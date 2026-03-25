أجرى موقع Fanpage.it مقابلة مع جياني دي بياسي، المدرب السابق لمنتخب ألبانيا. وفيما يتحدث عن تصفيات كأس العالم ويستذكر عام 2016 عندما كان من الممكن أن يصبح مدربًا للمنتخب الوطني، إليكم ما قاله.
دي بياسي: «كنت مقتنعاً بأنني سأكون مدرب المنتخب الوطني في عام 2016»
المسيرة المهنية
"لو كنت أريد أن يكون طريقي في عالم كرة القدم سهلاً، كان يكفي أن أنضم إلى نادٍ كبير، وهذا كل شيء... لكن لكي أبقى نقيًا وصادقًا،تجنبت ركوب المروحية وفضلت تسلق الجبل باستخدام المنجل".
مباريات فاصلة
"غاتوسو شاب صادق، خاض تجارب متنوعة خلال السنوات الماضية. واليوم يواجه هو وطاقمه هذا التحدي، وهو تحدٍ لا مجال فيه للرجوع. أما بالنسبة للطاقم، باستثناء ريتشيو، فأعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يعملون فيها معاً، ونأمل أن تسير الأمور على أفضل وجه. في النهاية، في الأوقات الصعبة عليك أن تحاول تقديم أفضل ما لديك. يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة. إنه مدرب خاض مسيرة مهنية جيدة، حتى لو لم يحالفه الحظ في بعض الأحيان، لكنه عاشها بفخر، مستخرجاً كل كبريائه وعناده الكالابري. بصراحة، كان من الممكن أن يكون مدرباً للمنتخب. كان من الممكن أن يكون مدربًا للمنتخب لأنه شخص عاش في ذلك الوسط، ويعرف كل الديناميات التي تدور حول المنتخب الوطني، وهي فرصة لا تتاح كثيرًا، لذا فقد انتهزها على الفور."
تلك المرة التي كان من الممكن أن يصبح فيها مدرباً
"نعم، كنت مقتنعاً بأنني سأكون مدرب المنتخب الوطني في عام 2016. ثم فجأة تجاوزني فينتورا، الذي قضيت معه أيضاً بعض اللحظات الممتعة على مائدة الطعام. أجريت عدة محادثات هاتفية وشخصية مع الاتحاد الإيطالي، الذي كان يريد إيجاد بديل لأنطونيو كونتي الذي أعلن أنه سينتقل إلى تشيلسي بعد بطولة أمم أوروبا في فرنسا. على العكس، لم أكن أريد ضجة حول هذه المسألة، لأنني لو ذهبت إلى بطولة أمم أوروبا كمدرب أساسي، كنت سأخسر الكثير أمام لاعبي فريقي. ولهذا السبب بالذات، كنت أحرص في كل مرة على أن يبقى كل شيء في سرية تامة. ثم فجأة اختاروا وأعلنوا عن فينتورا، الذي كان قد انفصل عن تورينو. على أي حال، جعلني هذا الحادث أشعر بالسوء الشديد وقمت بقطع الاتصالات. شعرت بالسوء لأنني أجريت محادثة طويلة واعتقدت أن الأمر قد حُسم بالنسبة لترشيحي".