أشاد باولو دي كانيو، المحلل في قناة سكاي، بفريق لاتسيو خلالبرنامج «سكاي كالتشو كلوب»: «جمهور كهذا له تأثير هائل، فقد ملأ قلوب اللاعبين بالحماس. بدا الأمر وكأنه مباراة نهائية من حيث الروح المعنوية، تلك الرغبة المستعادة في التكاتف والكفاح. لعب لاتسيو كرة قدم قوية، استعداداً لمباراة الإياب في كأس إيطاليا، لأن الوصول إلى نهائي إحدى المسابقات في موسم كهذا يعد إنجازاً كبيراً».
Getty Images Sport
ترجمه
دي كانيو ينتقد ميلان بشدة: "فريق يفتقر إلى الشخصية. ليو يتجول في الملعب، وبوليسيتش يتصرف وكأنه مستاء"
انتقاد للياو
دي كانيو يوجه انتقادات إلى ليو: «لطالما واجه ميلان صعوبات أمام فرق أقل قوة من لاتسيو، لا سيما عندما يتعين عليه بناء اللعب. ليو يتحرك ببطء، ولا يقدم سوى حلول الهجوم المرتد. لا يمكن أن ترى لاعباً يتحرك ببطء لمدة 70 دقيقة بينما يضحي زملاؤه، ثم يغضب لأنهم لا يمررون له الكرة. على أليجري أن يحل هذه المشكلة. اليوم، ماكس غاضب كالوحش لأنه يرى هذا الجدل، أحدهم يبذل جهداً ويحاول ربط اللعب (بوليسيتش، محرر)، ولا يفعل ذلك معه (لياو، محرر)... لقد سئمت منك. كنت سأستبدله".
بلا شخصية
ويواصل دي كانيو حديثه قائلاً: "ميلان فريق يفتقر إلى الشخصية. دعونا نترك مودريتش جانباً، فهو يثير إعجابي. أما دي وينتر وليو بهذه الحالة، وبوليسيتش الذي يتظاهر بالغضب ولا يمرر الكرة، فهذا فريق يفتقر إلى الشخصية بشكل عام".
