دي كانيو ينتقد ميلان بشدة: "فريق يفتقر إلى الشخصية. ليو يتجول في الملعب، وبوليسيتش يتصرف وكأنه مستاء"

دي كانيو يوجه انتقادات إلى ليو: «لطالما واجه ميلان صعوبات أمام فرق أقل قوة من لاتسيو، لا سيما عندما يتعين عليه بناء اللعب. ليو يتحرك ببطء، ولا يقدم سوى حلول الهجوم المرتد. لا يمكن أن ترى لاعباً يتحرك ببطء لمدة 70 دقيقة بينما يضحي زملاؤه، ثم يغضب لأنهم لا يمررون له الكرة. على أليجري أن يحل هذه المشكلة. اليوم، ماكس غاضب كالوحش لأنه يرى هذا الجدل، أحدهم يبذل جهداً ويحاول ربط اللعب (بوليسيتش، محرر)، ولا يفعل ذلك معه (لياو، محرر)... لقد سئمت منك. كنت سأستبدله".