرار يورينتي اعتزال اللعب دوليًا بعد التتويج بكأس العالم 2026، كشف دي لا فوينتي أن لاعب الوسط تواصل معه قبل ذلك، معربًا المدرب عن "احترامه وامتنانه المطلقين" للاعب تربطه به "علاقة رائعة".

    وعندما سُئل عن إمكانية ضم مواهب صاعدة مثل كارلوس إسبي وتشافي إسبارت، قال المدرب: "سيكونون بالتأكيد حاضرين في المستقبل. لا داعي للتسرع، وعلينا أن نُظهر الاحترام لجيل من اللاعبين فازوا بكل شيء على الإطلاق في السنوات الأخيرة".

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  • Spain FIFA World Cup 2026 ParadeGetty Images News

    عطلة دولية صعبة في الانتظار

    يخوض المنتخب الإسباني برنامجاً ثلاثياً صعباً في فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث يستهل مشواره في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة إنجلترا خارج أرضه في 26 سبتمبر، قبل أن يستضيف كرواتيا بعد ثلاثة أيام. ثم يستقبل منتخب دي لا فوينتي المنتخب التشيكي على ملعب كارلوس تارتييري في أوفييدو في 3 أكتوبر، في ظل موازنته بين ضبط الجوانب التكتيكية والتجديد التدريجي للتشكيلة. كما يمنح هذا السلسلة من المباريات البارزة نجوم المنتخب الإسباني منصة مثالية قبيل حفل الكرة الذهبية في لندن.

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