"دي ستيفانو، كروس، رونالدو ومبابي في شخص واحد": فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد "سعيد للغاية" بعد أدائه الرائع ضد مانشستر سيتي

في بداية المباراة، ساعد فالفيردي حارس مرماه بتسجيله هدفًا: بعد تمريرة طويلة من الحارس تيبو كورتوا، تجاوز الأوروغواياني مدافعه بلمسة أولى، ثم تجاوز حارس مرمى ميلان جانلويجي دوناروما بلمسة ثانية. بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور، رفع النتيجة إلى 2-0 بتسديدة دقيقة، ثم أضاف هدفاً آخر قبل نهاية الشوط الأول. بعد تمريرة من براهيم دياز، رفع فالفيردي الكرة فوق مدافع مانشستر سيتي مارك جويهي في منطقة الجزاء وسددها بضربة رأسية. كما أضاع فينيسيوس ركلة جزاء (57).

يبدو أن المواجهة مع بطل ألمانيا القياسي أصبحت مجرد إجراء شكلي. ففي مساء الثلاثاء، فاز بايرن ميونيخ بنتيجة 6-1 (3-0) على أتالانتا بيرغامو. ستقام مباريات ربع النهائي في 7/8 و14/15 أبريل.

لكن فالفيردي حذر من التفاؤل المفرط. وقال: "المباريات في مانشستر صعبة للغاية. علينا أن نلعب هناك كما لو أن النتيجة 0-0، وأن نعمل بجد". لكنه اعترف بصراحة: "لقد أظهرنا أننا قادرون على تحقيق إنجازات كبيرة عندما تعمل الفريق معًا".