"لو اتخذ القرار الصحيح" .. دي زيربي يهاجم مرموش وهجوم توتنهام

فشل توتنهام في التسجيل خلال مبارياته الثلاث الأولى للمرة الأولى منذ عام 1974 بعد تعادله السلبي يوم السبت. وشعر روبرتو دي زيربي بالغضب من خطه الهجومي الذي تبلغ قيمته 165 مليون جنيه إسترليني بعدما عجز عن اختبار حارس مرمى الفريق المنافس أمام أوليفر [لاسنر وفريقه.

وأشار المدرب إلى عدة فرص ضائعة كانت فيها القرارات السيئة مكلفة لفريقه بشدة. وقال دي زيربي: «علينا أن نتطور في الثلث الأخير. علينا أن نتحسّن ونتخذ قرارات أفضل، وأن نكون أكثر هدوءًا عندما نقترب من صنع شيء مهم في الثلث الأخير».