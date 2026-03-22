توقف إنتر في فلورنسا، مما أدى إلى تباطؤ مسيرته نحو لقب الدوري، بينما اقترب ميلان وأصبح الفارق الآن 6 نقاط؛ من ناحية أخرى، هناك فيورنتينا التي حصدت نقطة مهمة، للترتيب وفي المقام الأول للمعنويات، خلف التعادل 1-1 ضد فريق كريستيان تشيفو هناك رسالة واضحة لجميع المنافسين: الفيولا على قيد الحياة، ويستمرون في الابتعاد عن منطقة الهبوط ويحققون النتيجة الإيجابية الثالثة في الدوري (فوز وتعادلان). تقدم النيرازوري بهدف من بيو إسبوزيتو في الدقيقة الأولى من المباراة، وفي الشوط الثاني سجل شير ندور هدف التعادل في الدقيقة 77.
Getty Images
ترجمه
دي كانيو بعد مباراة فيورنتينا وإنتر: "إنتر يخشى الكابوس. لم أرَ ثورام بهذه الحالة من الإرهاق من قبل، يا له من خطأ من باريلا"
"إنهم يخشون تكرار كابوس العام الماضي"
في استوديوهات «سكاي سبورت»، علق باولو دي كانيو على الأزمة التي يمر بها «النيرازوري» قائلاً: «في الماضي، كان أسلوب الإدارة يبدو متعجرفاً بعض الشيء، أما هذه المرة فيبدو مزيجاً من الخوف من الفشل. أعتقد أن الهزيمتين المتتاليتين في دوري أبطال أوروبا أمام «بودو/غليمت» كانتا خطيرتين. لقد مرت الآن ثلاثة أسابيع دون أن يلعبوا في البطولات الأوروبية، لذا لا توجد أعذار من الناحية البدنية؛ أعتقد أن هناك مشكلة من الناحية النفسية، فهم يخشون تكرار كابوس العام الماضي. الآن هناك ميلان، كما أن نابولي يعود إلى مستواه، وهذا قد يضع ضغطاً على فريق يعاني من صعوبات في نقاطه الأساسية. لم أرَ تورام أبداً بهذه الحالة من الإرهاق، وارتكب باريلا خطأً فادحاً في هدف ندور".
