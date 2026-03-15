دي كانيو: "لياو أفسد الأمر! أليجري غاضب كالوحش. بوليسيتش يبذل جهداً كبيراً، أما هو فيمشي بهدوء"

تحدث باولو دي كانيو، المهاجم السابق لفريق لاتسيو والمعلق التلفزيوني الخبير حالياً، في برنامج «Club» من استوديوهات «سكاي سبورت» عقب المباراة التي خسرها ميلان بنتيجة 1-0 أمام لاتسيو، والتي لم تؤدِّ فقط إلى عدم إعادة فتح السباق على لقب الدوري الإيطالي بالاستفادة من تعادل إنتر 1-1 مع أتالانتا، بل أدت أيضاً إلى توسيع الفارق بين ميلان وإنتر إلى 8 نقاط. 

ووجه دي كانيو انتقادات إلى رافائيل ليو الذي، حسب قوله، لا يبذل جهداً كافياً ليبرر مكانه في الفريق، بل إنه يتجرأ على الشجار مع أليجري عند استبداله.

إليكم كلماته.

  • امشِ لمدة 70 دقيقة

    "لا يمكنك أن ترى لاعباً يمشي طوال 70 دقيقة بينما يبذل الآخرون قصارى جهدهم. لا يمكن أن يظل لاعب ما في مكانه لالتقاط كرتين فقط لأنه يقوم بحركتين ثم يتوقف عن بذل الجهد. تم استبدال بوليسيتش في كريمونا وكان غاضباً لأنه كان يركض ولم يكن في أفضل حالاته، لكن اللاعب الآخر أهدر 4 هجمات مرتدة. أليجري يحاول إيجاد التوازن بين منح فرصة أكبر لهذا أو ذاك".

    • إعلان

  • أليجري غاضب كالوحش

    "لقد خاض نفس المباراة، بل أسوأ منها، ضد كريمونيزي واختار إبقاء ليو في الملعب. ولم يكن ذلك كافياً لإعادة إحياء سباق اللقب. اليوم، غضب ماكس غضباً شديداً لأنه - حتى لو قال "لا، علينا أن نبقى مركزين على هدف التأهل إلى دوري أبطال أوروبا" - فهذه هي طبيعة المدرب".

  • "لقد انفصل"

    "اليوم نرى هذا الجدل مع بوليسيتش، لكن عندما يبذل اللاعب جهداً في مرحلة عدم الاستحواذ، ويأتي لربط اللعب، وهو لا يفعل ذلك... عندها أقول: "كفى، لقد سئمت منك"

  • كان يجب إزالته

    "كنت سأقوم بتبديله. إذا رأيت مساحات خالية، يمكنني أن أبقيه في الملعب، لكن إذا كان عليّ إشراك مهاجمين، فلا يمكنني أن أرتكب أخطاءً فحسب. لم يتبق سوى 25 دقيقة على نهاية المباراة، وكان الهدف هو تعويض النتيجة على الأقل"

