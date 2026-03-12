لم يتظاهر فيديريكو فالفيردي، بطل مباراة ريال مدريد، بالتواضع بعد أدائه الرائع في دوري أبطال أوروبا. "كان الأمر مذهلاً، هذه هي الليالي التي تحلم بها"، قال صاحب الهاتريك الفخور بعد أدائه الرائع في الفوز 3-0 (3-0) على مانشستر سيتي في Movistar. تدخلات في الخلف، صراع في الوسط، ثلاثة أهداف في الأمام: كان فالفيردي في كل مكان في مباراة الذهاب من دور الـ16 في استاد سانتياغو برنابيو.
"دي ستيفانو، كروس، رونالدو ومبابي في شخص واحد": فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد "سعيد للغاية" بعد أدائه الرائع ضد مانشستر سيتي
"لقد مر وقت طويل منذ أن استمتعت بمباراة مثل هذه. أنا سعيد حقًا، ولكن قبل كل شيء لأن الفريق فاز"، قال القائد. الفوز يعود الفضل فيه إليه بشكل خاص. في غياب النجمين كيليان مبابي وجود بيلينغهام، ترك الأوروغواياني بصمته على المباراة المسلية، وفتح بذلك الباب على مصراعيه أمام ربع النهائي ضد بايرن ميونيخ.
"إنه المعيار"، أشاد مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا: "كل ما يجب أن يكون عليه لاعب ريال مدريد هو فيدي فالفيردي". وأغدقت عليه الصحافة الإسبانية الثناء. "لقد كان ألفريدو دي ستيفانو وتوني كروس وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي في شخص واحد"، كتبت صحيفة ماركا.
- (C)Getty Images
فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد يحذر من مباراة الإياب رغم الأداء الرائع: "المباراة في مانشستر ستكون صعبة للغاية"
في بداية المباراة، ساعد فالفيردي حارس مرماه بتسجيله هدفًا: بعد تمريرة طويلة من الحارس تيبو كورتوا، تجاوز الأوروغواياني مدافعه بلمسة أولى، ثم تجاوز حارس مرمى ميلان جانلويجي دوناروما بلمسة ثانية. بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور، رفع النتيجة إلى 2-0 بتسديدة دقيقة، ثم أضاف هدفاً آخر قبل نهاية الشوط الأول. بعد تمريرة من براهيم دياز، رفع فالفيردي الكرة فوق مدافع مانشستر سيتي مارك جويهي في منطقة الجزاء وسددها بضربة رأسية. كما أضاع فينيسيوس ركلة جزاء (57).
يبدو أن المواجهة مع بطل ألمانيا القياسي أصبحت مجرد إجراء شكلي. ففي مساء الثلاثاء، فاز بايرن ميونيخ بنتيجة 6-1 (3-0) على أتالانتا بيرغامو. ستقام مباريات ربع النهائي في 7/8 و14/15 أبريل.
لكن فالفيردي حذر من التفاؤل المفرط. وقال: "المباريات في مانشستر صعبة للغاية. علينا أن نلعب هناك كما لو أن النتيجة 0-0، وأن نعمل بجد". لكنه اعترف بصراحة: "لقد أظهرنا أننا قادرون على تحقيق إنجازات كبيرة عندما تعمل الفريق معًا".
فيديريكو فالفيردي: أرقامه في هذا الموسم
العمليات 39 أهداف 6 تمريرات 12